На «Оскар» от Беларуси отправят фильм «Дебют» о заключенных в женской колонии, на который не дало деньги государство

На премию «Оскар» от Беларуси будет представлен документальный фильм «Дебют» производства нашей «Первой Киновидеокомпании». Картину предложено номинировать в категории «Лучший иностранный фильм». Такое решение принял Белорусский оскаровский комитет.

«Дебют» сняла в 2017 году молодая режиссер Анастасия Мирошниченко. Фильм рассказывает о подготовке женщин-заключенных к первому выступлению на сцене Гомельского драмтеатра. В основе ленты - реальные люди и события из гомельской женской колонии №4. В то время там действительно осуществляли проект, который назывался «Театр в тюрьме». С заключенными работал профессиональный режиссер - он готовил спектакль, в котором играют осужденные женщины.

Здесь, в актовом зале колонии, снимали сцены для фильмаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сцены репетиций в фильме перемежевываются с буднями в колонии, монологами женщин, которые играют в спектакле, приговоренных к лишению свободы на много лет. У некоторых в тюрьме родились дети, которых держали отдельно от заключенных мам, разрешали только посещать их.

ПРОДЮСЕР: ГОСУДАРСТВО НЕ ДАЛО ДЕНЕГ НА ФИЛЬМ

Режиссер Анастасия Мирошниченко не смогла прокомментировать нам радостную новость, выяснилось, что она сейчас занята - заканчивает работу над новым фильмом о футбольной сборной Беларуси среди слепых.

- Лента выходит буквально на следующей неделе. Это будет такой же фильм по подаче. Выдвижение «Дебюта» - очень хорошая новость, но это не самое главное. Надо пройти весь этап и сделать хорошее промо, чтобы фильм хотя бы заметили, увидели в США. Поэтому надо еще приложить силы и средства, чтобы прокатать там фильм. К сожалению, у нас нет такой организации, которая продвигает фильмы на фестивалях, делает промо за рубежом. Нам придется изыскивать средства и находить их не у государства - искать другие источники финансирования, - рассказал «КП» продюсер Виктор Лобкович.

Заключенные женщины могут приобщаться к искусству в клубе колонииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Он отметил, что государство не дало денег на фильм:

- Он был снят за собственные средства, хотя мы подавали заявку на конкурс. Нам, к сожалению, отказали. Но все-таки фильм снят и стал лучшим на национальном конкурсе документального кино, а сейчас выдвинут на «Оскар». Видимо, неладно что-то в Датском королевстве…

В КОЛОНИИ МНОГИЕ ТАК И НЕ ПОСМОТРЕЛИ ФИЛЬМ

Одна из героинь «Дебюта» Анна Печинина недавно освободилась из колонии. Новость о том, что фильм отправят на «Оскар», обрадовала женщину:

- Меня переполняет чувство гордости за себя, за девчонок, которые тоже снимались. Особенно - за Настю Мирошниченко, потому она замечательный светлый человек, смогла принести луч света в нашу, казалось бы, беспросветную тьму. То, что фильм признали - закономерно, мы все это заслужили. Он очень честный и выстраданный. Может, и не передает всю глубину пережитого нами, но оставляет зрителю возможность понять нас.

Фильм также рассказывает о буднях заключенных женщинФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Премьеры «Дебюта» проходили в разных городах, посмотреть ленту можно и в интернете. К сожалению, многие работники той самой женской колонии №4 пока так и не смогли увидеть фильм. Прокомментировать новость о том, что учреждение покажут в США на «Оскаре», там тоже не смогли, ссылаясь на внутреннее распоряжение, и отправили в департамент исполнения наказаний МВД.

Церемония вручения наград «Оскар» запланирована на февраль 2020 года.