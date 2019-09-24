За увольнение «учительница с партой» может подать в суд, а в школе тем временем грядут новые реформы

Конфликт в гомельской школе не оставил в стороне никого, даже президента. Напомним, ЧП случилось 12 сентября в школе №15. Во время уроков в 4 «Д» классе у 9-летнего мальчика возник конфликт с педагогом, которая подменяла постоянного учителя. Видео, где учитель держит парту над учеником и грозит: «Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!», попало на сайт портала «Сильные новости». Реакция местных чиновников была моментальной - они приехали в школу и уволили ту самую учительницу - Людмилу Ивановну Четверткову с 37-летним педагогическим стажем. Но уже спустя пару дней ее восстановили в должности распоряжением президента.

Спору по поводу шкльного скандала не утихают до сих пор

Сегодня общественность продолжает бурно обсуждать произошедшее: одни утверждают, что авторитет учителей вырастет, другие - что все случившееся развяжет руки учительскому произволу. Вопросов по поводу ЧП и защиты прав обеих сторон осталось немало. Мы попытались ответить на самые острые из них. И прежде всего уточнить…

ЗАКОННО ЛИ БЫЛО УВОЛЬНЯТЬ УЧИТЕЛЯ?

- Это практически нереальная история, когда человека увольняют по статье за один день, - комментирует юрист Дмитрий Лабазинский. - Даже если ЧП произошло по вине работника, есть определенная процедура увольнения. Как минимум должны были пройти разбирательства касательно конфликтной ситуации, педагог должна была написать объяснительную. Не знаю всех подробностей процесса увольнения того педагога, но выглядит это незаконно.

МОЖЕТ ЛИ УЧИТЕЛЬ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В МИЛИЦИЮ ЗА НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ?

- Да, может. Такие вопросы рассматриваются в суде, - комментирует юрист.

ПРЕЗИДЕНТ ПО ЗАКОНУ МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ В ДОЛЖНОСТИ УВОЛЕННОГО?

- В трудовом законодательстве нет пункта, по которому восстановить в должности после увольнения может президент. Восстановить человека в должности можно по соответствующему решению суда.

Юристы говорят, что увольнение учительницы выглядит незаконно, так же, как и ее восстановление в должности

ПРОПИСАН ЛИ АЛГОРИТМ ПОВЕДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, СРЫВАЮЩЕГО УРОКИ?

- Если ученик ведет себя на уроке вызывающе, провоцирует учителей и учащихся на открытый конфликт, учитель должен вызвать дежурного администратора либо другого члена администрации и сообщить о создавшейся ситуации, - рассказали в Министерстве образования. - После этого дежурный администратор обязан проинформировать о случившемся законных представителей ребенка и пригласить их в школу для беседы. В случае неоднократных нарушений поведение учащегося рассматривается на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних учреждения образования.

Также в Министерстве образования подчеркнули:

- Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие (физическое в виде подзатыльника или психологическое в форме нецензурных высказываний) с позиции педагога недопустимо.

ЗАКОННО ЛИ БЫЛО УВОЛЬНЯТЬ ДИРЕКТОРА?

- Видимо, мы не знаем многих нюансов, - комментирует юрист Дмитрий Лабазинский. - Увольнение за один день возможно, только если директор уволилась по собственному желанию. За что ее уволили? Ведь, по сути, учителя признали правой, а значит, это доказывает, что у директора в школе работал профессионал. То есть она - хороший руководитель. Может, уволили за то, что не отстояла педагога перед комиссией чиновников, которые ее незаконно уволили? Для анализа нужно знать больше подробностей.

БУДЕТ ЛИ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ СОРВАВШЕЙСЯ УЧИТЕЛЬНИЦЕ?

На видео заметно, что психологическое состояние педагога явно нестабильно, хотя учебный год только начался. Кроме того, скандальная известность может усугубить состояние учительницы.

- Физическое наказание и психологическое давление - не норма, - говорит психолог Центра успешных отношений Анна Федорчук. - Но поколению, которое выросло на физическом насилии, сложно прервать эту цепочку: если кого-то в детстве били, то и этот человек, скорее всего, примет эту модель поведения. На стрессовую ситуацию он, даже будучи взрослым, отреагирует так же: «Ребенок провинился - я не справляюсь - поэтому ударю».

Отпуск, снижение нагрузки, помощь психолога - на какую помощь может рассчитывать педагог в подобных случаях?

- На педработников распространяются нормы законодательства о труде, в частности о предоставлении краткосрочного отпуска без сохранения зарплаты по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, - рассказали в Минобре. - На основании соглашения между Минобразования и Белорусским профсоюзом работников образования и науки на 2019 - 2022 годы в коллективные договоры включены положения о предоставлении педработникам социальных отпусков без сохранения зарплаты продолжительностью более 30 дней.

После ЧП в школе Гомеля детям по всей стране запрещают пользоваться мобильными телефонами на занятиях.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ УЧИТЕЛЯ?

- Требования, которые предъявляются к педагогам, прописаны в Кодексе Беларуси об образовании и в квалификационных характеристиках, - пояснили в Минобре. - Соответствие этим требованиям проверяется при приеме на работу, а также во время обязательных и внеочередных медосмотров. Изучение и оценка деловых, личных качеств, результатов работы проводится во время педагогической деятельности, при проведении аттестации и со стороны руководства образовательного учреждения.

Раз в три года педработники проходят курсы повышения квалификации, в программы которых включены темы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, а также рассматриваются темы профилактики эмоционального выгорания специалистов.

А ЧТО БУДЕТ С УЧЕНИКОМ ПОСЛЕ КОНФЛИКТА?

На форумах родителям мальчика советуют перевести ребенка в другую школу и даже подать заявление в милицию на учителя за хулиганство. Известно, что после восстановления в должности педагога родителей мальчика вызывали в милицию, после чего отец школьника на связь с журналистами выходить перестал.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ ПРИМЕНЯЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ?

- Если в школе ребенку угрожают, применяют в отношении него психологическое насилие, доводят до самоубийства, отбирают имущество или со стороны педагогов зафиксирована служебная халатность - обращайтесь в милицию, - рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. - Родители ребенка, в отношении которого совершены противоправные действия, могут обратиться с иском в суд о компенсации морального вреда и защите чести и достоинства ребенка. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин своих обязанностей педагог несет дисциплинарную ответственность. Иная ответственность может наступить в случае, если для ребенка наступили тяжкие последствия.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ШКОЛЕ ПОСЛЕ ЧП?

19 сентября во многих школах объявили, что теперь школьники должны сдавать учителю мобильные на время уроков, а фото- и видеосъемка в школах запрещается. Исключение - интерактивные занятия, где мобильник используется как инструмент для обучения. В Минобре уверяют: соответствующий приказ был подписан еще в марте. Родители задались вопросом: если мобильные под запретом, может, появятся камеры видеонаблюдения в классах? В одной из школ нам рассказали, что вопрос с видеокамерами уже поставили на школьном совете. Руководство школы ответило коротко: «Ждем решения сверху».

Кроме того, на последнем заседании общественно-консультативного совета при Минобре было заявлено: в школах предлагается увеличить количество часов психологии в педвузах и ввести дисциплину «кризисная психология».