В интернете появилась петиция с требованием снизить ограничение скорости в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. Петицию подписали 750 человек, ее отправили в УГАИ МВД Беларуси. Официальный ответ был такой: этот вопрос прорабатывается. Чуть позже ситуацию прокомментировал начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк:

- Обращения идут всегда, и в большей степени люди просят понизить скоростной режим, - цитирует начальника ГАИ агентство «Минск-Новости». - Сейчас мы анализируем эти обращения и будем думать, что можно сделать. Важно создать такие условия, при которых будет комфортно ехать и безопасно ходить. А безопасность при 50 км/ч гораздо выше, чем при 60 км/ч. Но это не значит, что на всех улицах города мы должны определить отметку в 50 км/ч. Там, где это нужно, будет 60 или 70 км/ч, где возможно, скорость будет повышена до более высоких порогов. Но общая норма, по нашему мнению, должна быть 50 км/ч.

Разговоры о том, что в Беларуси пора снизить максимальную скорость в населенных пунктах, идут уже давно. Свое мнение высказали специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

Максимальную скорость в населенных пунктах предложили снизить до 50 км/ч.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- ВОЗ рекомендует для Беларуси по умолчанию снижение ограничения скоростного режима в городских районах с сегодняшних 60 км/ч до 50 км/ч, как это практикуется в настоящее время в большинстве стран Европейского союза, включая прибалтийские страны и Польшу, - считает координатор ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. - ВОЗ отдельно по этому индикатору учитывает прогресс в странах в области борьбы с дорожным травматизмом в условиях городов и 97 стран из 180, участвовавших в отчете ВОЗ, уже ввели эту меру.

Беларусь - единственная страна в Европе, где ограничение максимальной скорости в населенных пунктах установлено на отметке в 60 км/ч (из стран-соседей такое ограничение только в России). Эта цифра досталась нам по наследству от СССР. Во всех других европейских странах ограничение в городах и деревнях - 50 км/ч. Откуда взялась такая цифра? По статистике, гибель пешеходов с таким ограничением скорости снижается на 20%. Учитывая, что ежегодно на дорогах нашей страны гибнет около 600 человек - это серьезная цифра.

Но нужно помнить, что в Беларуси не наказывают за превышение скорости до 10 км/ч, поэтому поток транспорта в населенных пунктах, как правило, едет со скоростью около 70 км/ч. Эксперты считают, что при движении по городу с такой скоростью по сравнению с европейскими 50 км/ч, выигрыш составляет около 2,5 минуты на среднюю поездку, а риск гибели вырастает в четыре раза.

Снижение скорости – это безопасность.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мнение водителей на этот счет разделилось. Одни считают, что во многих местах из-за обилия спящих полицейских и так больше 50 км/ч не разогнаться. Другие считают, что скоростной режим на многих улицах можно увеличить - например, на проспектах Победителей и Дзержинского, улицах Притыцкого, и Орловской.

МНЕНИЕ

Чемпион Беларуси по ралли: «Прежде чем вводить такое ограничение, нужно попробовать поездить с честной скоростью в 50 км/ч»

- С одной стороны, снижение скорости - это безопасность, - рассказал «Комсомолке» руководитель Школы водительского мастерства, многократный чемпион Беларуси по ралли Сергей Овчинников. - С другой стороны, равняться на Европу будет не совсем логичным. Разные рельефы, разные дороги - у нас они прямые и широкие. Я думаю, что только специалисты могут определить, где именно нужно снижать скорость и на сколько. Из минусов такого решения - увеличение выхлопов, норм расхода топлива, общественный транспорт тоже вынужден будет ездить медленнее. В общем, это очень непростой вопрос, думаю, снижать скорость нужно только там, где есть необходимость - а в Минске это уже сделано. Чтобы понять, как это будет работать, нужно попытаться поездить по городу с честной скоростью в 50 км/ч. Под словом «честная» я понимаю именно 50 км/ч, а не 59. Тогда станет понятно, будет обоснованным такое решение или нет. И еще: лично меня не смущает ограничение скорости, которое установлено сегодня. Все зависит от ситуации. Если плохая видимость - я буду ехать 40 или 20 км/ч. А где широкая дорога и хорошая обзорность - буду ехать быстрее.

ЕСТЬ ВОПРОС

Не приведет ли такое ограничение к пробкам?

- Пробки создают неравномерное движение автомобильного трафика. Если он будет идти более однородно, пропускная способность дорог даже повысится, - рассказал «Комсомолке» эксперт по безопасности дорожного движения, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. - Для водителей ситуация не сильно изменится. Время проезда по городу увеличится всего на несколько минут. Зато уровень травматизма значительно снизится. Практически средний эффект от введения лимита 50 км/ч в европейских странах весьма ощутимый - минус 9% аварий и минус 17% случаев гибели.