Говорят, надвигается мировой экономический кризис: что ждет Беларусь?

В последнее время все только и говорят, что о приближающемся мировом финансовом кризисе. Многие экономисты полагают, что все будет еще хуже, чем в 2008 году. Дело в том, что доходность краткосрочных (до 2 лет) американских облигаций впервые с 2007 года оказалась выше, чем долгосрочных (до 10 лет). В норме все должно быть наоборот, значит, сейчас инвесторы ждут кризиса.

Есть ли повод для беспокойства, чем аукнется такой кризис Беларуси и из-за чего они вообще возникают? Разбираемся вместе с экономическим экспертом, старшим аналитиком «Альпари» Вадимом Иосубом.

Нам очень не хватает таких кризисов - чтобы за один день закрыть все убыточные производства, считает Вадим Иосуб. Фото: архив автора.

Кризисы - это норма или проблема для экономики? Почему они возникают?

Кризисы бывают очень разные по продолжительности, глубине и последствиям. Но это неотъемлемая часть экономики и нельзя сравнивать его с болезнью. У каждой экономики есть проблемы, которые всегда были и будут. Одна из частых причин кризиса - приход новых технологий. В это время нужно что-то делать с ресурсами, которые тратятся на старые технологии. Это значит, что часть экономики должна отмереть. Например, при изобретении автомобиля предприятия, производящие телеги, экипажи и конки, должны ликвидироваться и освободить территорию для производства автомобилей. Работники должны переквалифицироваться в рабочие руки, собирающие автомобили. То есть заняться более эффективной деятельностью.

Вторая глобальная причина кризисов - накопление неудачных инвестиций. Если неудачные инвестиционные решения копились долго, может возникнуть экономический кризис. Например, для Беларуси пример неудачных инвестиций - модернизация деревообработки или цементной отрасли. Этим можно хорошо проиллюстрировать пользу кризисов. Когда накапливаются такие инвестиционные ошибки, предприятия, которые изначально были пустышками, или которые что-то делают, но никак не окупаются, лопаются. Те, кто в них инвестировал, теряют свои деньги, но такие предприятия перестают тянуть ресурсы из экономики. А в Беларуси неэффективные десятилетиями предприятия бесконечно пожирают ресурсы - денежные и человеческие. Поэтому нам очень не хватает таких кризисов - чтобы за один день закрыть все хронически убыточные производства. Кризис - это своего рода санитар рыночной экономики.

Но это глобальные причины, которые были и будут всегда. У каждого конкретного мирового кризиса они могут быть и другие, двух идентичных кризисов не бывает.

В чем причины самых масштабных мировых финансовых кризисов?

Самый крупный известный кризис возник в США в 1929 году - это Великая депрессия. Перед ней был биржевой бум, многие покупали акции, и цены на них неимоверно выросли. Потом все лопнуло - и кризис в Америке распространился дальше, приведя в итоге ко Второй мировой войне.

В 1997 году в Юго-Восточной Азии начался кризис долга и валют развивающихся стран, который закончился дефолтом в России в 1998 году. В чем его причина? Сначала инвесторы пришли в развивающиеся страны и начали покупать их гособлигации. Для этого меняли свою иностранную валюту на валюту развивающейся страны, и последняя начинала расти. Валюты и долговые обязательства развивающихся стран считаются одними из самых рискованных активов. Когда в мире становится неспокойно - инвесторы в первую очередь бегут из таких стран. В результате рухнули валюты Таиланда, Индонезии, Малайзии, а отголоски этого кризиса докатились до России.

Спустя три года произошел кризис доткомов, или интернет-компаний, куда все резко бросились инвестировать. Тогда мало кто понимал реальную пользу от интернета. Если утрировать, выглядело это так: три студента выходят без какого-либо бизнес-плана на американскую биржу и говорят: «Мы будем заниматься интернетом, дайте нам инвестиций!» Но на дворе был технологический бум, и все скупали акции компаний, у которых из активов - стол, стул и обещания заработать на интернете. В итоге в это вбухали неимоверное количество денег, а в 2000-м году произошел кризис таких компаний. Большинство компаний просто лопнуло, хотя некоторые (как, например, eBay) и сейчас себя прекрасно чувствуют.

В 2008 году произошел последний серьезный кризис - Великая рецессия. Его причиной называют бум строительства в США и бум кредитования под него. Ради роста активов тогда стали кредитовать совсем ненадежных заемщиков. Потом кредиты, выданные на покупку недвижимости, стали превращать в различные хитрые ценные бумаги, которые распространились по всему миру. То есть безработный в США покупает дом, его кредит превращается в ценные бумаги, а потом эти ценные бумаги покупает какой-нибудь пенсионный фонд Норвегии или Австралии. И когда американский безработный перестает платить по своему кредиту (а таких были миллионы), то внезапно теряют свои деньги пенсионеры в Норвегии и Австралии.

А вот в Беларуси нет развитого финансового рынка. Это одновременно мешает притоку инвестиций и замедляет развитие экономики, но и страхует от подобных финансовых кризисов.

Говорят, мировые кризисы происходят каждые 10 лет. Получается, их можно предсказать?

