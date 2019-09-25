Для въезжающих в Беларусь откроют четыре новых магазина duty free

Александр Лукашенко рассматривает проект документа о развитии сети магазинов duty free. Таким способом планируется повысить транзитную и туристическую привлекательность страны.

- Нормативно мы оговорили и договорились, как будут действовать эти магазины. Коврижки, преференции, льготы - мы все это определили, - сказал президент. - Мы договаривались, что пройдет определенное время, и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов.

Оказывается, за пять лет количество таких магазинов в стране увеличилось втрое. Но только три из 70 duty free работают и для выезжающих из Беларуси, и для прибывающих в страну. Один находится в пункте пропуска Берестовица, два расположены в Национальном аэропорту Минск.

Что изменится?

На автомобильных пунктах пропуска в Беларусь планируют открыть еще четыре duty free для въезжающих в страну. В них будут действовать лимиты страны въезда. Например, алкоголь - не более трех литров на человека.

- Мы посмотрим по итогам 2019 года, дадим соответствующую оценку (…), чтобы мы были четко убеждены, что эти магазины приносят пользу нашей стране, - сказал БЕЛТА заместитель премьер-министра Александр Турчин.

А белорусский производитель не пострадает?

Магазины duty free освобождены от НДС и таможенных пошлин, а в некоторых случаях - и от акцизов. За счет этого многие товары в них дешевле. Например, один и тот же флакончик духов 50 мл в белорусском магазине duty free мы нашли по цене 20 евро (46 рублей), а в обычном магазине Минска они стоили 146 рублей. Разница ровно в 100 рублей! Алкоголь тоже выходит дешевле, хоть и не так существенно - в среднем в обычном магазине рублей на 20 - 30 дороже.

Но и госбюджет остается не в накладе: такие магазины выплачивают в казну 10% от своей выручки. Кроме того, примерно каждый четвертый товар в наших беспошлинных магазинах - белорусского производства.

Вице-премьер считает, что duty free покупателей у белорусских производителей не отобьют. Ведь основные товары в таких магазинах - элитный алкоголь, сигареты и парфюмерия.

- Как правило, этот ассортимент не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители, - сказал Александр Турчин.

А вот приток валюты в страну магазины стимулировать вполне могут.

- Все-таки налоги, которые уплачивают эти магазины, идут в белорусский бюджет. И мы человеку даем право выбора: купить эти товары на территории сопредельных государств (от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйствования не получают ничего) либо все-таки проголосовать рублем в этих магазинах, - цитирует Турчина БелТА.