2019-09-28T22:08:13+03:00
Минск
КП Беларусь

«То же самое, если бы приехал Чайковский». В Минске стартовал фестиваль Юрия Башмета

Художественный руководитель фестиваля Ростислав Кример рассказал, чего стоило в прошлом году организовать ночной концерт в метро, и чего ждать от программы этого года
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Рафаэль Пайяре, дирижер из ВенесуэлыРафаэль Пайяре, дирижер из ВенесуэлыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Фестиваль Юрия Башмета проходит уже в 14-й раз. Художественный руководитель фестиваля - белорусский пианист Ростислав Кример.

- Никто не предполагал, что идея Ростислава Кримера, которому было 24 года, настолько осязаема, - рассказывал Комсомолке пианист. - Настолько мощным станет этот проект, о котором узнают во всем мире.

Ростислав Кример, художественный руководитель фестиваля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ростислав Кример, художественный руководитель фестиваляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня фестиваль Башмета проходит не только в Минске, но и в Сочи, Хабаровске, Ярославле. А чтобы привезти некоторых музыкантов, приходится договариваться годами.

- Мы стараемся находить новые форматы и делать их традиционными, - говорит Ростислав Кример. - К нам приезжают легендарные композиторы. В этом году это эстонский композитор Эркки-Свена Тюй. До этого у нас были Пендерецкий, Губайдулина, Васкс. Если подумать, что некоторым из них за 80 лет и это их первый приезд в Беларусь, - это практически то же самое, как к нам бы приехали Чайковский, Рахманинов, Шостакович.

Фестиваль организован при содействии Министерства культуры, минского горисполкома и партнеров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль организован при содействии Министерства культуры, минского горисполкома и партнеровФото: Святослав ЗОРКИЙ

В рамках фестиваля Юрия Башмета пройдут и неформатные концерты.

- За 14 лет мы перепробовали немало: классика и рок, классика и джаз, классика и поп, классика и фолк… Можно продолжать бесконечно, - перечисляет Ростислав Кример. - В прошлом году появился новый проект - классика в метро. Невероятно, сколько людей должны взяться за руки, чтобы открыть в два часа ночи станцию метрополитена, за полтора часа построить концертный зал: свет, лазеры… В прошлом году был очень большой резонанс, поэтому мы решили сделать этот формат традиционным. В этом году немного видоизменили: 6 октября пройдет «Ночь классики в метрополитене. Модная версия». Состоятся показы мод от «мисс Беларуси» разных лет с живым оркестром. 6 октября готовятся интересные сюрпризы, думаю, вам понравится.

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один необычный концерт - для беременных женщин и детей до 3-х лет - состоится 4 октября.

- Это, мне кажется, уникальная история. На территории бывшего Советского Союза никто не делал такого, - говорит Ростислав. - Мы убираем стулья, расстилаем маты, на которых дети могут ползать. Приходите - вы увидите, как это трогательно: мамочки плачут - такое очищение происходит. С 30-й недели беременности ребенок запоминает, что слышит и, когда рождается, способен узнать эту музыку, а в первые три года жизни музыка невероятно влияет на развитие ребенка.

Открытие фестиваля прошло 27 сентября во Дворце Республики. На открытии играл Лондонский Королевский Филармонический Оркестр: 80 музыкантов впервые прилетели на один день в Минск. Смотрите, как это было.

Лондонский Королевский Филармонический Оркестр впервые приехал в Минск в полном составе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лондонский Королевский Филармонический Оркестр впервые приехал в Минск в полном составеФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приветственное слово от Александра Лукашенко зачитал мнистр культуры Юрй Бондарь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приветственное слово от Александра Лукашенко зачитал мнистр культуры Юрй БондарьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ростислав Кример, бессменный художественный руководитель фестиваля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ростислав Кример, бессменный художественный руководитель фестиваляФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В составе оркестра - 80 музыкантов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В составе оркестра - 80 музыкантовФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

В этом году Международный фестиваль Юрия Башмета проходит с 27 сентября по 12 октября. Подробная программа фестиваля на сайте.

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