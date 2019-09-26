«Осмотра гинеколога стараюсь избегать - на прием надо приходить с целой бригадой…»

...Пороги, ступеньки без пандусов, лифты - все эти неудобства, с которыми сталкиваются люди в инвалидных колясках, на виду. В отличие от того, что происходит за закрытыми дверями врачебных кабинетов. Представьте: женщина в коляске попадает на прием к гинекологу. Высота обычного гинекологического кресла около 90 см, коляски - около 50 см. Встать и забраться самой на такую высоту женщина не сможет. Современные кресла могут опускаться и подниматься до необходимого уровня. Но они пока есть далеко не во всех гинекологических кабинетах. И многим женщинам с ограниченными возможностями проще отказаться от осмотра гинеколога, чем создавать неудобства себе и врачу.

- В моей поликлинике меня осматривали на кушетке, потому что на кресло невозможно добраться, - откровенно говорит Людмила Волчок, чемпионка паралимпийских игр. - А в РНПЦ «Мать и дитя», где я рожала дочку, все предусмотрено - там кресло, которое опускается и поднимается.

- У меня ситуация похуже, - признает Инна Дигилевич, зампредседателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. - Сама до поликлиники доехать не могу, у меня нет своего транспорта, а на общественном не могу добраться технически. Осмотра гинеколога стараюсь избегать, потому что нужен мужчина, который положит тебя на кресло, женщина, что поможет быстро раздеться и одеться. Не всегда доверишь это постороннему. Сейчас мне надо наблюдаться у врача. И на каждый прием я еду с бригадой: человек, который отвезет меня, человек, который поднимет на кресло, поможет одеться...

Конечно, удобное современное гинекологическое кресло - это только часть идеальной безбарьерной среды для женщин на инвалидных колясках. И краудкомпания на платформе «Улей» по сбору средств на такое кресло (его передадут в Брестский областной роддом) - это привлечение внимание к проблеме доступа женщин с инвалидностью к медицинской помощи, напоминание о том, как важно регулярное посещение гинеколога.

- Каждый 17-й житель Беларуси - человек с инвалидностью, - напомнил Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. - Обществу, специалистам, а порой людям с инвалидностью иногда хватает сил и возможностей заявить о проблемах. О том, что отсутствие спецоборудования затрудняет обследования женщин, создает психологический дискомфорт. Люди с ограниченными возможностями стесняются спросить у врачей о перспективах рождения детей. У нас мало уделяется внимания фертильному здоровью мужчин с инвалидностью в колясках - есть определенные барьеры, которые за границей решаются…

КСТАТИ

Женщины с трансплантированной почкой и печенью рожают здоровых детей

В Беларуси живет более 570 000 людей, имеющих какую-либо форму инвалидности. Сколько женщин с инвалидностью рожает - такой статистики у нас нет. Есть информация об особых случаях.

- За 2018 год у нас было 43 женщины с трансплантированной почкой или печенью, которые успешно выносили беременность и родили здоровых детей, - рассказала Татьяна Ващилина, заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ «Мать и дитя».

Напомним и об уникальном случае. В этом году белоруска стала единственной женщиной в мире, которая после сочетанной трансплантации печени и почки, проведенной в 2015 году, стала дважды мамой.

ЦЕНА ВОПРОСА

Цена гинекологического кресла, адаптированного для потребностей женщин с инвалидностью - от 10 500 рублей. Поддержать проект можно до 12 октября.

Крауд-проект по сбору средств называется «Бязмежная» и объединяет людей из совершенно разных сфер - программистов, врачей, инвалидов-колясочников. Инициировал проект Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси совместно с Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников (РАИК), фондом «Добра» и Министерством здравоохранения, стартап-компанией Flo Health, EVA CLINIC, брендом одежды TIKOTA UNIQUE и краудфандинговой платформой Ulej.