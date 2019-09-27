Что может быть больше, чем музыка?
Семь нот, сотни музыкальных жанров, тысячи групп, миллионы песен. Но не каждой песне суждено стать настоящей легендой своего времени. Каждый понедельник в 16.00 на радио «Легенды FM» в авторской программе Дмитрия Кустова «Больше, чем музыка» слушаем самые запоминающиеся и легендарные композиции ХХ века.
Когда мы говорим про старую добрую и легендарную музыку, сразу всплывает огромное количество имен: от Чака Берри, The Beatles и Элвиса Пресли, до Backstreet Boys, Мадонны и проекта Enigma. В программе «Больше, чем музыка», можно услышать песни, которые стали чуть большим, чем просто хитами; истории, как рождались величайшие композиции; мнения музыкантов о своих нетленках.
- Для меня легендарная музыка как горная река - кристально чистая, бодрящая, она рвется мощным потоком, ей неподвластно время. В этой программе вы увидите то, что вижу и чувствую я. Музыка - это моя любовь, а легендарная музыка - это то, без чего я не могу прожить и дня. Так что слушайте и наслаждайтесь! - говорит Дмитрий Кустов.
Слушайте музыкальную коллекцию легендарных песен в авторской программе Дмитрия Кустова «Больше, чем музыка» на радио «Легенды FM» каждый понедельник в 16.00.
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