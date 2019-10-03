2019-10-03T16:05:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Снимать учителя во время урока не запрещено!» Юрист прокомментировал слова замминистра образования

Закон также позволяет ученику размещать фото- и видеосъемку в интернете без разрешения учителя
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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По словам замминистра Александра Кадлубая, педагог должен контролировать использование телефонов учениками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАПо словам замминистра Александра Кадлубая, педагог должен контролировать использование телефонов учениками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- На сегодняшний день те факты, которые обсуждаются в СМИ и имели место быть в учреждениях образования, непозволительны: в отношении съемок мобильным телефоном педагогов или друг друга детьми в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг с помощью мобильных телефонов, - рассказал замминистра образования Александр Кадлубай на телеканале СТВ.

По словам замминистра, изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен.

Александр Кадлубай также напомнил, что весной этого года был подписан приказ министра образования, в котором было предписано учреждениям общего среднего образования внести в правила внутреннего трудового распорядка для учащихся мероприятия, ограничивающие использование мобильных средств в образовательном процессе.

Напомним, не так давно в гомельской школе четвероклассник снял на смартфон, как учитель кричит и ругается матом. Педагога уволили, но в дело вмешался президент, который поручил ее восстановить на работе.

«Комсомолка» поинтересовалась у юриста, в каких ситуациях ученик может фотографировать и снимать на видео учителя.

- Снимать на видео учителя в классе, когда он ведет урок, не запрещено законом, - рассказывает юрист Дмитрий Лабазинский. - Закон также не запрещает ученику размещать фото- и видеосъемку в интернете без разрешения учителя. Но тут важно, что съемка была произведена во время его работы (при исполнении служебных обязанностей). Однако возникает вопрос: насколько это этично со стороны ученика? Соблюдает ли он учебную дисциплину? Ведь на уроке он должен учиться, а не делать видеоролики с педагогом. Замминистра образования говорит про компрометирующие обстоятельства, но в законе нет такого понятия.

- В каких случаях нельзя делать фото и видео учителя и выкладывать их в интернет?

- Если учитель не исполняет свои служебные обязанности, а его снимают на видео или фотографируют. Например, он находится в магазине, кафе, на улице. Это может расцениваться как вмешательство в личную жизнь человека. Если человек просит его не фотографировать, то снимать запрещено. Более того, запрещено дальнейшее использование полученного материала в коммерческих целях и публикации в сети интернет.

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