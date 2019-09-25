2019-09-25T00:55:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Сухие цифры за трагедиями. Чаще всего на производстве погибают уверенные в себе мужчины предпенсионного возраста

А среди самых опасных профессий - водители, трактористы, охотники и строители
Таисия ЧЕРНУХО
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Опытные работники часто пренебрегают техникой безопасности, считая себя «суперпрофессионалами»Опытные работники часто пренебрегают техникой безопасности, считая себя «суперпрофессионалами»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На работе обычно умирают из-за плохого здоровья, а не из-за производственных травм

В Беларуси работники то и дело получают травмы или погибают на рабочем месте. Читаешь новости - и кажется, что такое происходит сплошь и рядом. Так в марте на одной из минских строек бетонная плита убила строителя, в июне в Солигорске погиб шахтер, в июле в Чаусах женщина погибла от тестомесильной машины... А в феврале 2017 года на сахарном комбинате при вспышке сахарной пыли получили ожоги и умерли сразу 4 работницы, одна осталась инвалидом.

Все эти случаи в итоге превращаются в сухую статистику о состоянии охраны труда на производстве. Вот последние цифры: по данным Департамента государственной инспекции труда в январе-августе 2019 года на работе умерло (погибло) 404 работника. Из них 259 - из-за состояния своего здоровья, 96 человек погибли из-за производственных травм (13 из них были пьяны), 9 совершили суицид, а остальные получили смертельные травмы при выполнении действий, не связанных с работой. Больше половины смертей (54 человека) произошло по вине нанимателя.

- В этом году скачка не ожидается, мы всегда стараемся сделать так, что смертей было меньше, продвигаем в массы концепцию нулевого травматизма, - говорит главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько. - Травматизм - такая вещь, которую нельзя запрограммировать. Несчастный случай - это всегда случайность, а если много нарушений - уже закономерность. Любое нарушение охраны труда может привести к трагедии. Можно хоть каждый день проверять, а человеческий фактор останется - человека ведь не перевоспитать.

В 2018 году перестали проводить проверки - смертей стало на четверть больше

Как понять, количество погибших уменьшается, увеличивается или остается на одном уровне? В чем причина смертей на работе? Проанализируем сухие цифры и данные.

В 2016 году из-за несчастных случаев на производстве в Беларуси погибли 119 работников. Самыми частыми причинами были: падение, обрушение конструкций, обвалы предметов и грунта, а также ДТП. В два раза (с 6 человек в 2015 году до 12 человек в 2016 году) возросло количество погибших от электрического тока.

Средний возраст погибших на производстве - 43 года. Наибольший удельный вес среди смертельно травмированных занимают работники в возрасте от 51 года до 60 лет.

В большинстве случаев работники погибли по своей вине, только каждая пятая смерть (21,2%) была признана виной нанимателя.

В состоянии алкогольного опьянения на работе погибли 16 человек, почти столько же (15 человек) совершили суицид на работе.

Из 119 погибших на производстве - только 9 женщин. Среди самых опасных отраслей - сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, обрабатывающие отрасли.

В 2017 году из-за несчастных случаев на производстве погибли 115 работников, в т.ч. один несовершеннолетний. Как обычно, большинство из погибших на производстве - мужчины, их было 106 человек.

Средний возраст погибших на производстве составил около 46 лет.

- Наибольший удельный вес среди смертельно травмированных занимают работники в возрасте от 51 до 60 лет, - отмечают в Департаменте по труду.

В 2017 году наибольшее число погибших - водители автомобилей, трактористы, электромонтеры, животноводы и подсобные рабочие. Самая частая причина смерти на производстве - падение, обрушение конструкций зданий и сооружений, обвалы предметов, материалов, грунта и т.д. По вине нанимателя - 23,5% смертей, чуть больше, чем годом ранее. 22 человека погибли на работе в состоянии алкогольного опьянения.

В 2018 году из-за несчастных случаев на производстве погибли сразу на четверть работников больше, чем годом ранее, - 144 человека. Большинство погибших на производстве - снова мужчины (их 134). Чаще всего травмы и смерти работников были на промышленных предприятиях - лесоводстве и лесозаготовках. Кроме них, чаще остальных погибали работники сельского хозяйства, охотники и строители.

Работники с большим стажем пренебрегают техникой безопасности

Исходя из данных, работников, погибших или травмированных на производстве, в 2018 году стало намного больше, чем в 2017 году. Погибших - на 29 человек больше, тяжело травмированных - на 107, получивших другие травмы - на 195 человек больше. Связан ли этот скачок с уменьшением количества проверок? Так Госинспекция по труду провела в 2016 году 6,1 тысяч проверок, в 2017 году - 4,7 тысяч проверок, а в 2018 году объявили мораторий на внеплановые проверки.

- Чем больше закручивать гайку - тем больше шансов, что резьбу сорвет. С проверками так же: чем больше проверяешь, тем больше люди стараются не исправить нарушения, а «отписаться» от нас, - отвечает Павел Манько. - Да, проверок сейчас стало меньше, но их качество улучшилось. Профсоюзы проверяют так же, как и раньше, но изменился подход: из-за первого за 10 лет роста травматизма все начали активнее работать, чаще проводить обучающие семинары. В первом полугодии 2019 года технические инспекторы Федерации профсоюзов провели 495 проверок и 2883 мониторинга по охране труда. Выявили больше 25 тысяч нарушений и приостановили 967 единиц оборудования, которое не соответствовало требованиям безопасности.

Другая интересная закономерность - в основном получают производственные травмы новички, пришедшие на работу менее года назад, и те, у кого 10-20 лет стажа. Если с новичками все более-менее понятно, то почему так часто погибают люди 51-60 года с приличным стажем работы? В этом есть несколько причин. Так опытные работники часто пренебрегают техникой безопасности, считая себя «суперпрофессионалами». Вторая причина - в предпенсионном и пенсионном возрасте им просто некуда уходить от плохих условий труда.

- Смертность работников предпенсионного и даже пенсионного возраста на работе - самая высокая, - рассказывает HR-эксперт Валерий Кичкаев. - Иногда это происходит из-за естественных причин (проблемы со здоровьем), иногда из-за нарушения правил техники безопасности со стороны самого работника (он себя мнит профессионалом), но нередки случаи, когда человек вынужден работать на неисправном оборудовании, иначе может лишиться работы. Тем более - если работник является пенсионером. Далеко ходить за примером не надо: мой отец большую часть жизни работал на кране. Он уволился, когда ему было 75! Знаете, не у каждого хватит здоровья просто залезть на кран, а он проделывал это несколько раз в день. Уволился в итоге не потому, что здоровье закончилось, а потому что наниматель не мог обеспечить надлежащее техническое состояние крана. Когда отец жаловался и требовал устранить неисправности, руководство отвечало: «Не хочешь - не работай, мы найдем другого». Каждый раз приходилось скрипя зубами идти на компромисс и выходить на работу. Но однажды отец чуть не лишился руки из-за неисправности крана. Это был знак - и он уволился.

Из других закономерностей - суицидов на работе становится все меньше: в 2016 году их было 15, а в этом году - пока только 9. Неизменным остается и то, что 9 из 10 погибших из-за травм, несовместимых с жизнью - мужчины.

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