2019-09-27T12:59:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Владимир Макей: Беларусь намерена к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35%

Выступая на сессии Генассамблеи ООН, глава МИД обозначил позицию Беларуси по важным мировым проблемам
Алексей БЕЛОУСОВ
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Фото: Министерство иностранных дел ЛатвииФото: Министерство иностранных дел Латвии
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Владимир Макей выделил три такие проблемы: обеспечение мира и безопасности, устойчивое развитие и изменение климата.

- Все более широким становится осознание того, что возможностей любого из государств в отдельности или даже какой-то группы стран уже недостаточно, чтобы решить эти проблемы и уберечь мир от катастрофы - военной, экономической, климатической, - сказал министр. - Беларусь принадлежит к числу тех государств, которые считают, что все эти глобальные вызовы требуют эффективных совместных решений такого же глобального масштаба.

Владимир Макей призвал к широкому диалогу.

- События последних месяцев подтверждают правоту тех, кто, как и Беларусь, последовательно выступает за новый переговорный процесс, аналогичный Хельсинкскому процессу середины 70-х годов прошлого века, который бы стабилизировал международные отношения, укрепил международный диалог и повысил предсказуемость.

Говоря о возрастающей роли технологий, министр отметил, что это не только путь к прогрессу.

- Возникает риск того, что технологии и ресурсы будут использованы в преступных целях. Ярким примером этого стали недавние атаки с использованием дронов на объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии, что еще больше дестабилизирует обстановку в Ближневосточном регионе и, в частности, в Заливе.

Касаясь мировой проблемы изменения климата, министр сообщил, какие действия предпринимает Беларусь:

- Наверное, мы очень близки к точке невозврата, если не будут предприняты самые решительные действия. Пока же усилия международного сообщества по сокращению выбросов явно отстают от динамики разрушительных процессов климатических изменений. Беларусь, как ответственный участник коллективных усилий по борьбе с изменением климата, намерена взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов.

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