Николай Лукашенко передал дому-интернату урожай овощей, мёд и пледы

В минувшую среду Николай Лукашенко посетил Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов, который находится на столичной улице Ваупшасова.

По традиции пожилым людям привезли продукцию, собранную с экспериментальных полей, а также с подворья президента: картофель, мед, яблоки, соленья, варенья, дыни, березовый и яблочные соки.

В следующий раз Николай навестит дом-интернат зимой. Фото: БелТА

Николай приехал в дом-интернат вместе с пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, а также в окружении нескольких красивых девушек. Среди них - «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич. К слову, Николай регулярно наведывает этот дом-интернат.

- Видно, с каким почтением этот молодой человек относится к пожилым и людям с ограниченными возможностями. Он сидел за одним столом с нашими людьми и командой президента. Все пили чай, общались, пели песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Мой родны кут, як ты мне мiлы», «Подмосковные вечера». Чувствовалась теплая атмосфера. Наши постояльцы даже сегодня под впечатлением от этой встречи, - рассказывает директор дома-интерната Наталья Зычкова. - Мы к приезду гостей напекли булочек. А команда президента привезла с собой торты, конфеты. О чем говорили за столом? Обо всем: и о жизни, и о том, что нужно делать добро, ценить друг друга, улыбаться чаще. Встреча длилась около двух часов. Еще мы вместе сфотографировались и нам обещали сделать стенды со снимками на память о встрече.

По традиции пожилым людям привезли продукцию, собранную с экспериментальных полей, а также с подворья президента. Фото: БелТА

По словам Натальи Зычковой, подарки понравились.

- Вся продукция будет роздана нашим проживающим. А из картошки - нам ее привезли 4 тонны - уже делаются драники. Кроме того, каждому нашему проживающему вручили теплый шерстяной плед. Люди с восхищением и со слезами на глазах выражали благодарность. Ведь подарок - это всегда приятно, а когда он от главы государства, то вдвойне.

Пополнилась и мини-ферма дома-интерната. Им привезли 10 курочек.

- Раньше нам были подарены козочки, которые дали потомство. Есть у нас и декоративные кролики.

- Что успели попробовать из гостинцев президента?

- Я попробовала мёд - по вкусу он похож на липовый. Видно, что настоящий! И клубничное варенье вкусное.

- Вы на связи с командой президента? Если вам что-то надо, можете обратиться к ним за помощью?

- Они всегда интересуются, чем нам помочь. Сейчас, например, нам помогут черенками плодово-ягодных деревьев. Мы планируем посадить сад, чтобы у нас была своя черешня, алыча. Материально нам тоже помогают.

В следующий раз Николай навестит дом-интернат зимой.

- Он сказал, что приедет на Рождество. Он готовит с одноклассниками праздничную программу.

По словам директора дома-интерната, они всем рады у себя в гостях.

- У нас проживают люди, у большинства из которых нет близких. И мы рады всех видеть у нас - и с концертами, и просто со знаками внимания и заботой. Нам всегда помогает кондитерская фабрика «Слодыч», которые передают нам сладости, и пироговая «Штолле».