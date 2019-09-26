«Желаем железных нервов… а также духовного и материального дохода»: читатели поздравляют любимых педагогов с Днем учителя

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От всех родителей и учеников 1 «Б» класса средней школы №169 г. Минска хотим поздравить учителя начальных классов КОВЗУНОВИЧ Людмилу Александровну. Сколько учеников нашего микрорайона Ангарская-4 прошли через ее теплые руки и отзывчивое сердце! Не одно десятилетие этот педагог помогает малышам и их родителям адаптироваться к школе и полюбить ее. Хотим выразить слова бесконечной благодарности за ее труд и терпение, а также заботу о наших первоклашках.

Спасибо за заботу и тепло,

Что дарите ребятам день за днем.

Мы знаем, детям очень повезло,

Добрее Вас мы просто не найдем!

Вы учите предмету своему,

Умеете понятно объяснить,

На детские «Зачем?» и «Почему?»

Не ленитесь ответы находить.

Желаем Вам задора, блеска глаз,

Пусть каждый день к открытиям ведет!

Примите поздравления от нас,

Пусть хватит сил на весь учебный год!

Любви, здоровья и удачи Вам, уважаемая Людмила Александровна! С Днем учителя!

Ольга Усенко.

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Любимый учитель, ИГНАТЬЕВА Елена Сергеевна. Ваш 4 «А» класс средней школы №165 г. Минска высоко ценит щедрость вашего любящего сердца, ваше терпение, понимание, преданность делу. Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Марина Крупская.

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Хотим поздравить прекрасного, подвижного и веселого, самого талантливого и креативного педагога дополнительного образования Дворца детей и молодежи «Орион» г. Минска, а именно преподавателя танцев ГЕРМАН Наталью Леонидовну. Спасибо вам за то, что учите наших детишек легкости и мечтательности, изысканности и грации, ритму и умению выражать свои эмоции в танце. Учите, что Танец - это не только «красиво», это - отличный способ поднять себе настроение, забыть обо всех проблемах и неудачах. Желаем вам, чтобы жизнь всегда была динамичной, яркой и фонтанировала радостью и счастьем. Желаем, никогда не уставать и по жизни двигаться в зажигательном танце счастья и красоты! С праздником!

От имени ваших маленьких «Рунят» Ольга.

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Хочу поздравить самого моего любимого учителя истории средней школы №170 ЦАРИК Татьяну Петровну с профессиональным праздником! Желаю творческих сил для реализации всех планов в вашей важной и нелегкой профессии, послушных учеников и понимающих родителей! Мы вас очень уважаем и любим! Это счастье - иметь такого наставника! С Днем учителя!

Полина.

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Родители и ученики 9 «Б» класса средней школы №208 г. Минска поздравляют замечательную учительницу математики и классного руководителя в одном лице АКУЛИЧ Ольгу Ивановну с Днем учителя! Дорогая наша Ольга Ивановна, желаем Вам крепкого здоровья, заинтересованных учеников, неиссякаемой энергии и оптимизма! Мы все Вас любим и уважаем! Спасибо за Ваш труд с нашими детьми!

Ирина.

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От всей души хочется поздравить с Днем учителя самого лучшего учителя начальных классов 32-й гимназии г. Минска СИТЬКО Светлану Николаевну. Педагог, которого можно назвать второй мамой, чуткая, внимательная, сердечная, заботливая, в меру строгая, ответственная, терпеливая, мудрая, компетентная, добросовестная, квалифицированная, всегда придет на помощь своему 2 «В». Пусть вдохновенье Вас не покидает и во всех делах сопутствует успех, пусть уважение коллег и любовь детей дарит Вам новые силы, пусть радость приходит с каждым днем. Будьте счастливы и любимы.

Виктория.

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Уважаемая Светлана Викторовна СЕРАЯ! От всей души поздравляем Вас с Днем учителя и желаем крепкого здоровья и железных нервов, которые так нужны в вашей сложной и нужной профессии! Помните, что мы Вас очень любим, хоть и не всегда об этом говорим. Вы для нас очень много значите!

Фото: личный архив.

Ваш любимый 11 «А» средней школы № 94.

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Пишу вам от лица отца мальчика Даниэля, первым учителем которого с 2014 по 2018 годы в средней школе №37 г. Гродно был прекрасный педагог САРАКУЛО Татьяна Иосифовна. Первые учебные дни, недели, месяцы в первом классе. Много было вопросов, страхов перед тем, кто и как введет твоего ребенка в школьный мир. Однако с первых дней учебы Татьяна Иосифовна показала себя мудрым, чутким и опытнейшим педагогом. Своим ответственным подходом к делу она заложила надежный фундамент базовых знаний, а также привила любовь к учебе и тягу к получению новых знаний нашему сыну. Методика преподавания и ведения уроков вовлекала как моего сына, так и весь класс, ну и чего скрывать, и нас родителей в учебу. А в свободное время мы все вместе, педагог, дети и родители, много путешествовали по Беларуси. Учитель постоянно делился своим теплом, опытом и жизненной энергией с учениками класса. Закладывая по возможности тем самым определенные нужные ориентиры в жизни, как моего сына, так и других учеников класса.

