«Женщина ходила по психиатрам, а оказалось, под кожей и правда полз червь». Инфекционист - о гельминтах и их опасности

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Жаворонок, 66 лет, доктор медицинских наук, врач-инфекционист. Профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ. Окончил Витебский государственный медуниверситет. С 1999 года - ректор Гомельского государственного мединститута. С января 2008-го - директор Республиканского методического центра по высшему и среднему медицинскому и фармацевтическому образованию. В 2011 - 2015 годах - первый проректор БГМУ. Подготовил свыше 35 докторов и кандидатов наук.

- Сергей Владимирович, в интернете куча страшилок про то, что глисты сжирают нас изнутри. Кому и когда стоит волноваться?

- В литературе описано более 200 видов глистов, которые могут быть у человека. В нашем регионе встречались около 20 видов. Глисты делятся на две большие группы: круглые и плоские, включая сосальщиков. Хотя бывают и исключительные ситуации. Например, недавно с коллегами обсуждали, что у пациента диагностировали дифиллоботриоз (широкий лентец) - глист растет в длину до 8 метров, притом что кишечник человека гораздо короче. Заражение - от сырой речной рыбы - чаще происходит в долине сибирских рек, где едят сырую строганину. От сырой рыбы заражаются собаки и другие животные (медведи, волки и др.), которые потом продолжают заражать все вокруг уже через фекалии, которые снова попадают в воду и через ракушек - в рыбу. Поэтому суши из сырой речной рыбы есть нельзя - попадая в организм, паразиты разрастаются на весь кишечник. Правда, дифиллоботриоз легко лечится. В литературе даже описаны случаи, когда японские женщины, чтобы похудеть, старались заразить себя этим паразитом. Он отъедался внутри организма, а похудевшие женщины потом от него избавлялись при помощи таблеток. Но находясь в организме, эти паразиты усиленно поглощают витамин В12, и у человека развивается пернициозная анемия.

«Нельзя есть даже соленую речную рыбу»

- Как понять, что в организме завелся паразит?

- Глисты хорошо приспособились: они вроде большие, но только в определенной фазе или только если находятся не в кишечнике, а в тканях, могут давать о себе знать. А так о них можно и не догадываться. Еще в наших краях появился описторхоз - это маленькие паразиты, которые тоже передаются с рыбой, но живут у человека в печени, в желчных ходах и вызывают холангит и холецистит. Во всех наших реках - Сож, Припять, Двина, Неман, Днепр - у рыб выявлен описторхоз. Так что сырую рыбу есть нельзя ни в коем случае.

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, врач-инфекционист.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Самим солить рыбу тоже нельзя?

- Чтобы такая рыба была безопасна, вначале ее придется сильно пересолить, а потом отмачивать от соли. Ведь паразиты в рыбе живые, и погибают они только от термической обработки или от очень большого количества соли. Если недосолить, они выживут, и заражение неизбежно. Помню, как ловили щуку, доставали ее икру и, чуть посолив, сразу ели. У меня есть слайд - на нем щучья икра, а на ней плероцеркоид (личинка ленточного глиста. - Ред.). Он небольшой, не зная, можно и не заметить. Из плоских гельминтов в Беларуси распространен бычий цепень, он живет в говядине, а это недожаренные шашлыки и люля-кебабы. Да, мясо должны проверять - делают специальные надрезы, но не всегда в этом надрезе можно обнаружить гельминт или его яйца. Животные заражаются от собак и других плотоядных, они переносчики паразитов. Бывает свиной цепень, тоже плоский и тоже растет до двух метров, причем быстро. Во время роста в организме человека от него отделяются небольшие членики - и тогда пациенты рано утром уже под кабинетом доктора. Если из человека вышел членик бычьего цепня, а он еще и шевелится, - люди пугаются: «Из меня кишечник живой вышел!» Они могут выходить из человека даже вне акта дефекации: проснулся, а там что-то в постели рядом шевелится, сантиметра два в длину. Лечение свиного цепня сложнее, чем бычьего. Если человека со свиным цепнем внутри неправильно лечить или если человек сам от себя заражается или других заразит через грязные руки, то развивается совсем другое заболевание - цистицеркоз. Паразиты проникают в ткани, мышцы, в глаз, а также в головной мозг человека. Проявляется клиника энцефалита - у человека начинается неадекватное поведение, боли, может возникнуть косоглазие, судороги - лечение должно быть оперативным. Причем такой человек может не есть мясо, а заразиться, например, от другого человека-носителя паразита. В моей практике был случай: коллега-профессор жаловался на головные боли в течение всей жизни. Оказалось, в детстве его лечили чесноком от ленточного гельминта. Лечили неправильно, последствия - головные боли на всю жизнь. Да и сейчас, как коснулось - а препарата от ленточных гельминтов в нашей стране в наличии нет. Он импортный, и его не поставляют - покупать массово его не будут, а ради разовых покупателей невыгодно оформлять на препарат регистрацию.

