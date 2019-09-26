Дизайнер по стеклу: «Сначала был провал. Люди не поняли, что это я сама создала, думали – в Китае заказала!»

Созданием украшений минчанка Наталия увлеклась еще в школе: нанизывала на нити бусины и пайетки, крепила застежки и за копейки продавала красоту знакомым и друзьям. После школы по совету родителей «взялась за ум»: окончив институт, стала юристом, затем ушла в бизнес, работала менеджером по продажам. Карьера шла в гору…

- Но я все время понимала, что это не мое, - признается Наталия. - Что не хочу, как мои родители, каждый день в одно и то же время ходить на работу. Хотела заниматься любимым делом, которое дало бы возможность путешествовать, познавать мир, а не сидеть в офисе от звонка до звонка... Однажды подруга рассказала мне про лампворк - художественную обработку стекла в пламени горелки, а гугл выдал в поисковике множество картинок эффектных стеклянных бусин ручной работы. Меня тогда как молнией прошибло, я погрузилась в новую информацию, в итоге списалась с мастером из Москвы и однажды утром не пошла на работу, а поехала в Москву на мастер-класс. Мне всегда нравилось стекло, это удивительный природный материал. Оно проявляет всю глубину цвета на солнце и очень сложное в мягком горячем состоянии. А еще оно очень долговечное! Пластик лежал на полке и трескался, металл, если он не драгоценный, чернел. А стекло оставалось таким же красивым, как и в день создания украшения…

Как юрист и менеджер по продажам оставила работу, чтобы создавать прекрасное.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым сложным было обучиться технике - чтобы набить руку, отточить малейшие нюансы, Наталии потребовался год. И горы стекла, которое пришлось разыскивать по всей стране.

«Первый год работала на мусорку»

- Наталия, но одно дело теория - нравится и хочется, другое - практика. Где взяли технику для работы?

- Да, оборудование для работы со стеклом очень дорогое. Первую печку для стекла заказывала из Канады, потом покупала российскую. Кислородный концентратор - медицинский инструмент, который делает из воздуха чистый кислород, - тоже стоит очень дорого. Накопленных за годы работы менеджером трех тысяч долларов тютелька в тютельку хватило на то, чтобы оборудовать мастерскую.

Сережки-гранаты и мерцающие украшения с вкраплениями серебра – фирменный стиль Наталии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Не боялись вбухать все сбережения непонятно во что: «А если не получится, а кому это надо?»

- Все самые тяжелые решения и сильные эмоции мы переживаем и принимаем наедине с собой. К тому же мне нужно было завершить юридическую карьеру, карьеру менеджера и в ближайший год уйти в безработицу. Только прогремел кризис 2008-го, и это было очень тяжелое для меня решение. Но так как я человек, ищущий смысл и понимающий, что жизнь одна и надо ее прожить, чтобы на старости лет улыбаться и ни о чем не жалеть, - я решила действовать. В конце концов, в менеджмент я всегда успею вернуться. Первый год училась управлять стеклом - почти год работала на мусорку, отшлифовывая каждое движение, каждую грань. Бывало, 30 раз подряд - с нервами, слезами - делаешь одно и то же, а не получается. Но на 31-й раз - получается! И это дает тебе столько энергии двигаться дальше, что невозможно остановиться. И еще важный момент - это настроение. Если я расстроена, то целый день все выходит криво, и такое никогда не пойдет в продажу, а если наоборот - то каждая гранатинка или цветочек получаются, словно произведения искусства. Поэтому с уверенностью могу сказать, что все мои работы несут в себе только самое хорошее.

Температура пламени горелки – 1200 градусов, но зато какая красота получается!Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Наталии была цель - совместить качество с ручной работой, стекло с драгоценным металлом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Не страшно было садиться за огненную горелку?

