«Мы хотим сделать футбол номер один в мире максимально доступным»

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 и футбольный клуб «Юниор» объединились для создания совместного спортивного бренда «А1 Юниор». Это первый в стране опыт столь глобального сотрудничества бизнеса с детско-юношескими командами.

Программа партнерства стартует с сентября и будет состоять из нескольких направлений по развитию детского-юношеского спорта. Она реализуется при поддержке Белорусской федерации футбола. К началу сезона 2019/2020 в рамках коллаборации «А1 Юниор» уже закуплена новая экипировка для игроков клуба.

Клуб «Юниор» основан в Минске 8 лет назад. Сейчас здесь тренируется 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Команды клуба регулярно принимают участие в турнирах международного и республиканского класса. В зависимости от желания и физической подготовки дети могут заниматься как на любительском, так и на профессиональном уровне. С 2018 года в «Юниоре» действует отделение женского футбола, которое возглавляет Екатерина Авхимович – чемпионка Беларуси, чемпионка России, лучшая футболистка Беларуси 2013 года.

С 2018 года в «Юниоре» действует отделение женского футбола, которое возглавляет Екатерина Авхимович – чемпионка Беларуси, чемпионка России, лучшая футболистка Беларуси 2013 года.

В прошлом сезоне (2018/2019) «Юниор» стал одним из девяти участников программы клубного развития UEFA в Беларуси, в рамках которой все тренеры прошли обучение по европейским методикам и получили лицензии UEFA категорий D и C, что дает право вести занятия у детских и юношеских команд. Несколько тренеров клуба уже имеют лицензии категории B, которая позволяет работать и со взрослыми профессионалами.

«Философия нашего клуба не в стремлении к кубкам и достижениям, а в первую очередь в любви к футболу. Мы хотим, чтобы сама игра приносила каждому ребенку удовольствие и он мог быть на поле самим собой, а родители занимались спортом вместе с ним», – отметил председатель спортивного общественного объединения «Футбольный клуб «Юниор» Дмитрий Шохалевич.

Помимо обычного тренировочного процесса, вместе с Федерацией пляжного футбола Беларуси «Юниор» проводит занятия для желающих освоить еще и другие виды спорта, а также регулярно организует семейные мероприятия в сотрудничестве с Белорусской федерацией футбола.

«Развитию массового футбола мы уделяем особое внимание, что в прошлом году было отмечено даже на уровне UEFA – наградой за проведение семейного фестиваля «Папа, Мама, я – футбольная семья». Если сегодня позаботиться о том, чтобы как можно больше детей влюбились в футбол, завтра у нас могут появится звезды в профессиональном спорте. Мы хотим сделать игру номер один в мире максимально доступной для всех и, главное, с самого раннего возраста – такую же задачу ставят перед собой и А1 с «Юниором», поэтому будем с интересом наблюдать за развитием игроков этого клуба», – рассказал Виталий Крупица, начальник отдела развития массового футбола Белорусской федерации футбола.