Однажды пришла пациентка, которую раньше отправляли к психиатру, когда она говорила: «Доктор, у меня под кожей что-то ползет». Пока ходила к психиатрам, червь полз по предплечью через шею, вытянули его в районе глаза офтальмологи 10 городской клинической больницы. Эти гельминты похожи на тонкую подвижную медную проволоку под кожей, до 10 сантиметров в длину, человеку передаются от собак, волков через комаров. В месте, где он ползет, бывает припухлость. Такие случаи были в Полоцком районе, в Орше, в бассейне Припяти.

«У ребенка может начаться аллергический кашель»

- Некоторые врачи говорят, что гельминтов можно и не обнаружить при помощи анализа кала или крови. Иногда люди обращаются к околомедицинским способам выявления и лечения гельминтов…

- Парамедицинские методы - это обман и способы увода денег. Знаю случаи, когда по пальцу при помощи какого-то препарата человеку диагностировали множество гельминтов. У меня ответ один - только лабораторная диагностика, анализ кала на яйца глистов, не крови. Анализ крови показывает наличие антител - а это может означать не только наличие глистов в организме, но и то, что когда-то этот паразит в организме этого человека присутствовал. А есть сейчас или нет - может подтвердить только анализ кала на яйца глистов. Для достоверности можно сдать его несколько раз, чтобы точно подтвердить или исключить положительный результат.

Через собак человеку передается одно очень распространенное заболевание - токсокароз. Я, когда вижу, что собак выгуливают у детских песочниц или прямо в них - всегда делаю замечание. Многие не понимают - нельзя выгуливать собак рядом с песочницами! Особенно у молодых собак очень много токсокароза. Зеленой территории в Минске мало, собакам этим некуда деваться. Но ни в коем случае нельзя подпускать их к местам, где играют дети, особенно в песочницы. Через грязные руки яйца глистов попадают в организм, в кишечник, где буравят дырку, проникая в кровь. В этот период у ребенка может начинаться аллергический кашель вроде бронхиальной астмы. В крови повышаются эозинофилы, хотя анализ может быть в норме. Иногда гельминта могут обнаружить на рентгене.

Ни в коем случае нельзя подпускать собак к местам, где играют дети, - ведь через собак человеку передается токсокароз.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Гельминты могут понижать иммунитет человека?

- Мало того что они понижают иммунитет, все гельминты онкогенные. Попадая в организм человека, гельминты активируют проонкогены. А через сколько-то лет это может выстрелить - поломка обернется онкологией. Например, трихинеллы живут во всех тканях, а поломки происходят в лимфоцитах. Подобным образом запускается онкогенез. Глисты стимулируют не только онкогенез, но и всевозможные аллергические заболевания. Бронхиальные астмы, поллинозы, крапивницы - все они тоже запускают механизмы, которые выстрелят впоследствии, не сразу.

- Такие страшилки… Неудивительно, что некоторые пьют таблетки от глистов пару раз в год профилактически…

- Ни в коем случае нельзя пить такие таблетки профилактически. Есть сильные препараты, которые нельзя давать беременным, маленьким детям, они все токсичны и тоже вызывают аллергические реакции. Собакам и другим животным для профилактики давать можно, людям - нет. Сначала диагностика - и только потом лекарство.

«Зуд купальщиков некоторым внешне напоминает герпес»

- В Беларуси порой запрещают купаться в водоемах - тоже из-за глистов?

