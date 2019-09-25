Актуально и белорусам. В Грузии проходит апробацию новый формат школьного образования

Новый учебный год в Европейской школе Восточного партнерства 16 сентября (как раз в середине первого осеннего месяца в Грузии День знаний) открывали министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили и еврокомиссар по вопросам расширения политики добрососедства Йоханесс Ханн.

Кроме поздравлений с началом нового учебного года и, по сути, нового этапа для учащихся, у школьников была возможность пообщаться с гостями. Так, Ханн вспомнил, как вдохновился идеей создания Европейской школы Восточного партнерства. А когда идея сформировалась в готовый проект, он получил продолжение за рекордно короткий срок. Причем не только в виде готовой образовательной площадки.

Йоханесс Ханн во время церемонии открытия школы пообщался с учащимися и ответил на их вопросы. Фото: Eastern Parthnership

Еще год назад европейские и грузинские чиновники (а именно эта страна Восточного партнерства стала опытной площадкой проекта) на уровне премьер-министра обсуждали, какой быть Европейской школе. А в сентябре 2019-го главной целью визита еврокомиссара стала закладка капсулы для фундамента нового собственного здания образовательного центра у озера Лиси. В церемонии поучаствовали вместе с Ханном и Батиашвили премьер-министр Грузии Георгий Гахария и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Интересно, что будущая школа органично войдет в формирующийся в этом районе Тбилиси образовательный комплекс.

- Это первая подобная школа за пределами ЕС, - заявил Йоханесс Ханн. – Нам важно сделать школу многоязычной. И то, что тут будут иметь вес европейские ценности, а международный диплом, который получат выпускники, будет признан во всех университетах мира. Это существенная инвестиция со стороны Европейского Союза.

Во время церемонии заложения капсулы для фундамента будущей школы, которая появится на озере Лиси. Фото: Eastern Parthnership

Проект по возведению школы планируют реализовать под ключ в 2023 году. Ну, а нынешнее учебное заведение находится недалеко от центра Тбилиси в обустроенном комплексе из нескольких зданий, каждое из которых носит имя выдающейся личности в истории человечества. Например, корпус, где изучают гуманитарные науки, получил название «Руставели» в честь автора грузинского национального эпоса ХII века «Рыцарь в тигровой шкуре», классы для освоения точных дисциплин разместились в корпусе «Ковалевская», а кафе остроумно назвали «Марк Твен». Рядом находится общежитие для учащихся, отлично обустроена территория, спортивные объекты.

От каждой страны Восточного партнерства в школе учится разное количество ребят. От Беларуси, к примеру, это пока что 7 человек. Интересно, что среди учащихся Европейской школы Восточного партнерства есть как старшеклассники, получившие в своих странах базовое среднее образование, так и те, кто решил после окончания школьного курса пройти еще и эту двухгодичную программу «Международного бакалавриата», которая дает возможность получить IB-диплом – документ международного образца. В этой школе изучают, прежде всего, европейские языки и литературу, гуманитарные науки, искусство, историю. А одна из задач курса – формирование у учеников критического и независимого мышления.

В школу после конкурсного отбора попадает три с половиной десятка 16-17-летних ребят из стран Восточного партнерства с высокой успеваемостью (для Беларуси, к примеру, в условиях этого года указан балл «10»). На время учебы у них будет покрывающая все расходы стипендия. Но стоит отметить: дипломы школ «Международного бакалавриата» актуальны не во всех странах-участницах проекта. Полностью они признаны в Грузии, принимаются в Армении, есть аккредитации для таких учебных заведений в Украине и Азербайджане.

Мирослава и Ева учатся в Европейской школе Восточного партнерства, соответственно, первый и второй год. Фото: Eastern Parthnership

Почему белорусы едут в школы подобного формата? Мы расспросили об этом двух учениц, приехавших из Беларуси, Еву, которая учится в школе второй год, и Мирославу – это ее первый год. Они минчанки, учились в хороших гимназиях. Но практически одинаковыми словами они рассказывают, что к 9-му классу у них так и не сложилось понимание будущей профессии, тех предметов, на которые стоит уделять больше внимание. Впрочем, для этого не было и возможности, ведь в Беларуси такой опции нет, а успеваемость важна по всем предметам. Это актуально для конкурса баллов аттестатов при поступлении в среднее или высшее учебное заведение.

Однако у девочек была идея попробовать себя в другой образовательной системе координат, для которой они и нашли возможность в Европейской школе Восточного партнерства. Белоруски рассказывают, что тут у них есть 3-4 предмета, которые изучаются на повышенном уровне, еще столько же дополнительных дисциплин. Также к этому прилагаются часы, скажем, на волонтерство, спорт и общественно-полезные работы.

Каким будет итог обучения и оптимальное применение диплома для Евы и Мирославы, станет ясно довольно скоро. Как и то, окажутся ли воспитанные в этих стенах бакалавры востребованы в Беларуси.