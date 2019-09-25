Минский архитектор проектировал самое высокое здание в СССР

Каждый месяц с нашими партнерами - компанией «Струнные технологии», которая разрабатывает инновационную технологию в области грузовых и пассажирских перевозок - мы рассказываем об интересных белорусских ученых и изобретателях. Мы уже рассказали о Борисе Ките, на ракетном топливе которого полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы», об Андрее Власенко, который изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн, о Михаиле Высоцком, который создал в Беларуси школу грузового автомобилестроения, о Дэвиде Шенберге - он совершил прорыв в области сверхпроводимости металлов, а еще - о могилевском изобретателе и часовщике Генрихе Соне, об Исааке Бруке, который после Великой Отечественной войны создал первый советский компьютер. Сегодня расскажем о знаменитом архитекторе Александре Воинове. Именно он спроектировал резиденцию президента на Карла Маркса, а еще участвовал в создании гигантского Дворца Советов в Москве - высотой 415 метров!

Александр Петрович Воинов родился 3 декабря (20 ноября по старому стилю) 1902 года под Санкт-Петербургом, но свои лучшие творения посвятил Беларуси. В 1924 году он поступил на архитектурный факультет Московского высшего художественно-технического института. После успешной защиты дипломного проекта Воинов получил назначение в Минск и сразу же стал во главе единственной проектной конторы при Белжилсоюзе. В начале тридцатых годов он участвовал в организации Минского филиала Гипрогора РСФСР, где возглавлял проектный отдел и работал над созданием первого в БССР проектного института - Белгоспроекта, директором которого был назначен, и руководил архитектурной мастерской. В 1934 году Воинов был одним из инициаторов образования Союза архитекторов БССР. Во время войны он являлся председателем правления Союза архитекторов Белорусской Республики. А после окончания войны стал руководителем архитектурной мастерской в Белгоспроекте. В 1948 году он стал заведующим кафедрой архитектуры, а в 1973 году стал профессором-консультантом Белорусского политехнического института.

Строительство цоколя Дворца Советов, 1940 год. Фото wikipedia.org

Помимо административной и общественной работы, Александр Воинов принимал участие в архитектурных конкурсах, ему неоднократно присуждались премии, по его проектам в 1930-е годы построены здания, которые обогатили архитектурный облик белорусских городов. Список основных творческих работ Воинова состоит из 23 конкурсных и 70 других проектов крупных архитектурных сооружений. К началу 40-х годов по проектам Воинова были построены: гостиница «Беларусь» (позже она стала называться «Свислочь», а после реконструкции - Crowne Plaza), один из первых в стране Дворец пионеров (на перекрестке Кирова и Энгельса), Институт физкультуры в Минске, гостиница «Днепр» и жилые дома на Первомайской улице в Могилеве, начата реконструкция Комаровской площади в Минске. А еще Александр Воинов участвовал в проектировании самой масштабной белорусской выставки всех времен, которая открылась в 1930 году в районе нынешнего бульвара Толбухина. Об этой грандиозной выставке мало кто знает, потому что создателей экспозиции арестовали, павильоны разрушились, а тиражи плакатов об этом событии уничтожили.

Большой зал Дворца Советов мог бы вместить 22 000 человек.

Особое место в творчестве Александра Петровича занимает проектирование здания ЦК КПБ на улице Карла Маркса, которое после перестройки стало городской резиденцией президента Беларуси. Строительство началось в 1939 году. Учитывая важность объекта, Воинова назначили начальником строительства. Достроить здание вовремя помешала война. После освобождения Минска стройку продолжили и завершили в 1947 году. Здание стало важнейшим композиционным звеном центрального ансамбля Минска и во многом предопределило характер формирования столицы. Перед архитекторами стояла сложная задача: уйти от соперничества с гигантским Домом правительства Лангбарда и в то же время создать сооружение, отражающее власть и величие белорусских коммунистов. Они превосходно с ней справились. И сегодня, через много десятилетий после окончания строительства, внешне простое, ничем не украшенное «каре», смотрится современно и нарядно.

Дворец Советов: выше всех в мире, 200 лифтов, вместимостью - как минский стадион «Динамо»!

Но самый грандиозный объект, в проектировании которого участвовал Александр Воинов, строили в Москве. Это гигантской высоты Дворец Советов с огромной статуей Ленина на крыше. Высота самого здания - 415 метров. Здание задумывалось - ни много ни мало - самым большим в мире! На тот момент самым высоким зданием был нью-йоркский Empire State Building - 381 метр.

Дворец Советов должен быть стать самым высоким зданием в мире. Фото: cocomera.livejournal.com

Главный зал заседаний Дворца Советов по плану должен был вмешать 22 тысячи мест - столько же сегодня вмещает минский стадион «Динамо»! Другой зал, Малый, был рассчитан на 6 тысяч мест (этот как три Больших зала минского Дворца Республики). А еще - автоматические гардеробы, 200 лифтов, 90 эскалаторов, 140 входных дверей… Дворец должен был стать центром новой советской Москвы и самым высоким зданием в мире, символизирующим победу социализма.

В 1931 году объявили конкурс. Величественное сооружение должно было стать «эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе». Решение о строительстве Дворца Советов принимал лично Иосиф Сталин. В общей сложности комиссия рассмотрела 160 проектов, и выбрали лучший. Главным архитектором был Борис Иофан, но с ним работала масса других известных архитекторов, включая Александра Воинова.

Строить Дворец решили на месте храма Христа Спасителя, который взорвали в 1931 году. Вскоре после разбора его руин на площадке начались подготовительные работы - рытье огромного котлована и строительство фундамента. Фундамент здания должен был состоять из двух бетонных колец диаметром 140 и 160 метров и высотой 21 метр. На кольцах планировалось установить 64 стальные колонны, которые образовывали каркас сооружения и могли выдерживать нагрузку около 12 тысяч тонн.

Вот так бы выглядел сегодня центр Москвы, если бы Дворец Советов был построен. Фото alfaed.ru

Согласно постановлению XVIII съезда партии, возведение Дворца Советов должно было завершиться в 1942 году - к концу третьей пятилетки. Однако эти сроки оказались невыполнимыми из-за сложности и объемов производимых работ. Дворец имел огромный вес - 1,5 миллиона тонн! Укладка фундамента высотной части, главного входа и основания закончилась к 1939 году. А через два года началась война. Подготовленные для монтажа металлические конструкции пошли на изготовление противотанковых ежей для обороны Москвы. А вскоре каркас здания пришлось разобрать совсем - металл был нужен для сооружения железной дороги, по которой возили уголь в центральные районы страны. После окончания войны было решено сосредоточиться на восстановлении страны, поэтому строительство дворца заморозили. А после смерти Сталина пришла эпоха борьбы с архитектурными излишествами, и от продолжения стройки решили отказаться вовсе. В 1958 - 1960 годах на фундаменте первого Дворца Советов был создан самый большой в мире открытый зимний плавательный бассейн «Москва». Он работал до 90-х годов, а потом на его месте построили новый храм Христа Спасителя, визуально повторяющий старый.

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