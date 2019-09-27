К 2040 году всю одежду хотим производить из вторсырья: глава H&M в Швеции Фредрик Олссон

Накануне открытия «Комсомолка» взяла эксклюзивное интервью у главы H&M в Швеции Фредрика Олссона и генерального директора H&M в Беларуси, России, Казахстане Саэда Эль-Ашкара.

Глава H&M в Швеции Фредрик Олссон. Фото: H&M

- Какие коллекции будут представлены в первом магазине H&M в Беларуси?

Саэд: - Во-первых, это full conscious, которая вышла 12 сентября по всему миру, женская коллекция. Также в магазине представлены товары из коллекции Conscious (с англ. - “осознанный”), которые произведены из переработанного полиэстера, пластиковых бутылок, органического хлопка и других экологичных материалов. 3 октября выходит коллекция, созданная совместно с брендом Pringle of Scotland. Это британский трикотажный бренд с большим фокусом на принты. И эта коллаборация будет в коллекции every day, поэтому будет представлена и в Минске. И 7 ноября у нас выходит дизайнерская коллаборация с итальянским дизайнером Джамбаттиста Валли. Она также будет представлена по всему миру, включая Беларусь.

Фото: H&M

Фредрик: - Когда мы анонсировали дизайнера, а такая коллаборация происходит последние 15 лет, впервые за всю историю мы решили запустить преколлекцию онлайн, и ее раскупили за пару минут по всему миру. Поэтому уверены, что дизайнерская коллаборация будет пользоваться успехом и в Беларуси.

Генеральный директор H&M в Беларуси, России, Казахстане Саэд Эль-Ашкар. Фото: H&M

- Насколько она будет дороже, чем базовые коллекции?

Фредрик: - Эта коллекция выходит в рамках бизнес-концепции «Мода и качество по оптимальной цене с заботой о человеке и окружающей среде»». Если говорить о цене и качестве, они в нужном балансе. Сейчас сложно назвать конкретные цены, но они будут выше средних. Это особенный дизайн и высокий уровень моды.

Фото: H&M

- Белорусы жалуются, что доступные в Европе бренды у нас недоступны многим. Почему цены в белорусском магазине могут отличаться от стоимости в той же Польше?

Саэд: - Глобальная стратегия бренда заключается в том, чтобы цены были везде одинаковые. Но во многом цены зависят от курса валют, таможенных пошлин. То, что касается именно первого магазина в Беларуси и тех магазинов, которые мы будем открывать здесь в дальнейшем, то на самом деле цены ненамного отличаются. Есть какие-то вещи, которые чуть-чуть дороже, чем в Европе. Но есть и товары, которые гораздо дешевле, чем в Польше. Мы, как компания, прозрачны в ценовой политике. Именно поэтому вы можете видеть стоимость товара в белорусских рублях, российских рублях и казахстанских тенге.

Фото: H&M

- Знаю, что в минский магазин можно будет принести старые вещи и получить скидку 15% на новую. А какой процент вещей из органических и переработанных будет представлен в первом магазине Н&M в Беларуси? Есть ли в компании стратегия по увеличению таких продуктов? Видите ли вы в этом будущее бизнеса?

Фредрик: - Если вернуться к нашей бизнес-идее, она базируется на трех китах: мода, качество и оптимальная цена. Мы транслируем это как заботу о человеке и окружающей среде. Как раз это имеет огромное значение для компании. Мы дали обещание, что компания к 2020 году перейдет на 100%-ное использование органического хлопка, переработанного хлопка или Better Cotton - хлопка, полученного экологичным путем, во всей нашей линейке продуктов. К 2040 году наша цель - перейти на климатически позитивную логистическую цепочку. Масштабы компании - наши обороты, присутствие на рынках - дает нам возможность влиять в целом на изменение в положительную сторону. Под этим мы подразумеваем переход на циркулярную экономическую модель. Сегодня почти все товары, которые мы производим, а потом продаем, становятся в итоге мусором. А наша задача этого избежать и вернуть сырье в производство. То есть бесконечная циркуляция сырья в производстве.

