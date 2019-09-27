На 40 метрах вместила кухню, спальню, гостиную и гардеробную

Сегодня мы в гостях у PR-эксперта Татьяны Курбат. Девушка живет в одном из кварталов жилого комплекса «Новая Боровая» под Минском. Татьяна купила квартиру-студию площадью 40 квадратных метров со свободной планировкой.

Спальня вместо кухни

- Первое, что мне хотелось в этой квартире - это кровать, так как, какой бы крутой ни был раскладной диван, это все равно компромисс. А спать хотелось на кровати с хорошим матрасом. Поэтому достаточно долго думала, как сделать планировку в квартире так, чтобы это не выглядело, как спальня на кухне. И при этом чтобы было и полноценное спальное место, и комфортный диван. С такой задачей я обратилась к дизайнеру, - рассказывает хозяйка.

Чтобы кухня не была похожа на кухню, Татьяна спрятала духовой шкаф и холодильник на соседней стене (слева).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Было принято решение нарастить стену по центру квартиры и тем самым отделить спальню (экс-кухню) от большой комнаты, которая в последствии стала кухней-гостиной. После разделения санузел оказался на территории спальни. Микротуалет и ванную объединили в одно пространство. В гостиной достроили перегородки, благодаря чему появилась гардеробная.

Обеденная зона находится у окна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Визуально кажется, что в квартире Татьяны нет никаких систем хранения. Но это просто хитрый ход. Практически вся корпусная мебель выполнена в светлых тонах, без единой мебельной ручки - поэтому почти незаметна и не создает впечатление, будто в гостиной присутствует зона кухни.

За готовую отделку девушка заплатила 8 тысяч долларов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Эту комнату я проектировала с учетом моего сценария жизни. Ко мне часто приходят гости, поэтому в этом пространстве объединили кухню, зону гостиной с диваном, стол, стулья. Чтобы не допустить ощущения, что постоянно сидишь наши кухне, сделала эту мебель фоновой, нейтральной - однотонным полотном белого цвета с бежевой столешницей, - рассказывает хозяйка.

Розовый диван - мечта Татьяны. Рыжику он тоже очень нравится.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Духовой шкаф девушка перенесла на другую сторону и спрятала его за углом. Когда заходишь в комнату, не сразу замечаешь бытовую технику. Ну а найти холодильник сможет только сыщик - он встроенный и выглядит как продолжение стены.

Гардеробная расположена за зеркальной дверью в прихожей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Розовый диван с асимметричными подлокотниками

Татьяна покупала жилье с отделкой от застройщика. Девушка признается, что так она сэкономила деньги, нервы и время. В отделке использовались в основном белые тона, чтобы квартира казалась просторнее.

Под кроватью есть ниша для хранения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне не только было важно зонировать квартиру и сделать ее функциональной, она еще и должна была радовать глаз. И тут я реализовала свою главную мечту - розовый диван! Заказывала мягкую мебель у белорусского производителя, которому очень доверяю. Там мне предложили оптимальную по прочности ткань, чтобы диван не стал дорогой когтеточкой для моего абиссинского кота Рыжика. Еще они сделали асимметричные подлокотники: один узкий и высокий, второй низкий и широкий. За счет этого получилось еще одно место, где можно присесть. И в целом диван глубокий, мягкий и очень удобный.

Татьяна объединила санузел. Большое зеркало и открытые полки помогают расширить пространство.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна подобрала под сложный розовый цвет дивана обеденные стулья бутылочно-зеленого цвета. Объединила по цвету акриловую столешницу кухни со шторами. А в диванные подушки интегрировала все присутствующие яркие цвета интерьера.

Пока в спальне Татьяны минимализм: кровать и прикроватный столик. В будущем девушка планирует добавить ярких акцентов и аккуратных полок для хранения.

Визуально кажется, что в квартире Татьяны нет никаких систем хранения. Но это просто хитрый ход.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Практически вся корпусная мебель выполнена в светлых тонах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кровать купила с подъемным механизмом. Это очень удобно: в нише храню вещи, которые нужно где-то хранить, но не хочется захламлять пространство: полотенца, постельное белье и даже сушилку для белья.

Чтобы расширить пространство в ванной комнате, хозяйка установила большое зеркало и открытые полки. Еще одно милое место в квартире - балкон с французскими окнами.

- Люблю отсюда любоваться видом на мой двор-парк! - улыбается девушка.

Духовой шкаф девушка перенесла на другую сторону и спрятала его за углом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка собирает кружки из разных стран.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внутренний двор квартала закрыт от посторонних.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внутренний дворик дома Татьяны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ:

Ремонт обошелся $19 800 в том, числе:

Отделка от застройщика - $8000

Кровать с матрасом - $2100

Диван - $2000

Кухня - $4000

Другая корпусная мебель - $1900

Шторы и тюль - $1800

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