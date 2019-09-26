Александр Лукашенко: «Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну»

В четверг президент встретился с представителями крупных украинских СМИ. Мероприятие проводилось в преддверии II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в начале октября в Житомире.

- Этот проект очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично, - поприветствовал гостей Александр Лукашенко.

Президент считает, что ключевая составляющая белорусско-украинского партнерства - торгово-экономические отношения. В прошлом году товарооборот между странами составил почти $5,5 млрд.

- Наши (белорусско-украинские. - Ред.) отношения зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться на Россию, на американцев. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения. Ни там, ни там, - заявил он.

Также президент высказался о…

…ТРАНЗИТЕ ВЛАСТИ

«Я не присматриваюсь, где этот (будущий. - Ред.) президент. Но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, спокойно».

И отметил, что будет работать столько, сколько люди доверят.

«И пока есть здоровье. Если не здоров - так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей».

…ПУТИНЕ

Лукашенко признался, что может поделиться с президентом РФ всем, «от личного до государственного»: «Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено».

…США

«Мы хотим нормализовать отношения с США, но мы не ползаем на коленях, не рвемся кого-то обнять, поцеловать в любое место, часть тела, просто достойно ведем этот диалог. Он основан именно на этом. Не против Украины, не против России, не против Европы. Именно на этом».

…ДРУЖБЕ С ЗАПАДОМ ПРОТИВ РОССИИ

Президент подчеркнул, что Беларусь не собирается дружить с Западом против России, и он всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом:

«Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США - с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой».

По словам Лукашенко, такая позиция США Беларуси нравится:

«Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!»

…НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ РФ

Президент упомянул о налоговом маневре в нефтяной сфере России, отметив, что Беларусь в результате этого вынуждена продумывать альтернативные варианты поставок:

«Я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке». «Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы».

…ИНТЕГРАЦИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Лукашенко рассказал подробности своих переговоров с президентом России.

«Мы когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему, я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, - выбрось это из головы».

Свою позицию президент объяснил так:

«Чисто эмоционально: я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет!»

По словам Лукашенко, у российского президента таких намерений не было: «Он говорит: «Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой». Такой был ответ».

…НЕЗАВИСИМОСТИ

Президент прокомментировал упреки в том, что он якобы намерен сдать суверенитет и независимость.

«Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?» «Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну. Это мое убеждение».

…БОРЬБЕ С ВРАГАМИ

«Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений. Поэтому у нас и армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, - у нас исключительно мобильные части и территориальная оборона, куда мы можем призвать полмиллиона человек. У нас пока нет потенциальных врагов».

…ВИКТОРЕ ЯНУКОВИЧЕ

«Вот вы считаете моим другом (или считали) Виктора Януковича (экс-президент Украины, который бежал из страны в 2014-м. - Ред.)? Так вспомните, когда проводили чернобыльские мероприятия там: вы же закрыли небо для пролета моего самолета. Вы сначала меня пригласили, а потом, вместо того чтобы извиниться (ну, Запад там, может, Лукашенко не хочет видеть) - по-мужски снял бы трубку, позвонил! Мы же в добрых отношениях. Взяли так тихонько закрыли для пролета небо».

«Я бы мог сесть в вертолет и за час перелететь в Чернобыль. Уверен, никто не посмел бы сбить мой вертолет. Но были такие моменты. Это просто вам, как бы между прочим, для вашего сведения. Но мы и это пережили. Всякое бывает. Всякие темные силы находят на человека, он потом принимает эти решения».

По мнению президента, отношения между Украиной и Россией разладились именно при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ:

«И у меня был с ним (Януковичем. - Ред.) разговор. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили. Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад к ЕС и подписанию соответствующих соглашений. Потом отступили, начали там куролесить...»

...КОНФЛИКТЕ В УКРАИНЕ:

По мнению президента, к урегулированию конфликта нужно подключить США: «Если они включатся, будут нацелены на мирное урегулирование вопроса и сохранение целостности государства в рамках тех границ, которые должны быть в Украине, вопрос будет решаться, по крайней мере, на востоке Украины. Но американцы заняли такую позицию: если нас позовут, то мы приедем. Это публично. Но политика обычно делается подковерно, тайно, скрыто - какая там позиция, я могу только догадываться».

…КРЫМЕ:

Один из представителей украинских СМИ задал Лукашенко вопрос, вернет ли Россия Украине Крым.

- Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда, - ответил президент.

Цитаты БелТА и 112.ua

КСТАТИ

Президенту подарили украинскую вышиванку

А журналистам - шоколад и «Зубровку».

Редактор телеканала «Украина» Юрий Сугак от лица украинской делегации подарил белорусскому президенту вышиванку от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч. Кстати, вышиванки этого дизайнера есть у многих известных людей. Например, у актрисы Кетрин Зета-Джонс или испанского оперного певца Пласидо Доминго.

Главный редактор украинской газеты «Правительственный курьер» Сергей Брага поделился с «КП» впечатлениями о встрече.

- У нас получился откровенный 3,5-часовой разговор. Президент не избегал наших вопросов, а прямо или дипломатично отвечал на них. Каждому члену делегации вручили подарочный набор: шоколад «Президент», книгу «Спадчына Беларусі» и бутылку «Зубровки».

Кормили чем? Меня приятно удивило, что когда подавали холодные закуски, то среди них было сало, причем очень вкусное. А еще салат с моцареллой и овощами. А конкретно сейчас мы будем обедать дзерунами с красной икрой и сметаной. К сожалению, времени на экскурсии у нас мало, уже через несколько часов возвращаемся домой, - рассказал журналист.