2019-09-27T16:35:21+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира

Матч снова украсили её эмоциональные беседы с тренером Дмитрием Турсуновым
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Фото: wtatennis.comФото: wtatennis.com
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Второй год подряд белорусская теннисистка вышла в финал турнира в китайском Ухане. В прошлом году она здесь взяла титул и чтобы повторить успех в главном матче Соболенко надо будет обыграть сильнейшую в противостоянии Петра Квитова (Чехия) – Элистон Риск (США).

Победа в полуфинале над первой ракеткой мира Эшли Барти (7:5, 6:4) придаст Арине (она 14-я в рейтинге) уверенности в своих силах, а для неё этот психологический аспект очень важен.

Арина Соболенко продолжает идти вперед. Источник: twitter.com/WTA

Вы помните, как она переживала расставание с тренером Дмитрием Турсуновым, какие слезные письма писала ему в надежде на продолжение сотрудничества. И вот они снова вместе.

И при первой же возможности в матче против Барти Соболенко вызвала на корт тренера. А потом еще раз во втором сете. Турсунов в этот раз больше выступал в роли психолога: «Себя немножко успокой и во время розыгрыша заставь себя оставаться в нем подольше, обостряй с 5-6 удара», «Собственной тени немного испугалась, продолжай играть активно, но попроще», «Небольшой провал, ничего страшного, продолжай играть», «Тебе надо быть чуток позитивней. Не дави на себя. Хорошо отыграла – подбодри себя, плохо – ничего, игнорируй, следующий розыгрыш».

Эти разговоры вселяют в Арину уверенность. После воссоединения с Турсуновым она говорила:

- Что-то изменилось, в хорошем смысле. Я вижу, что мы вернулись к нашему отличному сотрудничеству, вернулись к тому чувству, которое было в начале нашей работы. Меня это радует, помогает играть лучше.

В Ухане она прибывает в отличной форме, ведь до Барти была еще одна значимая победа – над 8-й ракеткой мира голландкой Кики Бертенс.

А победа над Барти вообще первая виктория в карьере Соболенко над первой ракеткой мира.

- Я определенно многому научилась в этом году. Чем свободнее я играю, чем больше я бесстрашна — тем лучше играю, мой уровень повышается. Еще в середине сезона я боялась глупых ошибок. И от этого было еще больше ошибок. С каждым матчем давление росло. Может быть, мне помог титул US Open, финал в Сан-Хосе. У меня в голове что-то щелкнуло. Я подумала: «Что я вообще делаю? Я же тигр». Мне не нужно ничего бояться, нужно идти вперед».

Так что наш тигр продолжает идти вперед.

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