- Обычно из-за кишечной палочки, но она работает как маркер. Значит, и другие инфекционные агенты, в том числе яйца глистов, там будут. К тому же они из-за липидной (жировой) оболочки всплывают на поверхность водоема и плавают сверху - таким образом заражая людей. Причем происходит заражение не только гельминтами, но также вирусами и бактериями. Еще бывает зуд купальщиков - утиный шистосомоз, на Нарочи не так давно подняли шум из-за этого. Чаще всего его переносят утки, в венах которых живут шистосомы, иногда так бывает и у людей. Шистосомы выходят в воду из вен заднего прохода уток, заражая воду. Очень плохо, когда их начинают подкармливать с берега в районе пляжа, чего ни в коем случае нельзя делать. Попадая в воду, шистосомы проходят цикл развития в улитках, а затем по ошибке вместо уток нападают на купальщиков - пробуравливают кожу, но дальше не идут. На коже образуются, как при ветрянке, нагнаивающиеся пузыри. В районе пляжей не должно быть не только уток, но и растительности, на которой живут улитки.

- Внешне эти пузыри на коже похожи на герпес?

- Да, только не так болит, как чешется. Называется зуд купальщиков. Со временем проходит сам, но чтобы не было нагноения, можно смазать зеленкой.

Иногда гельминтов завозят из жарких стран (для паразитов важно находиться в тепле). Да, плохо, что нам зимой не хватает тепла, но хорошо, что некоторые насекомые благодаря холодным зимам до нас не долетают и благодаря морозам у нас нет некоторых глистных инвазий.

- Бывает самоизлечение от глистов?

- Бывает, они же не живут вечно. Если не будет автоинвазии, когда сам себя заразил, как бывало с острицами. Раньше было тотальное заражение в садах и школах: чесали попы и заражались при этом, заражая и всех вокруг. Сейчас вроде в школах чистота, уже нет этой кружки, привязанной к бачку, как раньше. Меняется снабжение, питание, менталитет - кишечных инфекций как таковых уже не стало. Студентам, бывает, даже нечего на занятиях показать. Но проблема все равно остается.

Суши из сырой речной рыбы употреблять в пищу очень опасно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что любят или не любят глисты? Правда, что их можно вывести тыквенными семечками?

- Раньше так думали, но чтобы глисты вывести - нужно съесть килограмм семечек. Кто такое выдержит? Глисты не любят чеснок, горькое. А вот от сладкого, как некоторые считают, глисты не заводятся. Но оно им нравится, они же должны чем-то питаться. Лучшая профилактика - это гигиена: не пей воду из колодца и открытых источников, мой руки перед едой, особенно после работы с почвой. Собак держите отдельно от детских площадок, а детей - от песочниц, в которых гуляют собаки. Потому что диагнозы потом не все ставят, найти паразита сложно, они погибают и в головном мозге, и в глазу, во всех органах. Не только на коже, где их легко распознать по аллергической реакции.

- Но если они погибают - может, и ничего страшного для человека?

- Если паразиты попали в кровь - они уже везде, они заблудились в организме человека, и последствия непредсказуемы. Если погибают в головном мозге, в почке или печени - на МРТ или УЗИ можно увидеть горошинку непонятного происхождения, кисты, а это может наводить на ложный след. Многие кишечные глисты - вернее, их яйца - вначале попадают в кишечник, из яиц выходят мелкие личинки и, пробуравив стенку кишечника, попадают в кровь, затем с кровью проникают в легкие - они ищут кислород. Человек откашливает такую мокроту, культурный человек не будет плевать - значит, заглатывает, и таким образом происходит заражение самого себя. Такой путь проходят и наши аскариды.

Сейчас почти нет случаев, когда грядки поливают фекалиями. Раньше это было повсюду. А раз поливали фекалиями - значит, там возможно и заражение глистами, их яйца живут долго. Огурец-то помоют, а капусты, например, белокочанную или цветную, хорошенько вымыть сложно. Так что с малых лет, чтобы не кормить паразитов, важно знать нехитрые правила: руки, как и питьевая вода, должны быть чистые, сырые фрукты-овощи - тщательно вымыты, а остальная еда - термически обработана.