«Дворники не справляются. Купил грабли и убираю листву сам»

Неизбежный осенний листопад из года в год обнажает копья сторонников двух противоположных мнений: одни настаивают, что уборка листьев в городе обязательна, полезна и, собственно, делает городские территории городскими, другие же говорят об экологически оправданном и необходимом лиственном ковре.

Биолог: «Есть мнение, что опавшие листья - ценное органическое удобрение»

- Одни специалисты считают, что в опавших листьях зимуют вредители и возбудители болезней, содержится значительное количество загрязняющих веществ (тяжелых металлов, компонентов противогололедных реагентов и аэротехногенных загрязнений), потому удаление листвы идет деревьям на пользу, поскольку способствует очищению городской среды в целом и среды произрастания растений в частности, - отметил в беседе с «КП» кандидат биологических наук, заведующий сектором мониторинга растительного мира Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Александр Судник. - Другие указывают, что опавшие листья представляют собой ценное органическое удобрение, повышающее плодородие почвы, а их удаление обедняет почву в плане элементов питания. Кроме того, листовой опад защищает почву от промерзания, давая возможность весной травам и организмам почвенной биоты начать свое развитие на несколько дней и даже недель раньше.

Так следует ли убирать листья в городах и как это делать? Уже несколько лет в столице актуальным остается общее правило: листву убирают на пешеходных дорожках, а также на расстоянии не менее пяти метров от проезжей части. Это оправданно и понятно, ведь опавшие мокрые листья, застилающие автомобильные дороги и пешеходные дорожки, часто становятся причиной ДТП и травм. В парках, лесопарках и скверах города уборка листвы также проводится только на определенных для прогулок дорожках.

В теории вроде бы все понятно. Дороги и пять метров около них - чистим-убираем, парки, скверы - оставляем почти нетронутым, любуемся природным естеством.

Уборка должна проводиться в тех местах, где листва может быть потенциально опасна для жильцов, их детей или случайных собачников.Фото: Евгения ГУСЕВА

Начальник ЖЭС: «Найти ответственного дворника - проблема»

Многих минчан волнует вопрос: должны ли убираться листья во дворах?

Как выяснилось, уборка должна проводиться в тех местах, где листва может быть потенциально опасна для жильцов, их детей или случайных собачников.

Вместе с тем периодичность подобной уборки, согласно утвержденных санитарно-гигиенических требований должна составлять один раз в два дня.

Принцип так называемой разумности - вещь хорошая и эффективная, но вызывающая разночтения. Любители чистоты настаивают на полной ликвидации листвы на прилежащих к подъездам и дворовых территориях, прочие жильцы полагаются на ответственность, решения и исполнительность конкретного дворника.

К сожалению, с этим зачастую возникают проблемы.

- Загвоздка в людях, - объясняет нам начальника ЖЭС-14 Московского района Минска Татьяна Горбацевич. - Остро стоит кадровый вопрос, который естественным образом сопряжен с уровнем качества услуг. Уборка листвы проводится в большинстве случаев бригадным методом. Однако людей не всегда хватает. Это проблема многих ЖЭСов. Найти ответственного, исполнительного и, что немаловажно, без вредных привычек дворника сегодня - проблема. Многие кандидаты не отвечают главным образом именно последнему требованию. Идти к нам работать не хотят: маленькая заработная плата (чуть больше 400 рублей. - Ред.). Если раньше людей привлекали квартирами, то сегодня привлечь их, к сожалению, в большинстве случаев нечем. Очень мало у нас осталось людей старой закалки, исполнительных, которые бы на совесть работали.

А пока так, некоторые деятельные минчане берут инициативу в свои руки.

Виктор проживает в старом жилом фонде, в районе Грушевки.

- У меня первый этаж, пусть и высокий, - говорит он. - Окна выходят на дорогу, перед ними - старые деревья, каждую осень опадает огромное количество листвы. Дворники справляются не всегда, хоть и стараются. Потому я купил грабли и убираю листву сам.

Такой активной позиции придерживаются не все, и в ближайшее время сотрудники диспетчерской службы «115» продолжат принимать множество жалоб на неубранные листья или стихийно образовавшиеся их кучи, которые вряд ли можно назвать украшением даже самых уютных дворов.