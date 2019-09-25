Пьяный бесправник, который сбил девочек в Полоцке, уворачивался от встречного авто

14-летнюю Владу похоронили 25 сентября. Девочку сбила машина, когда она вместе с подругой возвращалась домой с прогулки. Врачи два дня боролись за ее жизнь, но не спасли. Ее подруга в больнице, у нее серьезные травмы. Девочки очень дружили, мечтали вместе выйти замуж, вместе нарожать детей. Сейчас оставшаяся в живых девочка говорит, что будет делать это за двоих.

Авария произошла около половины десятого вечера 21 сентября в Полоцке на улице Бабушкина. Две девочки шли по обочине дороги, на них налетела машина. Очевидцы рассказывают, что «Альфа Ромео» на узкой улочке частного сектора пошел на обгон. Водитель уже выехал на встречную полосу и увидел, что по ней несется машина. Чтобы уйти от лобового столкновения, он вильнул на левую обочину - как раз туда, где шли две школьницы. «На этой улице практически нет тротуаров, там уже не в первый раз сбивают детей»,- возмущаются жители домов на Бабушкина в социальных сетях.

Водителя, 26-летнего жителя Новополоцка, задержали прямо на месте происшествия. Он был нетрезв. Эксперты еще устанавливают, сколько промилле алкоголя было в тот день в крови молодого мужчины, но, как рассказали в правоохранительных органах, спиртным от него явно пахло.

- Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Прав его лишили в 2018 году за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Для учеников и учителей из полоцкой школы №11, где училась Влада, ее гибель - очень болезненная утрата. Девочку здесь любили все.

- Она была веселая, любила всех вокруг, - рассказала одноклассница Влады Катя. - Была лучшей спортсменкой в школе, занималась кикбоксингом. Ее фото даже висело на доске почета спортсменов в школе. Была позитивной и никому не давала грустить. Если надо было поплакать или выговориться, всегда была готова выслушать, помочь. Владе до дома оставалось минуть пять идти, когда ее машина сбила… Мне ее очень будет не хватать.

- Влада была моей лучшей подругой, хотя мы подружились не так давно, - рассказала Яна. - У нас оказался общий друг, потом вместе были в лагере, там начали хорошо общаться. Бывало, просто шли по улице и пели. Влада любила животных, кормила их на улице, каждого гладила. А еще она у нас была фотографом - очень любила людей фотографировать.

В отношении водителя, 26-летнего сотрудника одного из местных предприятий, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

КСТАТИ

В Беларуси активно обсуждается ужесточение ответственности за пьяную езду. С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. В ведомстве считают, что наказание должно быть дифференцировано в зависимости от степени опьянения водителя.

Так, сейчас водителей, у которых в крови находят больше 0,3 промилле алкоголя, штрафуют на 50 - 100 базовых величин (до 2550 рублей) и лишают прав на три года. Если изменения, которые предлагает МВД, будут одобрены, то водителей, у которых найдут в крови 0,8 и больше промилле алкоголя, будут штрафовать уже на 200 базовых, а лишать прав на пять лет.