«Теща на футбол приезжает из Беловежской пущи!». Смотрите, как прошел в Бресте матч года чемпионата Беларуси

Команда становится народной, когда о ней со знанием дела говорят женщины и дети. И в Бресте - говорят. Мы на пешеходной улице Советской.

«НА ФУТБОЛ ХОЖУ С ВНУКАМИ, А ФУТБОЛИСТЫ КАК РОДНЫЕ»

- Для нас футбол и «Динамо» - это все, это семейная традиция, постоянно ходим на матчи, - говорит Марина. - Вот внучка Юлиана. Скоро подойдет сын и 6-летний внук. Каждый раз идем вместе барабанщиками, это уже традиция. У сына в машине всегда шарф и флажок, раньше он занимался футболом.

- Откуда такая тяга? Другие, например, не захотят тратить на это деньги.

- Мы купили абонементы на сезон (80 рублей на человека), они всегда с нами (смеется). Мы болеем за команду и отдыхаем, для нас это праздник.

- Еще пару лет у клуба назад были проблемы с финансами, результаты не радовали.

- Ну, ничего. Мы все равно ходили на матчи. Игроки для нас уже как родные. Выигрывают - радуемся, нет - все равно болеем. Недавно внук выиграл конкурс и ехал на такси с Сашей Нойоком (игрок «Динамо». - Ред.), тот подарил ему атрибутику. Саша Гутор хорош, Габи Кики, Нехайчик, Милевский… В общем, все.

- Марадону видели?

- Да, надеемся, еще приедет, - смеется Марина.

25 сентября, 18.45, до матча года против БАТЭ еще два часа, вот-вот начнется шествие болельщиков.

А ведь еще в 2015 году брестское «Динамо» через официальный сайт обращалось к болельщикам, чтобы кто-то одолжил 3G-модем для интернет-трансляции. Параллельно пытались продать здание, где располагается офис: на клубе висели долги - и как с ними рассчитаться, не было понятно. В 2016-м пришли серьезные инвесторы, и сейчас «Динамо» живет на широкую ногу: на игры в Витебск и Могилев команда летает на самолете, переманивает к себе известных белорусских футболистов, на роль свадебного генерала приглашает Марадону, на организацию matchday (развлечения для болельщиков в день матча) тратит по 5 - 6 тысяч рублей (гонорары артистам, аренда оборудования).

Футбольный матч для брестчан стал праздником, а аншлаги - привычным делом (стадион «Брестский» вмещает 10 169 зрителей). Брест стали ставить в пример везде. На игру с БАТЭ билеты раскупили за неделю до игры. Что немудрено: до игры «Динамо» шло на первом месте, БАТЭ отставал на пять очков.

На шествие собираются барабанщики, девушки из группы поддержки (чирлидинг), болельщики с символикой клуба. Встречаем парня на ходулях с большим флагом клуба. Вскоре он будет идти во главе колоны. Говорит, что клуб здорово вкладывает для создания атмосферы. И многие гордятся этим. К слову, только его услуги стоят 75 рублей в час.

Пока есть время, направляемся в фан-шоп. Туда заходят болельщики в надежде, что появились билеты, хотя еще на прошлой неделе на входе были объявления: «Билетов нет. Совсем нет».

- Надеялся, может, кто-то забронировал, но не выкупил, - говорит Константин. - У меня билет есть, но хотел еще другу найти. На футбол хожу третий год, когда стало слышно про «Динамо».

«РАНЬШЕ ХОДИЛ ОДИН, А СЕЙЧАС ДЕТИ ПОДРОСЛИ, ЖЕНЕ СТАЛО ИНТЕРЕСНО»

Встречаем семью: папа, мама, два сына. Как раз на такую аудиторию ориентируются клубы в плане маркетинга.

- Посещаем все игры, раньше ходил один, а сейчас дети подросли, жене стало интересно, - говорит Юрий. - Атмосфера классная, играют ярко, приятно ходить. Да и ходили бы при любых раскладах, дети сами хотят заниматься футболом, как видите, даже мяч с собой берем.

- Что больше всего нравится?

- Хорошо, что есть чем заняться: настольные игры, фуд-корт. Дети играют с мячом, я возьму пиво, жена - коктейль. Это лучше, чем дома сидеть. Мы и родственников подсадили на футбол: теща на выходные приезжает из Беловежской пущи.

- В чем секрет? Минск, да и Борисов могут только позавидовать.

- В Минске есть чем заняться. А что в Бресте? Футбол и гандбол. Билеты стоят сравнительно недорого: на семейные сектор детский билет 4 рубля, до 7 лет вообще бесплатно, 8 рублей - взрослый. Барабанщики, группа подтанцовки задают настроение на вечер. К нам приезжают знакомые из Барановичей, Пинска ради этой атмосферы, даже те, кто футбол не любил.

