2019-09-26T15:34:15+03:00
Звезды
КП Беларусь

Сильвестр Сталлоне тайно летал в Мозырь

Белорусский город его персонаж почему-то использует для переговоров по освобождению заложницы
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
В новом фильме «План побега 3» герой Сильвестра Сталлоне летит в белорусский Мозырь. Фото: кадр из фильмаВ новом фильме «План побега 3» герой Сильвестра Сталлоне летит в белорусский Мозырь. Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В новом фильме «План побега 3» герой Сильвестра Сталлоне летит в белорусский Мозырь, где ведет переговоры об освобождении взятой в заложники дочери китайского миллиардера. Правда, подкачала русская озвучка - город называют Мазур, видимо, переводчика сбило с толку написание латинкой на белорусском - Mazyr.

Сам по себе фильм малопримечательный, особенно в сравнении с двумя предыдущими сериями. И Беларусь с такой завидной частотой появляется в иностранных фильмах, что невольно начинаешь думать: может, у большинства сценаристов белорусские корни и таким образом они передают привет оставшимся на родине родственникам?

Правда, город называют Мазур, видимо, переводчика сбило с толку написание латинкой на белорусском - Mazyr.

Правда, город называют Мазур, видимо, переводчика сбило с толку написание латинкой на белорусском - Mazyr.

Мы вспомнили навскидку еще 5 известных фильмов, в которых встречается название Беларусь.

Фильм «Терминал», в котором герой Тома Хэнкса показывает в качестве паспорта белорусское водительское удостоверение на имя Гульнары Гулиной. Местом ее жительства значится Гомель. Мы даже проводили расследование и выяснили, что Гульнаре Гулиной действительно выдавались права в 1995 году. Она проживала в военном городке в деревне Зябровка под Гомелем. Однако девушка эмигрировала в США. Надо думать, на основании этих прав в Штатах получила новые.

В сериале «Друзья» ученый и молодой человек экстравагантной героини - Фиби Буфе (ее играет Лиза Кудроу) - в одной из серий объявляет, что получил трехлетний грант на работу в Минске. В более поздних сезонах он рассказывает, что в Минске повсюду статуи Ленина и принято на прощание целоваться два раза в щеку и один раз в губы. А еще весной можно сходить на Сорочинскую ярмарку.

Скорее всего, про Беларусь вспомнила сама Лиза Кудроу, корни которой из деревни Илья Вилейского района. Известная актриса даже приезжала на родину в 2008 году и, говорят, посадила в Илье дерево.

В супермодном сериале BBC «Шерлок» в одном из эпизодов сам Шерлок Холмс находится в тюрьме на фоне белорусского флага во всю стену. Позже доктор Ватсон спрашивает: «Что с делом в России?», - и Шерлок поправляет его: «В Беларуси».

В первом сезоне сериала «Агенты Щ.И.Т.» герои отправляются в белорусский город Злода. Город вымышленный, но во время их диалога используется реальный факт. «Здесь родился нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов. То есть он, конечно, из Витебска, но до него отсюда меньше часа езды». В самом Злоде все вывески оказываются на белорусском языке, всюду висят красно-зеленые флаги.

А в скандальном мультсериале «Южный парк» есть целая серия о конфликте белорусских фермеров с властями. Чиновники пытаются с помощью двух бульдозеров отобрать у фермеров их землю, засеянную капустой. Название Беларусь при этом звучит много раз.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Милиционер, машинист крана - кого наградили орденом Матери в Беларуси
На «Оскар» от Беларуси представят фильм «Дебют»
В пятницу - первые заморозки, а в выходные придет грибная погода
Лукашенко: Я до смерти не буду президентом. Хочу когда-нибудь пожить, как все люди
Лукашенко о государственном русском языке: Мы по этому поводу не паримся
Лукашенко: Путину могу все рассказать: от личного до государственного, а с Порошенко могли десять раз поссориться за встречу
Лукашенко о белорусском и украинском шпионах: Готов решить вопрос на взаимной основе
Лукашенко обещает быть честным на встрече с Зеленским: Мы с ним общий язык найдем
Лукашенко ответил, вернет ли Россия Украине Крым: «Мне кажется, нет»
Лукашенко: Путин не хочет сохранить власть с помощью присоединения Беларуси к РФ
Лукашенко об интеграции Беларуси и России: «Мы будем укреплять суверенитет, чего бы нам это ни стоило»
Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: «Они понравились друг другу»
Лукашенко: «Украина должна быть единой и неделимой»
На трассе в Борисовском районе на водителя упало дерево - он погиб
«Нужен только паспорт». Витебская семья покупала технику в кредит по чужим документам
Лаврову не понравилось, что Беларусь отказалась размещать у себя военную базу РФ
Международная преступная группа возила через Беларусь в Евросоюз нелегальных мигрантов из неблагополучных стран
«Кусты садят прямо в строительный мусор». Гомельчанин пожаловался на озеленение нового микрорайона
В Гомеле появилась новая разметка перед зеброй: сними наушники и не смотри в телефон
Четырехлетнего мальчика, которого отец избил и выгнал ночью из дома, изъяли из семьи, а его старших сестер отдали их отцам
Матч года чемпионата Беларуси: брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью
Пьяный минчанин убил брата и изрезал его жену
В Могилевской области курица с птицефабрики снесла яйцо весом более 180 граммов