И мы очень рады, что со стороны покупателей интерес к товарам, которые получены экологичным путем, растет. Рады, что покупатель не равнодушен и что мы слышим друг друга.

Фото: H&M

- Чего вы ожидаете от белорусского рынка?

Фредрик: - У нас очень высокие ожидания. Мы видим, что мода имеет значение для покупателей в Минске. Мы видели на улицах Минска, какая у вас модная публика. Наша первая задача - открыть магазин, посмотреть, как все будет работать, сделать выводы, научиться чему-то, и дальше мы будем расти.

Саэду и Фредрику приятно находиться в Беларуси. Фото: H&M

- Сколько еще планируете открыть магазинов H&M в Беларуси?

Саэд: - У нас также подписан новый договор с ТЦ Palazzo. Мы рассматриваем и другие торговые центры, как в Минске, так и в других городах страны: Могилев, Брест, Гомель, Витебск, Гродно.

- Насколько коллекции в Беларуси отличаются от тех, что представлены в мире?

Фредрик: - Наша глобальная идея в том, что коллекции на всех рынках одинаковы. Рынок Беларуси не исключение, поэтому вы найдете здесь то же самое, что в Лондоне, Милане, Шанхае и Нью-Йорке.

Фото: H&M

- Почему тогда покупатели H&M настаивают, что коллекции в Швеции и Польше, например, разные?

Саэд: - И все-таки нет. Различия могут быть, но несущественные. Все коллекции производятся на одних и тех же заводах для рынков по всему миру.

- Вся ли размерная линейка H&M представлена в первом магазине бренда в Беларуси?

Саэд: - У нас нет в этом магазине коллекций H&M plus, где представлена увеличенная размерная линейка. Также не представлена коллекция Young для подростков. Это обусловлено площадью магазина. Они будут представлены в других магазинах Минска.

Фото: H&M

- Будете ли вы привлекать белорусских знаменитостей для рекламы бренда в Беларуси?

Саэд: - Мы уже пригласили к работе белорусскую модель Женю Катову, которая стала лицом осенней коллекции. Мы очень довольны этой работой, знаем, что и она довольна. И, конечно, мы будем смотреть в эту сторону дальше.

- Слышали, что вам предложили открыть производство и закупать ткани в Беларуси для Н&M. Как вы смотрите на такое предложение?

Фредрик: - Мы не получали никаких предложений от государства. Или мы не знаем об этом. Но никогда не говори никогда (улыбается).

Фото: H&M

- Какие впечатления от Беларуси?

Фредрик: - Очень чистый город, хорошо организованный, с дружелюбными людьми.

Саэд: - Чистота, красота, порядок. Приятно здесь находиться. Я вас поздравляю с таким прекрасным городом, такими модными людьми. Надеюсь, они станут нашими покупателями!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В среднем - на 8 рублей! Почему в минском H&M цены выше российских, нет больших размеров и одежды для подростков?

Представители компании говорят, что разница связана с курсами валют и таможенными пошлинами

На радость столичным шопоголикам в субботу, 28 сентября, открылся первый в Минске магазин шведского бренда H&M. Он расположился на первом и втором этажах торгового центра Galleria Minsk. В ассортименте - мужская, женская, детская одежда, аксессуары, обувь. А вот вещей для подростков в новом магазине почти нет.

К слову, как и в других европейских магазинах бренда, покупатель может сдать старую одежду любой марки и получить взамен скидку 15%. И это не единственная экофишка бренда: часть коллекции сделана из переработанного хлопка или пластиковых бутылок.

«Комсомолка» решила узнать, насколько отличаются цены в минском H&M в сравнении с магазинами в соседних странах. Для этого мы выбрали несколько моделей женской, мужской и детской одежды, а цены на них перевели в белорусские рубли по курсу Нацбанка Подробности читайте здесь >>>