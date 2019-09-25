Je t'aime: Лара Фабиан едет в Минск с новым туром «50 World Tour»

Обладательницу эталонного лирического сопрано, очаровательную Лару Фабиан, знает весь мир. Франкоязычная певица сама пишет тексты песен и исполняет лишь то, что находит отклик в ее душе. Ее песни поражают своей чистотой и искренностью, сама Лара не раз признавалась, что самое важное в творчестве – это то, что рождается в сердце. И миллионы фанатов по всему миру, так непохожие друг на друга, разделяют ее мнение. Поклонники приходят на концерт семьями, мамы и дочки подпевают певице, а бабушки обнимают внучек, мечтая, чтобы они испытали такое сильное и необыкновенное чувство, о котором поет Лара Фабиан.

Певица легко собирает многотысячные залы, а на всех концертах наступает момент, когда зрители в унисон поют вместе с Ларой. Каждый раз она реагирует на это удивлением, восторгом и слезами счастья.

Музыкальные критики называют голос Лары Фабиан «ангельским»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лара Фабиан покорила Европу своим альбомом «Pure» («чистый»), который за две недели стал платиновым. Сама певица прокомментировала название так: «Это слово лучше всего описывает мою манеру выражать себя со всей откровенностью. Чистый как вода, как воздух. Это неотделимо от моего творчества».

В Минск Лара Фабиан едет с туром «50 World Tour» и новым альбомом Papillon, который вышел в свет 8 февраля 2019 года. Шоу будет по-настоящему особенным: вместе с фанатами певица отпразднует приближающийся юбилей и еще одну важную дату – 30 лет сольной карьеры. В Минске прозвучат главные хиты из 14 студийных альбомов и новые композиции.

Лара Фабиан не в первый раз споет для белорусов. Например, на концерте в 2016 году практически не было свободных мест, был выкуплен даже партер.

Певица уже продала 20 миллионов копий альбомовФото: Павел МАРТИНЧИК

- У каждого из нас есть мечта: маленькая, средняя или большая. Но вопрос: что вы делаете с этим? Почему мы так медлим, чтобы их осуществить? У нас на это много причин, но иногда я чувствую, что это скорее оправдания, - обращалась певица к зрителям. А преданные фанаты несли Ларе охапки роз, хризантем, мягкие игрушки и даже майку.

А в 2013 году минчане и вовсе растрогали певицу до слез. Когда Лара Фабиан исполняла свой хит «Же тем», абсолютно все зрители подняли вверх белые листы и зал превратился в настоящее бумажное бело поле, по которому бегали глаза Фабиан. И если десятью минутами раньше, когда все подсвечивали лирическую балладу огоньками мобильных телефонов, Лара сказала: «Как красиво!», то тут певица не выдержала и просто расплакалась. Так и стояла пару минут, рассматривая море колышущейся бумаги.

КОГДА: 14 октября

ГДЕ: Дворец спорта (пр-т Победителей, 4)

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: от 40 до 230 рублей

ИНФОЛИНИЯ: +375 33 365 00 00