«Программисты моногамны, но секс у нас есть!»

Всемирный день контрацепции отмечают 26 сентября с 2007 года. Мероприятие проходит под девизом: «Контрацепция - это ваша жизнь, ваша ответственность». Главный посыл: беременность должна быть желанной, а количество абортов все время сокращаться. Мы решили узнать у минчан, какие виды контрацепции они знают, поговорили об ответственности в паре и особенностях белорусского секса. Так получилось, что в этот день мы оказались у дверей БГУИР, где студенты учатся на айтишных специальностях, а совсем рядом с ними расположены офисные здания их будущих коллег.

Как вы понимаете, вопросы у нас были нескромные, поэтому всем смельчакам мы вручили подарки от нашего партнера - дистрибьютора «Желенторг».

Мы вручили подарки от нашего партнера - дистрибьютора «Желенторг».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты: «Нам на ОБЖ про секс рассказывали»

- Какие виды контрацепции вы знаете? - спросили у будущих программистов, студентов второго курса Саши и Ильи.

Саша и Илья выбирают безопасные отношения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Презервативы - первое. Дальше таблетки…

- Спирали… - подхватил Илья.

- Если девушка пьет таблетки, нужна ли дополнительная защита?

- Думаю, нет. Нам на ОБЖ про секс рассказывали, такого не говорили.

Студент первого курса Иван назвал тот же набор видов контрацепции, как, впрочем, и все наши последующие собеседники.

Будущий программист Иван признался, что пока не пошел учиться, и девушка, и секс у него был.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Иван, по стране ходит такой миф, что у программистов нет секса. Что думаешь?

- Когда я не был программистом, секс у меня был! Сейчас нет, поэтому - возможно, - рассмеялся парень с дредами.

- С чем это связано?

- С затворничеством дома. Сейчас у меня учеба, работа: на девушек нет времени.

- Держите подарок, - вручаем Ване презерватив Masculan. - Думаю, пригодится и секс появится!

- Как можно себя защитить от инфекций, передающихся половым путем? - спрашиваем уже у скромного студента Кирилла.

Студент Кирилл уверен, 100% от ИППП защищает только отсутствие полового контакта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если на сто процентов, то не заниматься ничем. Еще есть презервативы и противозачаточные.

- Как думаешь, как часто белорусы занимаются сексом?

- Не могу поставить какие-то рамки. 5 раз в неделю!

«Наши мужчины спокойные, но тоже темпераментные»

Обаятельная блондинка, аккаунт-менеджер Полина, которая работает в одной из IT-компаний, подтвердила опасные мифы о программистах.

Аккаунт-менеджер Полина уверена, что количество секса снижается от стресса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У программистов мало секса, потому что очень много стресса и сложный график работы. Мы больше ориентированы на ментальное образование в этом плане, - улыбнулась девушка.

- На ваш взгляд, белорусские мужчины темпераментные?

- Знаю статистику, что чем южнее мужчины, тем лучше они в сексе. Я думаю, это правда. Наши мужчины спокойные, но тоже темпераментные. Но идти дальше на север не надо (смеется).

- Насколько презерватив защищает от инфекций? - спросили мы у жилистого инженера-разработчика Владимира.

Разработчик Владимир рассказал, чтоб большинство айтишников выбирают моногамию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Считается, что на 95%, хотя на самом деле зависит от качества презерватива. И от того, где покупаешь. Лучше покупать в аптеках и производителя выбирать осознанно. Иначе можно наткнуться на что-нибудь необычное, - задумался парень.

- Это правда, что у программистов нет секса?

- Судя по моему окружению, это миф! Это миф, что разработчик должен быть бородатый, сидеть один, ни с кем не встречаться. Неправда. Айтишники будут предпочитать моногамию полигамии. Потому это более безопасный биологический способ отношений для нас, чем беспорядочные половые связи.

Разработчик игр спешила на пару, но на пару вопрос ответила:

Разработчик игр знает, все средства контрацепции. Информацию берет из интернета.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я просвещенная в этой теме, как и все люди моего возраста. Сейчас сложно что-то не знать о презервативах, таблетках, внутриматочной контрацепции, когда это все есть в интернете.

- Что первое ты ищешь в интернете?

- Как обезопасить себя - ведь ты не можешь сразу доверять человеку!

Тестировщик Вадим в хипстерском наряде выдвинул свою теорию, почему у программистов есть секс.

Тестировщик Вадим считает, что если есть деньги – есть секс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Деньги есть - есть секс!

- В чем связь?

- Может быть, есть какая-то связь, - рассмеялся парень.

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