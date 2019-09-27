2019-09-27T14:20:27+03:00
Звезды
КП Беларусь

На «Оскар» от Беларуси отправят фильм «Дебют» о заключенных в женской колонии, на который не дало деньги государство

«Мы все этого заслужили. Это очень честный, выстраданный фильм», - говорит одна из героинь [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На «Оскар» от Беларуси отправят фильм «Дебют» о заключенных в женской колонииНа «Оскар» от Беларуси отправят фильм «Дебют» о заключенных в женской колонииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

На премию «Оскар» от Беларуси будет представлен документальный фильм «Дебют» производства нашей «Первой Киновидеокомпании». Картину предложено номинировать в категории «Лучший иностранный фильм». Такое решение принял Белорусский оскаровский комитет.

«Дебют» сняла в 2017 году молодая режиссер Анастасия Мирошниченко. Фильм рассказывает о подготовке женщин-заключенных к первому выступлению на сцене Гомельского драмтеатра. В основе ленты - реальные люди и события из гомельской женской колонии №4. В то время там действительно осуществляли проект, который назывался «Театр в тюрьме». С заключенными работал профессиональный режиссер - он готовил спектакль, в котором играют осужденные женщины.

Здесь, в актовом зале колонии, снимали сцены для фильма Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Здесь, в актовом зале колонии, снимали сцены для фильмаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сцены репетиций в фильме перемежевываются с буднями в колонии, монологами женщин, которые играют в спектакле, приговоренных к лишению свободы на много лет. У некоторых в тюрьме родились дети, которых держали отдельно от заключенных мам, разрешали только посещать их.

ПРОДЮСЕР: ГОСУДАРСТВО НЕ ДАЛО ДЕНЕГ НА ФИЛЬМ

Режиссер Анастасия Мирошниченко не смогла прокомментировать нам радостную новость, выяснилось, что она сейчас занята - заканчивает работу над новым фильмом о футбольной сборной Беларуси среди слепых.

- Лента выходит буквально на следующей неделе. Это будет такой же фильм по подаче. Выдвижение «Дебюта» - очень хорошая новость, но это не самое главное. Надо пройти весь этап и сделать хорошее промо, чтобы фильм хотя бы заметили, увидели в США. Поэтому надо еще приложить силы и средства, чтобы прокатать там фильм. К сожалению, у нас нет такой организации, которая продвигает фильмы на фестивалях, делает промо за рубежом. Нам придется изыскивать средства и находить их не у государства - искать другие источники финансирования, - рассказал «КП» продюсер Виктор Лобкович.

Заключенные женщины могут приобщаться к искусству в клубе колонии Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Заключенные женщины могут приобщаться к искусству в клубе колонииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Он отметил, что государство не дало денег на фильм:

- Он был снят за собственные средства, хотя мы подавали заявку на конкурс. Нам, к сожалению, отказали. Но все-таки фильм снят и стал лучшим на национальном конкурсе документального кино, а сейчас выдвинут на «Оскар». Видимо, неладно что-то в Датском королевстве…

В КОЛОНИИ МНОГИЕ ТАК И НЕ ПОСМОТРЕЛИ ФИЛЬМ

Одна из героинь «Дебюта» Анна Печинина недавно освободилась из колонии. Новость о том, что фильм отправят на «Оскар», обрадовала женщину:

- Меня переполняет чувство гордости за себя, за девчонок, которые тоже снимались. Особенно - за Настю Мирошниченко, потому она замечательный светлый человек, смогла принести луч света в нашу, казалось бы, беспросветную тьму. То, что фильм признали - закономерно, мы все это заслужили. Он очень честный и выстраданный. Может, и не передает всю глубину пережитого нами, но оставляет зрителю возможность понять нас.

Фильм также рассказывает о буднях заключенных женщин Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фильм также рассказывает о буднях заключенных женщинФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Премьеры «Дебюта» проходили в разных городах, посмотреть ленту можно и в интернете. К сожалению, многие работники той самой женской колонии №4 пока так и не смогли увидеть фильм. Прокомментировать новость о том, что учреждение покажут в США на «Оскаре», там тоже не смогли, ссылаясь на внутреннее распоряжение, и отправили в департамент исполнения наказаний МВД.

Церемония вручения наград «Оскар» запланирована на февраль 2020 года.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Стары Ольса» нашли застольную песню, которая звучала в Несвижском замке
Перед концертом к 20-летию группы средневековой музыки «Стары Ольса» ее лидер Змицер Сосновский рассказал «Комсомолке», почему коллективу еще на много лет хватит песен из древнего «Полацкага сшытка»
«Когда я запрещал петь «Малітву», на меня обижались». 25 лет назад родилась главная песня новейшей истории Беларуси
«Комсомолка» узнала у композитора Олега Молчана, почему он противится тому, чтобы написанный им ключевой номер «Песняров» 1990-х пели все желающие [видео]
Новости 24
Белорус, обвиняемый в краже смартфона, в перерыве суда купил потерпевшему новый. И попал под амнистию
Готовьтесь: на 28 сентября объявлено штормовое предупреждение
Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх
В Жлобине товарный поезд задавил 18-летнего парня
Пенсионерка присвоила себе чужую детскую коляску, потому что у нее недавно родился внук
Белорусские штангисты-пенсионеры привезли золото с чемпионата мира среди старших возрастных групп
В Новополоцке из больницы сбежали подростки. Их ищет милиция
Лукашенко пообещал, что перейдет на белорусскую косметику
В Пинске девочка с собакой упала в яму - помог выбраться милиционер
36-летний электромонтажник погиб от удара током
В Минске произошла серьезная авария. Погиб мотоциклист
В Беларусь пришли посылки с марками ЛСД. Их перехватили таможенники
Литва просит у Беларуси доступ к мониторингу окружающей среды с БелАЭС
27 сентября православные празднуют Воздвижение. Что нужно знать в этот день?
В Пинске из-за спора о доме мужчина едва не застрелил брата из арбалета
За шестикратное превышение нормы алкоголя водителя оштрафовали на 70 базовых
МЧС распилили дверь в доме, где забаррикадировался вор-рецидивист
Два брата задушили 87-летнюю тетю из-за 370 рублей
В Мостах 13 раз судимый рецидивист убил человека
В Заславле из горящей школы вывели более 730 человек
В Молодечно ищут 28-летнюю женщину, работницу санатория
Милиционер, машинист крана - кого наградили орденом Матери в Беларуси
На «Оскар» от Беларуси представят фильм «Дебют»
Погода в Беларуси в последние выходные сентября: станет теплее, пройдут дожди