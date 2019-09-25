«Язык жестов не понадобится!» Как живет самая маленькая пациентка, которая первые звуки услышала в полгода

Месяц назад Матреша Масюкович отметила свой первый день рождения: довольно улыбалась, когда ей пели «Хэппи бёздэй», а желание малышки озвучил старший брат Серафим: «Чтобы у Матреши появилось второе ушко!» Весной шестимесячная малышка стала самой маленькой пациенткой, которой в височной области установили кохлеарный имплант.

26 августа Матреше исполнился годикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Через месяц, когда все зажило, на ушко поставили внешний речевой процессор. После этого девочка, которая родилась с абсолютной глухотой, услышала свои первые звуки: голоса мамы и папы, мяуканье кота, звонок домофона и игру на пианино от старшего брата. Сегодня Матреша улыбается, когда слышит свое имя. Но слышит девочка только одним ушком.

- За эти несколько месяцев, когда у Матреши появилось «ушко», она очень сильно изменилась: стала гораздо активнее и любознательнее, больше улыбается и смеется. До этого она была очень спокойная, постоянно в себе. Еще появился указательный жест - это считается важным моментом в развитии ребенка, - рассказывает Ирина Масюкович, мама Матрены. - Считается, что в норму «ушко» приходит за год: к этому времени речевой процессор настраивают на ту громкость, как окружающий мир слышим мы с вами. Первое время звуки у Матрены тише.

Когда Матрена начала слышать, стала любознательнойФото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ДОЧКА ВСТАЛА В КРОВАТКЕ

На операционный стол малышку забрали, когда ей было 6 месяцев. Операция длилась дольше обычного - приходилось использовать миниатюрные инструменты.

- Когда шла операция, я звонила на работу мужу: «Только разговаривай со мной!» - вспоминает Ирина. - Я знала, что обычно операция длится полтора часа. А наша уже перевалила за два - было страшно! Оказалось, это из-за того что все маленькое, нужно осторожничать. Когда из операционной вышла наша врач Марина Владимировна Песоцкая, я по глазам поняла, что все хорошо!

Марина Песоцкая делает такие операции больше 10 лет, но до сих пор эмоционально рассказывает, какое чудо - смотреть на малышей, которые начинают слышать свои первые звуки.

- Хоть пока деньги на вторую операцию только собираем, сразу попросили, чтобы ее делала тоже Марина Владимировна, - рассказывает Ирина. - Она согласилась.

Марина Песоцкая говорит, что на операцию в таком раннем возрасте соглашаются далеко не все родители. Часто в голове возникают мысли: «Ну а вдруг само как-нибудь?» и «А если вдруг станет хуже?» Врачи тоже предупреждают, что после операции может произойти откат: ребенок, который начал ходить или говорить, может временно перестать. Но у Матреши получилось иначе.

- Вскоре после операции дочка научилась ходить, - вспоминает папа Александр Масюкович. - 19 марта Матрену прооперировали, а 20 марта она впервые встала в кроватке. Ей было чуть больше шести месяцев. Тогда мы подумали, что это, может быть, состояние аффекта, но, слава богу, с тех пор она развивается, как все дети.

О том, что малышка родилась с абсолютной глухотой, родители узнали не сразу.

- Я отправляла Саше фотки и писала: «Будет класс, она такая спокойная!» - вспоминает Ирина. - После гиперактивного Серафима была огромная разница.

Матрена с папой АлександромФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но на третий день врачи сказали, что Матреша на грани жизни и смерти: сердце работало так, будто она не родилась. И в одночасье мир рухнул. Мы уже знали, что Матрена не прошла аудиотест, а значит, будут проблемы со слухом, но тогда думали только об одном: хоть бы дочка выжила!

Ирину с Матреной выписали через месяц. Диагноз по глухоте стоял, но вдруг поможет слуховой аппарат? Вдруг услышит?

- Аппарат купили самый мощный, - вспоминает Александр. - Казалось, как он может не помочь, если стоит столько?!

Но даже так девочка не слышала никаких звуков. Тогда родители приняли ситуацию и стали думать, что могут сделать.

- Начали смотреть фильмы о людях, которые не слышат, думали изучать язык жестов. А потом узнали про кохлеарную имплантацию, - вспоминают Ирина и Александр.

Масюковичи говорят, что на этой фотографии они уже всем семейством, вчетвером. Как раз накануне узнали, что ждут дочкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

«У МЕНЯ ЕСТЬ СЕСТРИЧКА. ТОЛЬКО ОНА НЕ СЛЫШИТ»

Матреша реагирует на вспышки фотоаппарата, довольно улыбается, когда слышит щелчок затвора.

- Так ты у нас моделью будешь? - улыбаются родители.

Матреша реагирует на звук затвора фотоаппарата и довольно позируетФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Папа, где Вивальди? Мне нравится Вивальди! - из соседней комнаты старший брат Серафим тащит синтезатор размером с себя. - Я уже его давно не играл!

Вскоре после установки импланта у Симы был концерт на большой сцене. Новые звуки Матреше приходилось изучать в ускоренном режиме, за все шесть месяцев: колокольчики, барабаны, бубны, которыми гремели родители, мяуканье кота, домофон, телефон…

На концерте у Симы Матрена уже была. А скоро брат опять будет выступать на сценеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну и сами же не замолкаем, - улыбаются Ирина и Александр и рассказывают, как обучают дочку, чтобы понимала звуки. - Например, звонит домофон. Мы не сразу открываем дверь, а долго вместе с Матреной ищем: «Ой, откуда у нас этот звук? Что же это? А это домофон!» Так нас научили сурдопедагоги.

Сима очень любит рассказывать всем про сестричку и называет Матрешу кохлеарной девочкой.

- Это у него тема для сближения, особенно с девочками. Они сразу говорят: «Ой, какая она у тебя хорошенькая!» - рассказывает Ира.

- Но Сима продолжает разговор: «Только она у меня глухая». И все, те, кто улыбался, сразу становятся грустными, - продолжает Александр. - Сима рассказывает, что у нее вот, смотрите, кохлеарный имплант, она им слышит! А еще скоро хотим сделать ей и второй - тогда она будит слышать двумя ушками. И будет вообще класс! Девочки снова веселеют.

Сима показывает, как он греет нос специальной лампой. Когда родилась Матреша, бабушка с дедушкой подарили. Помогает, когда начинается насморкФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы стало «вообще класс» и Матрена смогла слышать двумя ушками, нужно 25 500 евро. Первую операцию таким детям в Беларуси делают бесплатно, не нужно платить ни за имплант, ни за речевой процессор. В случае со вторым ухом операция бесплатна, но имплант и речевой процессор покупать нужно самим.

- Есть официальная госпрограмма поддержки глухих детей, - рассказывает Ирина. - Одно ушко ребенку дарит государство - чтобы мог социализироваться и в будущем нормально работать, стать ячейкой общества.

На ночь речевой процессор, благодаря которому слышит Матрена, снимают. Родители все понимают, но все равно верят в чудо: зовут Матрешу, когда процессор снят - не отзываетсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

ПОМОЧЬ МАТРЕШЕ МОЖНО НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

-.Пополнить баланс благотворительного номера МТС:

+375 (29) 7298140 оформлен на папу Александра Масюковича.

- Пополнить благотворительную карту МТБанка:

5351 0410 0397 8895 до 06/22, оформлена на папу Александра Масюковича.

- Пополнить благотворительную карту Беларусбанка: 9112 0001 6966 3768 до 08/22, оформлена на папу Александра Масюковича.

- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНКА: https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/5381