Да, кризисы имеют определенную цикличность, но она не очень строгая, а во-вторых, кризисы бывают разные. Между сопоставимыми по масштабу Великой депрессией 1929 года и Великой рецессией прошло почти 80 лет. При этом было много мелких кризисов. Кризис с точностью невозможно предсказать. Есть экономисты вроде Нуриэля Рубини или Нассима Талеба, которым приписывают точные предсказания кризисов. Но если каждый год говорить «вот-вот случится кризис», то рано или поздно ты окажешься прав.

Получается, стопроцентных индикаторов надвигающегося кризиса нет?

Есть очень условные и при этом парадоксальные индикаторы. Глубокий кризис случается тогда, когда его никто не ждет. Обычно он наступают после бума, когда в экономике все прекрасно: растут акции, цены на недвижимость, доступное кредитование. Последние пару лет активно обсуждают тему будущего кризиса, мол, в мире центробанки включают печатные станки, а США и Китай развязали торговую войну. И это веский аргумент в пользу того, что как раз сейчас глубокого кризиса не случится.

При этом важно не путать кризис и рецессию - снижение экономики, когда ВВП падает два квартала подряд. Сейчас многие ждут рецессии в Америке и Европе, и вот это вполне вероятно. Рецессии случаются часто и подразумевают, что зарплаты не растут, а рабочие места сокращаются, но длится это обычно недолго. Например, последняя рецессия в США была в 2014 году и об этом мало кто помнит. Если человеку отрезало руку - он будет помнить всю жизнь, а вот насморк в 2014 году он не вспомнит. Поэтому про кризис 2008 года все помнят, а про рядовые рецессии обычно никто.

Но ничего похожего на глобальный мировой кризис, когда массово закрываются предприятия, а люди лишаются работы, сейчас быть не должно. Для этого должен надуться огромный пузырь, я такого не вижу ни на рынке американских акций, ни на рынке сырья или облигаций. Бума недвижимости или новых технологий тоже не видно.

Биткоины нельзя назвать таким пузырем?

Такой риск теоретически существовал, но регуляторы всех стран биткоины сейчас запретили или жестко зарегулировали. Поэтому крупные банки и пенсионные фонды в этом не могут участвовать. Так что если завтра биткоин рухнет, пострадают только те, кто имел глупость их купить. А мировая экономика этого совсем не заметит.

Грозит ли Беларуси упадок от последствий налогового маневра?

Наша экономика очень сильно зависит от нефтепеработки, поэтому мировые кризисы приходят к нам через снижение цен на нефть и нефтепродукты, и через российскую экономику. При этом убытки от отсутствия компенсации за налоговый маневр серьезные, но не запредельные. Да, это удар по экономике, и как мы его примем - такие и будут последствия. Если ничего не предпринимать - все может пройти очень болезненно. Единственный для нас выход - структурные реформы, прежде всего в неэффективном госсекторе. Тогда мы сможем пережить налоговый маневр и потом жить лучше, чем сейчас. Но для того чтобы они дали эффект, нужно 5 - 10 лет. Правда, начинать их у нас пока совсем не хотят.

Были ли вообще в Беларуси хорошие времена и ждать ли их в будущем?

Наши хорошие времена обычно и были причиной последующих плохих. Есть только один способ сделать так, чтобы люди хорошо жили - экономика должна прибыльно работать: каждый человек на своем рабочем месте должен генерировать много денег, потом эти деньги распределяются между всеми. Тогда все хорошо живут.

В Беларуси такой эффективной экономики не было никогда. Но периодически у нас возникала идея: «А давайте напечатаем денег и раздадим народу!» Так средняя зарплата иногда доходила до 600 долларов, а потом падала до 300. Можно напечатать бумажки, которые быстро обесценятся, но не реальное благосостояние. В такие вот времена и возникала иллюзия хорошей жизни. Можно еще набрать побольше кредитов и увеличить уровень жизни. Но потом выясняется, что кредиты надо как-то отдавать, и уровень жизни снова падает.

Что удивительно, в некоторых республиках после распада СССР были войны, но и у них не было такой инфляции и девальвации, как у нас. В Беларуси с 1991 года инфляция и девальвация были самыми высокими из-за такой вот бездарной экономической политики печатания денег.

Сейчас мы прекратили печатать деньги, и инфляция стала самой низкой за всю историю суверенной Беларуси, уже нет безобразий на валютном рынке. Мы находимся в процессе стагнации, когда экономика растет приблизительно на 1% в год. Но это настолько медленно, что можно и не заметить.

Можно, конечно, сказать «не падает- и слава богу», но это неверно. В чем опасность стагнации? Беларусь по развитию экономики отстает от всех соседей, кроме Украины. Это значит, что при медленном росте разрыв между нашим уровнем жизни и их уровнем будет только увеличиваться. Например, Украина растет сейчас примерно на 3% в год, и ожидается, что этот рост будет ускоряться. А значит, Украина может нас догнать и перегнать. Для развивающейся экономики нормально расти на 5-8% в год. Такой темп позволил бы сказать, что не мы, но хоть наши дети и внуки будут жить достойно, как в развитых странах. А вялый рост белорусской экономики в отсутствии реформ пока не оставляет нашим внукам никаких шансов жить достойно.