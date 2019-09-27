2019-09-27T12:14:29+03:00
Звезды
КП Беларусь

Что может быть больше, чем музыка?

На этот вопрос как нельзя лучше отвечает новая авторская программа Дмитрия Кустова «Больше, чем музыка» на радио «Легенды FM»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семь нот, сотни музыкальных жанров, тысячи групп, миллионы песен. Но не каждой песне суждено стать настоящей легендой своего времени. Каждый понедельник в 16.00 на радио «Легенды FM» в авторской программе Дмитрия Кустова «Больше, чем музыка» слушаем самые запоминающиеся и легендарные композиции ХХ века.

Когда мы говорим про старую добрую и легендарную музыку, сразу всплывает огромное количество имен: от Чака Берри, The Beatles и Элвиса Пресли, до Backstreet Boys, Мадонны и проекта Enigma. В программе «Больше, чем музыка», можно услышать песни, которые стали чуть большим, чем просто хитами; истории, как рождались величайшие композиции; мнения музыкантов о своих нетленках.

- Для меня легендарная музыка как горная река - кристально чистая, бодрящая, она рвется мощным потоком, ей неподвластно время. В этой программе вы увидите то, что вижу и чувствую я. Музыка - это моя любовь, а легендарная музыка - это то, без чего я не могу прожить и дня. Так что слушайте и наслаждайтесь! - говорит Дмитрий Кустов.

Слушайте музыкальную коллекцию легендарных песен в авторской программе Дмитрия Кустова «Больше, чем музыка» на радио «Легенды FM» каждый понедельник в 16.00.

БУДЬ В КУРСЕ

Слушайте «Легенды FM»

в Минске - 94,1 FM

в Витебске - 88,5 FM

в Гомеле - 94,7 FM

в Жлобине - 96,8 FM

в Лиде - 98,7 FM

в Солигорске - 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Стары Ольса» нашли застольную песню, которая звучала в Несвижском замке
Перед концертом к 20-летию группы средневековой музыки «Стары Ольса» ее лидер Змицер Сосновский рассказал «Комсомолке», почему коллективу еще на много лет хватит песен из древнего «Полацкага сшытка»
«Когда я запрещал петь «Малітву», на меня обижались». 25 лет назад родилась главная песня новейшей истории Беларуси
«Комсомолка» узнала у композитора Олега Молчана, почему он противится тому, чтобы написанный им ключевой номер «Песняров» 1990-х пели все желающие [видео]
Новости 24
Белорус, обвиняемый в краже смартфона, в перерыве суда купил потерпевшему новый. И попал под амнистию
Готовьтесь: на 28 сентября объявлено штормовое предупреждение
Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх
В Жлобине товарный поезд задавил 18-летнего парня
Пенсионерка присвоила себе чужую детскую коляску, потому что у нее недавно родился внук
Белорусские штангисты-пенсионеры привезли золото с чемпионата мира среди старших возрастных групп
В Новополоцке из больницы сбежали подростки. Их ищет милиция
Лукашенко пообещал, что перейдет на белорусскую косметику
В Пинске девочка с собакой упала в яму - помог выбраться милиционер
36-летний электромонтажник погиб от удара током
В Минске произошла серьезная авария. Погиб мотоциклист
В Беларусь пришли посылки с марками ЛСД. Их перехватили таможенники
Литва просит у Беларуси доступ к мониторингу окружающей среды с БелАЭС
27 сентября православные празднуют Воздвижение. Что нужно знать в этот день?
В Пинске из-за спора о доме мужчина едва не застрелил брата из арбалета
За шестикратное превышение нормы алкоголя водителя оштрафовали на 70 базовых
МЧС распилили дверь в доме, где забаррикадировался вор-рецидивист
Два брата задушили 87-летнюю тетю из-за 370 рублей
В Мостах 13 раз судимый рецидивист убил человека
В Заславле из горящей школы вывели более 730 человек
В Молодечно ищут 28-летнюю женщину, работницу санатория
Милиционер, машинист крана - кого наградили орденом Матери в Беларуси
На «Оскар» от Беларуси представят фильм «Дебют»
Погода в Беларуси в последние выходные сентября: станет теплее, пройдут дожди