Встречаю знакомого, который сам занимался организацией матчей в Минске.

- В чем секрет Бреста?

- Тут вкладывают деньги в matchday - и делают это грамотно. Зайцев (глава правления «Динамо». - Ред.) реально любит футбол. И он способен делегировать полномочия, а не замыкает на себе все дела и вопросы.

Начинается шествие. Барабанщики задают ритм, девушки из группы чирлидинга в обтягивающих костюмах радуют глаз выверенной хореографией. Каждый второй все снимает на смартфон. В колонне около 300 - 400 человек. Прохожие, не причастные к действу, останавливаются и тоже снимают видео.

«ХВАТАЛО ПРИМЕРОВ, КОГДА У КЛУБОВ БЫЛИ ТАКИЕ ЖЕ БЮДЖЕТЫ, НО ОНИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ БОЛЕЛЬЩИКУ БЫЛО КОМФОРТНО»

В толпе встречаю спортивного блогера и граундхоппера (болельщик, не обязательно поддерживающий определенную команду, но регулярно посещающий матчи в разных городах и странах) Антона Мартысевича.

- Ты многое повидал в футболе и околофутболе. В чем феномен нынешнего Бреста?

- Результат плюс маркетинг. Убери что-то одно — и ничего не будет. Или будет, но кратковременно. Например, «Неман» или «Гомель», когда боролись с БАТЭ за чемпионство, собирали полные стадионы. Но без подпитки это уходило на спад. В Бресте есть огромные по белорусским меркам финансовые ресурсы, которые они готовы тратить не только на покупку хороших игроков, делающих результат (команда идет на первом месте), но и на то, чтобы об этом результате знала вся страна. Город любит спорт и очень голоден до побед. Люди приходят на игры целыми семьями, потому что помимо футбола вокруг стадиона устраивается настоящий праздник. Поэтому аншлаги не только на топ-матчах. Если такая картина останется и во времена, когда результата не будет, значит, работа была не напрасной.

- То же шествие - простая идея, но работает, людей вовлекает.

- Идея простая, но непростая реализация. Все это надо согласовать, организовать, найти музыкантов… К тому же в Бресте очень удобно, что рядом со стадионом пешеходная улица. В Минске с Зыбицкой на «Динамо» так не пройдешь. Важно, что на стадионе клуб делает фестиваль, который тоже привлекает людей, которым футбол изначально не очень интересен, но они пришли раз, увидели эту движуху, а потом возвращаются, увлекаются футболом. Все это дорогое удовольствие. Но это правильно, ведь хватало примеров в нашем футболе, когда у клубов были такие же бюджеты, но они ничего не делали, чтобы болельщику было комфортно. В Бресте следят за лучшими спортивными клубами Европы и США и перенимают у них приемы из спортивного маркетинга. И пока команда побеждает, это работает. А поддержка большого количества болельщиков помогает команде побеждать.

Входим на стадион. Кроме фуд-кортов для болельщиков сделали игровые зоны. Вот играют в текбол. Это как настольный теннис, только футбольный мяч надо перебрасывать ногами или головой. Когда эта делают профи, смотрится зрелищно, у большинства болельщиков получается в лучшем случае три-четыре касания. А вот бочча (адаптивная игра для людей с ограниченными возможностями), кикер, приставки PlayStation, фотозоны, розыгрыши подарков…

И даже можно пробить пенальти вратарю резервной команды.Или девушкам-вратарям.

«НЕ УВАЖАТЬ КАПСКОГО – НЕ УВАЖАТЬ ВЕСЬ НАШ ФУТБОЛ»

Один из стендов организовал известный футбольный коллекционер Георгий Дорбуашвили. К годовщине смерти Анатолий Капского (22 сентября) он сделал портреты человека, который создал современный БАТЭ. Также много журналов, значков.

- Видите фразу «Обнимаю, братуха»? Капский так часто говорил. На эмоциях мог много чего высказать, но потом отходил и спокойно общались. Я его Толик называл, он меня - Жора. Некоторые ко мне сегодня подходили, мол, зачем на матче с БАТЭ сделал выставку о бывшем руководителе борисовского клуба. Но Капский большая личность, не уважать его - значит, не уважать весь белорусский футбол. Были бы такие люди в каждой отрасли, страна процветала бы. Это дань памяти Анатольевичу, он дал толчок всему нашему футболу. Вот фотография есть, как мы чистили поле на стадионе «Трактор» в 2002 году, когда был золотой матч БАТЭ с «Неманом». О, смори, вон же Саша Сулима (в 2002 году играл за «Неман», сейчас тренер вратарей сборной Беларуси, Сулима и Дорбуашвили тепло здороваются – Ред.), покажу ему фото.