- Страшно: температура пламени горелки - 1200 градусов, ожоги неизбежны. Иногда мне на грудь и руки падают маленькие раскаленные кусочки лопнувшего стекла. Присутствовал огромный страх! Знаю случаи, когда девочки хотели работать, покупали технику, а потом продавали оборудование, потому что не смогли себя заставить сесть за горелку. Но я заставила, пересилив страх, - сдавать кровь тоже ведь страшно (улыбается). Плевать: обожгусь - заживет. Другого выхода просто не было. Через год я подала заявку на свой первый модный маркет, но меня ждало тотальное разочарование. Люди вообще не поняли, что это ручная работа, что это стекло, сделанное мною. Они думали, что я купила китайских бусин и занимаюсь сборкой. А я-то старалась, создавала: и цветочки, и грибочки, и малинки. В тот первый раз меня ждал провал. А я думала, что это же очевидно: где вы купите стеклянную малинку? И начался другой этап - внедрение в общество информации о моей работе. Я чувствовала некое патриотическое желание внедрить в Беларусь вот эту итальянскую технику, сделав при этом свой ассортимент. У меня была цель - совместить качество с ручной работой, стекло с драгоценным металлом. И у меня получилось. Я хотела сделать счастливыми тех, кто не мог поехать в Европу и купить там украшения из венецианского стекла. Одна довольная заказчица призналась, что мои украшения производят суперэффект. Но когда ее спрашивали: «Где купила такую красоту?», - она отвечала: «В Чехии». И уточняла у меня: «Вы же не обидитесь?» Так что мировоззрение белорусов еще менять и менять, пока не поймут, что нужно гордиться именно своим продуктом…

Лампворк - необычная техника, позволяющая создавать красивые украшения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В продвижении мне помогли соцсети, Инстаграм, сарафанное радио. Сегодня у меня есть заказчицы из Беларуси и России. Некоторые могут себе позволить любые бриллианты, но говорят: «Когда я иду в ваших украшениях на встречи и переговоры, вы не представляете, какой это производит эффект! Бриллианты уже так наскучили». Так что довольно скоро и маркеты у меня пошли на ура - примерно за год все мои вложения в любимое занятие окупились.

Выдувные бусины получились у Наталии с 30-го раза – но они того стоили!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Рождение дочери многое изменило в моей работе»

- Потом в моей работе случился вынужденный двухлетний перерыв - я забеременела, а после рождения дочери кормила ее грудью. Как только узнала, что беременна, прекратила работу за горелкой.

Созданием украшений минчанка Наталия увлеклась еще в школе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Почему?

- Возможна нехватка кислорода, ты дышишь огнем, испарения от стекла могут быть вредными. Поначалу я впала в депрессию, но вскоре поняла, что можно использовать это время для наработки иного опыта: начала читать статьи, смотрела работы других мастеров, покупала инструменты, занималась ребенком. Это был хороший опыт - я человек нетерпеливый, не умею ждать, хочу все и сразу, но всему этому пришлось научиться. И знаете, в этом перерыве оказался еще один огромный плюс. Рождение дочери - лучший момент не только в жизни, но и в моей работе. Рождение ребенка очень сильно меняет женщину, перестраивает ее мозги, чувственность. Мои работы, мои движения стали другими - я стала более спокойная, уступчивее и терпимее по характеру, более мудрая. И когда я садилась за горелку, на мои работы будто выплескивалось мое новое внутреннее содержание. Оно формировало мои новые изделия: мои малинки стали более налитыми, цвета из холодных и кричащих превратились в мягкие и пастельные. Сейчас я понимаю, что все это было очень правильно и очень вовремя. Сегодня смотрю на свои первые изделия и улыбаюсь, нередко переделываю. Я доросла до того, что у меня своя собственная мастерская и шоурум, чему я очень радуюсь. А еще горжусь своей главной помощницей - дочери очень нравится то, что я делаю, и уже сейчас понятно, что у меня растет достойная смена.

Сережки изготовлены из итальянского стекла.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кольцо - земной шар.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СЧИТАЛКА «КП»

Стартовый капитал, вложение в материалы - около $3000 долларов.

Первый доход - $100 (от продаж на первом модном маркете).

Когда удалось выйти в ноль - примерно спустя год окупились вложения.

Стоимость украшений: кольца - от 45 рублей, колье - от 90, серьги - от 55.

Даже домашний питомец с удовольствием наблюдает за прекрасной работой Наталии.Фото: Павел МАРТИНЧИК