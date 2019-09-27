В новом боевике со Сталлоне из минского Уручья сделали Таллинн

«Комсомолка» уже писала том, что в новом фильме с Сильвестром Сталлоне «План побега - 3» фигурирует белорусский город Мозырь. Присмотревшись, мы нашли в этом фильме еще несколько упоминаний нашей страны.

- Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга - бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола», - гласит синопсис к фильму. Однако по ходу сюжета начинает происходить интересное.

Чтобы освободить заложников, герои решают взять штурмом тюрьму «Пункт Дьявола», где засели террористы. Как мы уже знаем из синопсиса к фильму, тюрьма американская. Но тут начитаются географические чудеса.

Боевой товарищ героя Сталлоне по сюжету фильма находится в эстонском Таллинне. Правда, роль Таллинна играет минское Уручье! Заснеженное, образца года эдак 2015 - 2016-го, ведь в кадре видна высотка строящегося бизнес-центра «Футурис», которая много лет стояла в виде коробки, продуваемой всеми ветрами.

Роль Таллина играет минское Уручье! Заснеженное, образца годов эдак 2015-2016-ых... Кадр из фильма.

Созвонившись, мужчины договариваются встретиться там «уже завтра». Один из героев уточняет, где находится секретная тюрьма: «это паршивое местечко находится километрах в трехстах от Беларуси». А дальше начинается и вовсе странная логистика. Герой Сталлоне вместе со своей бригадой прилетает в белорусский Мозырь, где их уже ждет эстонский друг.

Герой Сталлоне вместе со своей бригадой прилетают в белорусский Мозырь. Кадр из фильма.

И тут выясняется: секретная тюрьма «Пункт Дьявола», согласно сюжету, находится практически в Беларуси! В местечке Дерванишки - это крохотная деревушка под латвийским Даугавпилсом - в 10 километрах от белорусской границы и в 20 километрах от Браслава. По-настоящему, конечно, никакой тюрьмы, в Дерванишках нет.

По сюжету секретная тюрьма «Пункт Дьявола» находится практически в Беларуси. Кадр из фильма.

БУДЬ В КУРСЕ

Иногда из Беларуси делают другие страны, а иногда - наоборот

Минск уже давно облюбовали российские киношники - часто снимать у нас проще, спокойнее, а главное - дешевле. Сегодня белорусского зрителя не удивишь привычными видами нашей столицы в российских фильмах и сериалах. Совсем другое дело - штуки необычные. Например, Кремль на Октябрьской площади, горы трупов на Революционной, нашествие зомби на Минском море, затопленная станция «Парк Челюскинцев» и даже захват Володарки с целью выпустить политзаключенных.

Но бывает и наоборот. Снимать кино в Беларуси выходит дорого и невыгодно. Например, в Минске запросто могли снять Москву для последнего «Крепкого орешка», но киношники предпочли для этого Будапешт. А еще американцы снимают белорусские леса... в Литве. Фильм с Дэниелом Крэйгом о еврейском партизанском отряде в оккупированной Беларуси сняли под Вильнюсом.

Иногда доходило даже до скандалов. Например, в 2010 году «Беларусьфильм» договорился с американцами о съемках в Беларуси боевика с участием Жан-Клода Ван Дамма. Через месяц выяснилось, что фильм снимать не будут. Оказалось, что для съемок нужно будет выстроить тридцать декораций.

- А они хотели воспользоваться тем, что есть, разрушить все и уехать, как будто приехали к дикарям, которые будут радоваться чему угодно, - объяснял тогда журналистам замдиректора «Беларусьфильма» Иван Колб. - А у нас нельзя взрывать заправки и стрелять на улице, пусть даже и холостыми патронами. Нам нужно время, чтобы получить специальное разрешение. Сильно горевать по поводу отказа от такого сомнительного проекта не стоит.

В результате свой «сомнительный проект» американцы сняли в Бухаресте буквально за месяц, потратив на него восемь миллионов долларов. По меркам крупного кинопроизводства, это копейки, но в «Беларусьфильме» таких сумм не видали никогда.

Впрочем, белорусы вносят в клад в съемки масштабных мировых блокбастеров. В том же «Крепком орешке - 5» снялись белорусские спасатели со своим вертолетом Ми-26. Получилось масштабно! [фото и видео со съемок, кадры из фильма]