«Осень пришла слишком резко, организм штормит». Специалист объясняет, как жить в сентябре, который прикинулся октябрем

Несколько недель назад еще было лето, а теперь… Утром выходишь из дома, а на траве – иней. Осень в этом году никак не мягкая и не золотая. Можно, конечно, помечтать о «бабьем лете», которое синоптики обещают в октябре, но пока за окном глубокая, и по ощущениям, поздняя осень.

В Гидромете подтверждают: температурный фон нынешнего сентября держится на 1−4°С ниже климатической нормы и соответствует концу первой декады октября. То есть сентябрь в этом году – октябрьский. 24 сентября, кстати, были зафиксированы новые абсолютные рекорды. Ниже всего за всю историю метеонаблюдений в Беларуси столбик термометра в этот день опустился в Брагине – до отметки - 5,7 C. До этого рекорд принадлежал городскому поселку Лынтупы, где в 2002 году была зафиксирована температура в -4,3 °C.

Дальше – больше. Сентябрь продолжит удивлять. 26 сентября синоптики передают ночные заморозки до 3 градусов! Днем, как сообщили в Гидромете, переменная облачность и без осадков. Кратковременные дожди - лишь в южных районах страны. Ветер восточный, до 9 м/с. Температура воздуха в среднем – 12 градусов тепла. В пятницу немного потеплеет. Ночью столбик термометра покажет 1-7 градусов тепла. По юго-западу – до 8-10 с плюсом, а вот в северо-восточных районах – все те же заморозки до минус 3-х. Днем -12-18 с плюсом

Получается, перепады между ночными и дневными температурами – до 20 градусов. И это уж не говоря о том, что переход от лета к осени тоже был резким. Как жить в таких условиях? Мы спросили у специалиста.

«Сейчас работать с 8.00 до 17.00 - вредно»

- Из-за сокращения светового дня организм «теряется во времени» и испытывает стресс,- рассказывает терапевт-иммунолог Диана Стольникова. - Многие люди начинают испытывать усталость, стойкое чувство сонливости, раздражительности, обостряются соматические заболевания, бывают сбои сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения… И если осень, как в этом году, наступила резко, штормить может сильно. Резко сократилось количество солнечных дней, а, значит, неминуемо наступает дефицит критически важного для организма витамина D2 и D3. Есть много исследований, доказывающих, что цикл сна-бодрствования человека, лишенного солнечного света, меняется с 24 часов до 36 часов. То есть рабочий график с 8.00 до 17.00 осенью и зимой для нашего организма не подходит. Вставать затемно и так же затемно уходить с работы - вредно для здоровья. Иммунная система подает организму сигнал «что-то пошло не так» и запускает физиологический механизм «зимней спячки», как сберегающий режим у компьютера.

- Но работу никто не отменял. Людей, которые могут себе позволить сменить режим сна и отдыха осенью-зимой – единицы. Дайте, пожалуйста, реальные советы, как помочь организму поддержать себя, пока тепло и солнце не вернутся?

- Один из действенных и легковыполнимых советов – витаминные курсы для профилактики расстройств и заболеваний. Это могут быть препараты, которые можно купить в аптеке либо попросить выписать своего лечащего врача, в зависимости от состояния здоровья. А могут быть и природные антидепрессанты – овощи и фрукты, налегайте на них осенью усиленно. Еще один важный совет - физическая активность. Для поддержания организма в тонусе достаточно ежедневных прогулок. К примеру, 30 мин до работы и 1,5 часа после. Идеально было бы утром приучить себя к контрастному душу.

Чтобы избежать обострения желудочно-кишечных заболеваний, исключите из рациона острую, соленую, жирную пищу, газированные напитки и специи. Ешьте маленькими порциями, чаще готовьте на пару. Если есть проблемы с сердцем – максимально откажитесь от соли и соленой еды - селедки, оливок, вяленой рыбы, огурцов пр. Они способствуют загустению крови и могут спровоцировать инсульт или инфаркт. Еще пару важных и очень простых правил – одевайтесь по погоде и если пересмотреть рабочий график не можете, то хотя бы спите на час-полтора больше. Организм скажет вам спасибо.