Спасибо Татьяне Иосифоне за безграничное терпение! Вы – учитель от Бога и не ошиблись с выбором специальности. Благодаря Вашему дару преподавать, мой ребёнок получил бесценный багаж знаний!

Владислав.

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Быть учителем начальных классов — значит быть первым наставником, первым другом, первым путеводителем по школьной тропе. Поздравляем Вас, наша дорогая ЛОГАЦКАЯ Татьяна Владимировна, педагог средней школы №8 г. Минска, с Днем учителя и от всей души желаем всегда ладить со своими учениками, желаем с легкостью помогать им преодолевать любой страх и любую трудность. Пусть каждый Ваш урок будет настоящим чудом для детей, пусть с Вами ученики стремятся к успехам и победам. Желаем много открытий и достижений, а также удачи, достатка и задора души!

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В канун яркого, осеннего праздника Дня учителя от лица счастливых детей и родителей 2 "Б" класса средней школы №43 г. Минска, хотелось бы поздравить нашу любимую учительницу ОМЕЛЬЧЕНКО Елену Геннадьевну.

Почему же счастливых, спросите вы? А все потому, что 28 ребятишкам и их родителям посчастливилось встретить педагога, который стал по-настоящему близким и родным человеком. Наша Елена Геннадьевна день за днем маленьким, робким малышам помогает превращаться в школьников, уверенных в своих силах, умеющих и любящих учиться. Доброта и терпение, профессионализм и заботливость, душевная щедрость и грамотное воспитание - это лишь малая часть качеств, которыми обладает наш первый учитель. Уроки у Елены Геннадьевны всегда интересные и запоминающиеся с огромным количеством наглядного пособия, а родительские собрания такие, что порой не хочется уходить). Наша первая учительница к каждому ребенку нашла "свой ключик", свой подход. Всегда утешит, поможет, решит любую школьную проблему. И не только своих учеников, но и их родителей. Елена Геннадьевна подберет такие уверенные и нужные слова, что тревога за ребенка улетучивается.

От души поздравляем нашу любимую и дорогую Елену Геннадьевну с профессиональным праздником! Огромная признательность, что в детстве наших ребят останутся теплые и увлекательные воспоминания, которые они пронесут через всю жизнь. Мы искренне говорим спасибо за ежедневный труд, за творческую и доброжелательную атмосферу в классе,за то, что стали для деток первой школьной мамой. Желаем нашему педагогу здоровья, благополучия, жизненной энергии и чтобы всё сделанное добро всегда возвращалось многократно приумноженным!!!

С уважением, родители и дети 2 "Б".

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От всей души хочется поздравить свою первую учительницу - МИРОНЮК Таисию Андреевну! Являясь сейчас мамой двух сыновей, пройдя вместе с ними два раза школу, понимаю, насколько преданными делу, насколько искренними в своем всеобъемлющем желании научить были наши учителя! Всем им уже за 70, но, при встрече, ты видишь тот же добрый и внимательный взгляд, слышишь те же заботливые интонации....

Суетой и хлопотами сегодняшнего дня мы оправдываем нашу забывчивость... Да, это есть - и суета, и хлопоты, и работа, и семья.... И все же - не оправдание! Искреннее чувство благодарности с высоты прожитых лет! Здоровья и благополучия Вам, Таисия Андреевна! Мы Вас помним, любим и уважаем!!!!

От лица учеников вашего 3 «Д» средней школы № 31 г. Могилева 1979 года – Светлана.

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Уважаемая БОРНОВИЦКАЯ Елена Александровна! Родители 3 класса СШ №2 г. Червеня выражают Вам благодарность за Ваш педагогический талант, за грамотное воспитание наших детей в течении трех первых самых важных, школьных лет. Благодаря Вам детки нашего класса живут в дружном коллективе, школа для них стала как второй дом, а класс - дружная семья. Вы очень опытный и умелый педагог. Педагог с большой буквы.

Желаем вам молодости духовной и жизненной, чтобы еще много лет вы с радостью учили деток и Вам приносило это духовный и материальный доход )).

Ирина

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Наш классный руководитель (учитель английского языка средней школы № 70 г.Минска) - ШУПИКОВА Екатерина Дмитриевна. Спасибо!

Анастасия Ляпко

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