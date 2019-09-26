Четырехлетнего мальчика, который ночевал в подъезде в коляске, изъяли из семьи

- Моя мама утром вышла из квартиры, и кричит мне: «Таня, у нас в коляске ребенок лежит!» Я испугалась, решила, что нам подкинули ребенка. Вышла, смотрю - действительно в коляске мальчик, абсолютно голый, даже без трусиков, сильно избитый. Весь в синяках, кровь из уха течет. Я с трудом узнала соседского Кирилла (имена изменены), лицо у него было все в кровоподтеках, - рассказывает Татьяна.

Татьяна схватила мальчика, завернула в одеяло, занесла к себе домой. Позвонила в милицию, в «скорую». Подумала, что кормить малыша может быть опасно - вдруг у него повреждены внутренние органы, станет только хуже. Предложила попить воды, а Кирилл испугался.

- Он сказал, что папа его бил, потом обливал водой, успокаивал и снова бил, - вспоминает Татьяна. - Потом сказал раздеться. Кирюша подумал, что папа хочет его уложить спать, и послушался, разделся. А тот вытолкнул голого ребенка на лестничную площадку и захлопнул двери.

Эта кошмарная история произошла в Витебске 11 августа. 31-летний нетрезвый мужчина избил свою сожительницу, а потом лег спать. Женщина сбежала, а четырехлетнего сына оставила дома. Мужчина проснулся и, не обнаружив сожительницы, набросился на ребенка.

О том, что Ирина и Алексей (имена изменены) живут, мягко говоря, недружно и злоупотребляют спиртным, соседи знали только потому, что в квартиру на втором этаже время от времени наведывалась милиция. А еще приходили педагоги и социальные работники, расспрашивали, как они себя ведут.

- А что мы могли сказать? Они ни с кем не общались, я даже с трудом могу вспомнить, как они выглядят, - разводит руками молодая женщина, гуляющая с коляской во дворе. - И скандалов слышно особо не было, хоть стены в новом доме тонкие.

Дети - две старшие девочки и маленький Кирилл - всегда были опрятно одеты, только казались нелюдимыми, вспоминают соседи. Сами Ирина и Алексей тоже на бомжей и выпивох не похожи. Особенно тихим и спокойным казался Алексей - здоровался вежливо, из магазина носил пакеты с продуктами.

- Мы думали, может, это Ира сама пьет и скандалы затевает, а вот как оказалось, - вздыхает соседка.

- В 2016 году комиссия по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района признала детей нуждающимися в государственной защите, так как родители пили, в пьяном виде конфликтовали, отец в нетрезвом виде вел себя агрессивно, - рассказала старший помощник прокурора Витебска Ольга Королева. - К марту 2017 года мать прошла курс лечения от алкоголизма, оба родителя трудоустроились, и детей вернули в семью.

От алкоголизма оба - и Ирина, и Алексей - лечились не один раз, приносили справки об этом в детский садик, куда ходит Кирилл, но вскоре снова срывались и запивали. И на этот раз Ирина сорвалась, снова начала выпивать. И скандалы в семье не прекратились. Ирина ходила в синяках, но обращаться в правоохранительные органы не хотела, боялась, что у нее заберут Кирилла. 26 июня она все же написала заявление в милицию о том, что сожитель ее систематически избивает. Милиция начала проверку, в июле проверку приостановили.

- В 2017 году детей признал находящимися в социально опасном положении совет профилактики школы, - рассказала Ольга Королева. - А в 2019-м закончился срок реализации индивидуального плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, семью сняли с учета.

Выводы о семейном благополучии были поспешными и необоснованными, считают в прокуратуре. Да, в квартире было чисто, у ребенка была еда, одежда, игрушки и кровать. Но находиться в семье ему по-прежнему было опасно. Прокурор города Витебска внес руководству ОВД и отдела по образованию администрации Первомайского района представления, в которых потребовал устранить недостатки в работе по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Сейчас Кириллу предоставили статус оставшегося без попечения родителей, из семьи его забрали. Рассматривается вопрос о лишении Ирины и Алексея родительских прав. Старших девочек забрали их родные отцы - каждую свой.

- Я сказала Кирюше, чтобы он не пугался, когда придут дяди-милиционеры, а он мне отвечает: «Я не боюсь, когда вырасту, сам буду милиционером!» - вспоминает Татьяна.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по двум статьям - причинение тяжкого телесного повреждения и оставление в опасности. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.