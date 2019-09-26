2019-09-26T13:06:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

Большой вечер боев ММА в Минске!

Состоятся 14 профессиональных рейтинговых боев. Возглавит турнир легендарный белорусский тяжеловес Алексей Кудин
Захар ПЛАТОНОВ
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В Минск съедутся современные гладиаторы из Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, а также России и Франции. Фото: vk.com/newfightinggenerationВ Минск съедутся современные гладиаторы из Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, а также России и Франции. Фото: vk.com/newfightinggeneration
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27 сентября на площадке Prime Hall состоится 13-й ивент главного белорусского промоушена New Fighting Generation — Tempest From The East. Такое название бойцовское шоу получило не случайно — соперничать с белорусскими атлетами будут преимущественно представители восточных стран. В этот раз в Минск съедутся современные гладиаторы из Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, а также России и Франции.

В рамках ивента состоятся 14 профессиональных рейтинговых боев ММА. Уже стало традицией на турнирах New Fighting Generation проведение гран-при, когда в рамках одного бойцовского вечера атлетам приходится выходить в октагон дважды. Ныне сильнейший будет определяться в четверке белорусских спортсменов в весовой категории до 66 кг: Рустам Мохаммад, Владислав Позняк, Антон Петрушин, Руслан Сагайдак. Также в рамках шоу выступят уже зарекомендовавшие себя на профессиональном уровне Петр Бирко, Павел Масальский, Александр Ковалев. Одним из главных событий вечера станет бой за временный пояс организации в категории до 77 кг: Евгений Кацер (Беларусь, ACADEMY MMA) vs Абдул Сами Фаизи (Афганистан).

Возглавит турнир легендарный белорусский тяжеловес Алексей Кудин. В профессиональных ММА Алексей выиграл 25 боев, с момента предыдущего не прошло и месяца — в рамках V Восточного экономического форума на борту океанского лайнера Costa Venezia прошел турнир по ММА, в соглавном бою которого Кудин удушающим приемом в первом раунде победил россиянина Дмитрия Исаченко — и это была первая победа приемом бойца, известного своей ударной техникой (Алексей — многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу). Теперь белорус сразится с тяжем из Франции Рашидом Метлути, который побеждал в ММА как нокаутами, так и различными приемами.

Приглашаем осветить грядущее событие. На начавшейся неделе запланирован ряд мероприятия, посвященных турниру.

Во вторник с 16.00 до 17:00 в зале ACADEMY MMA (ул.Кальварийская, 4) пройдет открытая тренировка белорусских бойцов – участников New Fighting Generation 13. Разрешается проведение фото и видеосъемки, проведение интервью со спортсменами, тренерами, матчмейкером лиги (организатор, ответственный за составление пар бойцов и переговоры с участниками) Антоном Рыбченком.

В четверг в 10.00 в ТЦ ARENA CITY состоялась торжественная церемония взвешивания участников, а также встреча бойцов face-to-face. На взвешивании будут присутствовать все участники соревнований, включая иностранных спортсменов.

В пятницу турнир начнется в 18.00.

27 сентября на площадке Prime Hall состоится 13-й ивент главного белорусского промоушена New Fighting Generation — Tempest From The East.

27 сентября на площадке Prime Hall состоится 13-й ивент главного белорусского промоушена New Fighting Generation — Tempest From The East.

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