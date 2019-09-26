Выходные в Минске 28 и 29 сентября: тайны Красного костела, пулемет максим, песни «Битлз» и педальный конь

- Осень - самое время для интересных экскурсий. Уже не жарко и пока не очень холодно, комфортно для восприятия информации. Пешие бесплатные экскурсии по Минску «Вандроўкі ў мінулае» - то, что нужно. Предварительно можно не записываться. В воскресенье, 29 сентября, в 14.00 есть возможность узнать все тайны католических святынь (сбор около Красного костела). В 16.00 пройдет экскурсия по военному кладбищу (сбор около центрального входа), в 18.00 можно будет услышать «Шэпт старых валуноў» (сбор на остановке «Музей валуноў»). Следите за объявлениями в соцсетях «Вандровак» и помните, что в дождливую погоду экскурсии обычно не проходят.

- Холод гонит минчан с улиц под теплые домашние пледы. Но в предстоящую субботу надо выбраться в Верхний город. 28 сентября здесь заканчивается сезон проектов под открытым небом. С 12 до 13 часов у Ратуши можно будет увидеть театрализованное представление от клубов исторической реконструкции. C 16 до 17 часов в Jam-дворике (ул. Герцена, 2 а) - «Пешеходка – KIDS», музыкально-развлекательный проект для семей с детьми. На арт-террасе Концертного зала «Верхний город» с 17 до 23 часов - танцевальные мастер-классы от студий и школ танцев. Весь день можно будет также слушать выступления уличных музыкантов. Кстати, праздник китайской культуры перенесен с 28 сентября на 5 октября. Вход свободный.

- Если культурный сезон в Верхнем городе заканчивается, то плодоовощной на площадях только начинается. В предстоящие выходные в Минске стартуют сельскохозяйственные ярмарки. Прицениться, купить что-то к столу и на зиму можно будет возле «Чижовка-Арены», кинотеатров «Салют» и «Киев», возле ДК железнодорожников, универсама «Брест», рядом с ФОК «Мандарин», что по ул. Герасименко. Здесь и культурная программа - поют и танцуют.

В Минске стартуют сельскохозяйственные ярмаркиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- В Музее народной архитектуры и быта, что в Озерце, в нескольких километрах от МКАД, 28 сентября пройдет военно-исторический фестиваль по реконструкции событий Первой мировой войны. Основное действие фестиваля - бой за белорусскую деревню между немецкими и российскими войсками в 1915 году в рамках Свенцянского прорыва. Для гостей фестиваля будет интересно посмотреть на воссозданный полевой лагерь русской армии, в котором покажут быт русских солдат. Можно будет подержать в руках винтовку Мосина, пройти гренадерские курсы, сфотографироваться с пулеметом максим, а также попробовать определить слова в дореволюционной орфографии. Билеты: 6 - 12 руб., дошкольникам - бесплатно.

- 29 сентября с 14.00 до 23.00 в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) - маркет-вечеринка в стиле 80-х Past Perfect. Это и вечеринка, и маркет, и видеосалон, объединенные темой 80-х. Не обойдется без виниловых пластинок и музыки из кассетных магнитофонов. Вход свободный.

- Если вы любите песни The Beatles, то вам прямая дорога в кино. До 3 октября в кинотеатрах Минска фильм Yesterday. Это история музыканта-неудачника, который вдруг обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles и только он помнит их песни. Билеты - в среднем 5,5 руб.

- Познакомить современных детей с игрушками их родителей и бабушек-дедушек можно на выставке «Лучшие игрушки СССР», которую до 12 октября без выходных с 10.00 до 18.00 можно увидеть в Доме природы (ул. Богдановича, 9а). Здесь машинки, куклы, настольный футбол и хоккей, мишки, зайцы, педальный конь, музыкальный слон, лошадки-качалки, велосипеды, выпущенные в 1950 - 1980-х годах. Билеты: 4 - 6 руб., бесплатно для детей до четырех лет.

- В планетарии в парке им. Горького, показывают кино на сфере. 28 сентября в 17.00 предлагаем семьям с малышами посмотреть анимационный фильм «Космикс». Вы узнаете, как выглядит космический полет и международная космическая станция, научитесь пока теоретически спать в космосе, готовить космическую еду, правильно умываться и, если хотите, даже пользоваться космическим туалетом. Рекомендуемый возраст - 4+. Билеты: 3,8 - 4,5 руб.