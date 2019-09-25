Белорусские НПЗ наращивают поставки автомобильного топлива в Украину

- В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ, - сообщили в департаменте коммуникаций «Нафтогаз Украины». - Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны.

В компании заявили, что такое решение окажет позитивное влияние на украинский рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

«Нафтогаз» производит до 10 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема. Раньше группа «Нафтогаз» импортировала только сырье для переработки на собственных мощностях.

В Украине сейчас ощущается дефицит дизтоплива. Это связано с приостановкой прокачки по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс» и сложностями с поставками импортного топлива по железной дороге и по морю. Дело в том, что 1 августа Украина вела специальную пошлину на импорт российского дизтоплива по этому трубопроводу.

Политологи считают, что решение о приостановке прокачки российского дизтоплива находится не в экономической, а в политической плоскости.

Увеличение объемов поставок топлива из Беларуси эксперты связывают с договоренностями между Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским.

Для Беларуси украинский рынок автомобильного топлива остается приоритетным и одним из самых высокомаржинальных из-за возможности беспошлинно поставлять нефтепродукты и благодаря выгодной логистике. В прошлом году 12% белорусского экспорта нефтепродуктов приходилось на Украину. Эксперты считают, что эта цифра постепенно будет увеличиваться.