«Очень он любопытный». В Дубровенском районе козел помог обнаружить тайник браконьеров

Все началось с того, что в Витебскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира поступила информация, что в деревне Борствиново, что на берегу Днепра, ловят рыбу сетями и электроудочками. Участок там почти нелюдимый - всего пару домов. Туда периодически стали наведываться с проверкой инспекторы. В один из рейдов им и удалось с поличным задержать браконьеров.

Ими оказались двое оршанцев, одному из них принадлежали два дома в этой деревне. Мужчины ловили рыбу с лодки и с помощью сетки из прочной капроновой нити. В тот день они так выловили аж 14 кг рыбы! Когда заметили инспекторов, один из рыбаков выбросил часть улова, попытался скрыться вплавь, но его поймали.

С помощью сетей и электроудочек браконьеры выловили 14 кг рыбы Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте РБ

Инспекторы нагрянули в дома с обыском, нашли там электроудочку и 3 комплекта оборудования для электроловильных устройств. Дальше началось самое интересное.

- Во время осмотра подворья за сотрудниками по пятам ходил козел, который там жил и принадлежал задержанному. Очень он любопытный, хотел пробраться к людям и посмотреть, что там происходит, но его выгоняли, чтобы не мешал осмотру, - рассказывают в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте. - И тут он рогами задел пластиковую бочку, оттуда вылетела крышка. Правоохранители поняли, что внутри что-то есть, оказалось, что там - обрез охотничьего ружья, заряженный двумя патронами. Так животное и помогло обнаружить оружие хозяина. Также в домах и хозпостройках нашли еще 28 рыболовных сетей.

Козел помог обнаружить оружие Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте РБ

Интересно, что один из задержанных раньше сам работал в органах природоохраны, второй - дипломированный юрист. Рыбаков-нелегалов заключили под стражу. Вину они признали, уже заплатили 2,6 тысячи рублей за незаконное рыболовство.