- В Бресте футбольный бум?

- Футбол - место встречи брестчан. Напрашивается строительство 30-тысячного стадиона (клуб представил проект в прошлом году, но строительство пока не началось. - Ред.) 20 тысяч там будет собираться точно. Клуб ведь и детскую академию создал - все серьезно. Но не сказал бы, что у нас футбольный бум. Так можно будет сказать, когда будет проводиться чемпионат города, когда восстановят первенство среди дворов. Раньше игроки «Динамо» играли за свои дворы, на них не было такой ответственности, как в официальных матчах, за такой футбол был Йохан Круифф, когда играешь свободно.

- «Динамо» готово свергнуть БАТЭ?

- Состав позволяет. Столько денег вложено. Верим, что это долгосрочный проект.

«ЧИРЛИДЕРШАМ НЕЛЬЗЯ ОБЩАТЬСЯ С ФУТБОЛИСТАМИ»

На резервном поле возле стадиона группа чирлидинга репетирует танец, который потом покажет в перерыве.

- Клуб нам оплачивает выступление. Тренируемся шесть дней в неделю по два часа, при отборе сморят на параметры, внешность. И танцовщица должна быть совершеннолетней, - говорит Дарья.

- Кто чаще к вам подкатывает: болельщики или футболисты?

- Болельщики, но они пишут в соцсетях, за день два сообщения минимум приходит.

- Знаю, что в США чирлидершам нельзя общаться с футболистами, хоккеистами.

- Нам тоже. Это прописано в контракте, нельзя даже переписываться.

- Как вам такое правило?

- Не очень (смеется). Возможно, хотелось бы пообщаться.

- Кто самый красивый в «Динамо»?

- (долгая пауза)

- Слишком много вариантов?

- Да, все красивые.

СОСТАВ «ДИНАМО» ОБЪЯВИЛИ МАМЫ, ЖЕНЫ, ДЕТИ

За одной из трибун установлена сцена, на которой играет кавер-группа MMBand, в репертуаре бодрые хиты Nirvana, System of a Down, The Subways… Вскоре на стадионе они же исполнят гимн Беларуси. В Бресте к этой процедуре подходят нестандартно. Гимн уже исполняли а капелла юные участники телевизионных вокальных проектов, работники городской администрации. И вот рок-версия. В клубе не скрывают, что эту идею подсмотрели в США.

Еще одна фишка: состав «Динамо» объявил не только диктор, но и близкие футболистов, например, над стадионом звучит: «№10 - Артем Милевский, мой сын», «№15 - Сергей Кисляк, мой муж и наш папа».

И вот сам футбол. Еще три-четыре года брестское «Динамо» было середняком Высшей лиги и в чемпионских разборках участвовало лишь заочно. Например, в 2002 году брестчане в финише чемпионата тормознули гродненский «Неман», который шел к золотым медалям. В итоге потеря очков в Бресте обернулась для гродненцев не чистым первым местом, а идентичными показателями с БАТЭ и необходимостью играть дополнительный матч за чемпионство, который выиграли борисовчане. В 2006-м в последнем туре минское «Динамо» в случае победы в Бресте сравнялось бы по очкам с БАТЭ и снова был бы чемпионский матч, но брестчане дома уперлись, отстояли нулевую ничью и вновь подсобили борисовчанам. С 2006-го БАТЭ из года в год становится чемпионом. Сейчас уже Брест горит желанием свергнуть гегемона из Борисова. Первые шаги были: два последних года брестчане обыгрывали БАТЭ в Суперкубке, еще один раз – в финале Кубка страны. Очная встреча в среду получилась на европейском уровне: были эмоции, голы, качество игры, файера на фанатских трибунах, потасовки футболистов. Трибуны практически не умолкали. В итоге ничья – 1:1.

Слободан Симович. На форме БАТЭ под эмблемой клуба надпись "КАА (Капский Анатолий Анатольевич всегда с нами"

P.S. Из минусов. В перерыве, чтобы дойти с верхнего яруса трибуны до туалета ушло 15 минут. Поток людей двигался очень медленно, кругом шутили про пробки и говорили, мол, когда проектировали стадион, не рассчитывали на аншлаги. Многие пропустили гол на 46-й минуте. Парень в трубку загадочно кричит: «Наши гол забили, а мы в туалете, будем прямо тут разливать». Другой старательно повторяет шутку: «Гол прос***».

Теперь положение лидеров в чемпионате такое: 1. «Динамо» Брест - 55 очков, 2. БАТЭ - 50. 3. «Шахтер» - 50. 4. «Динамо» Минск - 43. Но у БАТЭ на матч меньше.