2019-09-30T15:53:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Уволенный президентом начальник гомельского управления образования стал замдиректора филиала вуза

Нового начальника областного управления образования пока нет
Павел МИЦКЕВИЧ
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Чиновников уволили из-за скандала в СШ №15Чиновников уволили из-за скандала в СШ №15Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Бывший начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин теперь работает в местном филиале международного университета МИТСО. Там он стал заместителем директора филиала. Правда, этой информации пока нет на сайте вуза, но в администрации филиала подтвердили эту информацию. На звонок по служебном номеру утром в понедельник Сергей Иванович не отвечал.

Нового начальника областного управления образования пока нет. Судя по информации на официальном сайте, сейчас им руководит замначальника Жанна Жданович. Напомним, шесть чиновников были уволены президентом Беларуси после скандала с «учительницей с партой».

Фамилии уволенных начальников городского управления и районного отдела образования пока не исчезли с официальных сайтов, хотя после решения президента прошло больше недели. Ранее заявляли, что чиновников «уволят, когда найдут новое место работы».

Вскоре после решения президента была уволена директор СШ №15, в которой произошел скандал - сейчас она работает завучем в другой школе.

В пресс-центре Министерства образования «КП» ответили, что не владеют информацией об уволенных гомельских чиновниках и о том, какие у них новые места работы.

По-прежнему не выходит на связь и не отвечает на сообщения в мессенджерах отец мальчика, на которого ругалась учительница.

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