«Ушки не вставали, собака росла трусихой. Кого нам продали?». Мужчина сбыл сотни щенков под видом овчарок

Делом предпринимателя Василия Тумаша из Сморгонского района сейчас занимается Следственный комитет, мужчина задержан - его обвиняют в мошенничестве.

Василий представлялся заводчиком породистых собак, говорил, что продает овчарок, в том числе и силовым ведомствам. На словах у собак были все документы и родословная - покупателям Василий обещал бумаги обязательно передать, но все оставалось на уровне обещаний.

Один щенок стоил от 100 до 300 долларов. Чтобы войти в доверие к покупателям, обвиняемый предлагал купить щенков в рассрочку. В договоре, который многие покупатели подписывали не читая, было указано «щенок собаки», а вот конкретная порода не уточнялась. Поэтому, когда покупатели, наблюдая за подросшими собаками, понимали, что это не овчарки, и переставали платить, заводчик обращался в суд и дела часто выигрывал.

- Мы покупали у Тумаша немецкую овчарку, в расписке мама указала, что должна заплатить за нее в рассрочку 200 долларов, - рассказывает Анна из Лиды. - Когда собака подросла, мы стали подозревать, что что-то не так. Мой знакомый, который раньше был кинологом, увидев нашу собаку, сказал о том, что это обычная дворняга. Мама не стала платить за нее деньги, после этого Тумаш подал на нее в суд. На заседаниях присутствовал профессиональный кинолог - она подтвердила, что это не немецкая овчарка. Затем было еще несколько экспертиз - все подтвердили, что это не овчарка, а помесь дворняги с овчаркой. Мы выиграли суд, с Тумаша взыскали деньги в принудительном порядке, потому что в расписке мы писали, что покупаем именно немецкую овчарку.

Ольга Гермашук из-под Барановичей тоже попалась на уловку мужчины.

- Прочитала объявление в газете о том, что продаются щенки немецкой овчарки. Условия были выгодные: сразу всю сумму можно не платить, рассрочка на год. Мы согласились, купили собаку. Она росла, и сходств с овчаркой было все меньше: ушки не вставали, собака была трусихой, боялась всего. Мы думали, что нужно еще подождать. Когда поняли, что ничего не меняется, позвонили Тумашу, сказали, что собака на овчарку не похожа, приезжайте посмотрите, кого вы мне продали. Он мне ответил, что, если еще раз позвоню, встретимся в суде. Деньги я ему не платила - он подал в суд, и меня обязали выплатить за щенка $400 - это сумма вместе с пеней. Потому что в договоре порода указана не была. Недавно мы ему выплатили всю сумму. Мне пришлось продать все золото.

А вот Лариса из Кобрина купила у Василия Тумаша за 250 долларов именно немецкую овчарку. Но собака оказалась больна.

- Он изначально был весь в ранах. Но тогда мы решили, что это пройдет, может быть, щенка покусали насекомые. А потом начались проблемы серьезнее: щенок начал себя грызть. На хвосте буквально не было шерсти, потому что он все выгрыз. Потом начали гнить когти, хотя, казалось бы, как это возможно у молодой собаки. Денег на лечение ушло очень много. Но я все равно рада, что эта овчарка досталась мне - не всем хочется ухаживать за больной собакой, тратить приличные суммы. Ее могли бы просто выбросить. Поэтому формально он условия договора не нарушил, за то, что собака оказалась больна, мне явно никто платить не будет.

В группе в соцсети, которую создали потерпевшие, такая история - не единственная. Мария из Минска рассказывает, что на покупку и лечение собаки потратили в сумме 500 - 600 долларов. Ирине достался щенок с врожденной эпилепсией, собака умерла. Заводчик заявил, что продавал собаку здоровой, и деньги возвращать не стал - вместо этого, не дождавшись платы за щенка, подал в суд и выиграл его.

Сейчас только по Гродненской области установлено 250 потерпевших. Заявления от обманутых покупателей продолжают поступать из Могилевской, Минской, Гомельской, Витебской областей. Потерпевшими могут оказаться и жители Брестской области. Следователи обращаются с просьбой к людям, пострадавшим от подобных действий, сообщить об этом по телефонам: 8-0152-72-40-40 или 102.