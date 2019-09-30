Как съесть мало, а почувствовать себя сытым?

Суперфудами совсем недавно стали называть максимально полезные натуральные продукты, в которых содержатся ценные питательные вещества, причем в очень высокой концентрации. Даже небольшое количество суперфуда приносит организму существенную пользу, а человеку - ощущение сытости. Что интересно, все эти продукты известны человечеству давным-давно: название «суперфуды» в XXI веке получили особо полезные виды семян, ягод, орехов, водорослей и зелени. Люди на протяжении многих столетий охотно употребляли их в пищу, но современные технологии сделали суперфуды гораздо более распространенными и доступными.

Раньше, например, про невероятно модные семена чиа слышали далеко не все, а про семена льна если и слышали, то их трудно было купить либо непонятно, как употреблять. Зато сегодня многие продукты с суперфудами можно приобрести практически в каждом магазине: производители молочной продукции стали активно добавлять суперполезные семена, злаки, ягоды и орехи в йогурты. Получается хорошая комбинация: натуральный йогурт, особенно с пробиотиками, бифидобактериями, может быть полезен сам по себе, и в сочетании с суперфудами получается вкусный перекус. Какие же йогурты с суперфудами сегодня доступны в белорусских магазинах?

Семена чиа

Семена чиа сейчас один из главных трендов ЗОЖ и правильного питания, а еще - один из модных хештегов в Инстаграме. Чиа (второе название этого растения - испанский шалфей) родом из Мексики, им восхищались еще ацтеки, обоснованно считавшие эти семена источником силы для воинов. Семена чиа служили там даже валютой, настолько велика была их ценность. Семечки эти совсем крошечные, но их свойства грандиозны. Попадая в желудок, семена чиа разбухают, медленно перевариваются и создают ощущение сытости (что особо ценят худеющие), при этом могут обеспечивать организм хорошей дозой растительного белка, незаменимых аминокислот и клетчатки.

Йогурты с семенами чиа - великолепный вариант для полезных перекусов и завтраков. Чтобы перекусы с чиа были разнообразными, можно варьировать вкусы йогуртов, ведь эти семена отлично сочетаются с ягодами и фруктами. Например, Activia выпускает целую линейку натуральных йогуртов с семенами чиа. Совсем недавно в ней появились новые интересные сочетания: вкусы «Персик, гранола и чиа», «Ваниль, орехи и чиа», а также «Вишня и чиа». Кстати, обратить внимание именно на новинку в молочных отделах очень просто: у новых йогуртов золотые крышечки - ведь и чиа можно назвать поистине золотым по своим свойствам продуктом.

Семена льна

Лен всегда считался природным богатством и символом Беларуси. Но в основном его использовали для производства тканей или же льняного масла. Сегодня семена льна - популярный суперфуд, который любят как те, кто стремится решить проблемы с пищеварением, так и те, для кого самое главное - внешний вид. Дело в том, что семена льна отлично очищают желудочно-кишечный тракт, выводя из него все лишнее, и тоже создают ощущение сытости, а еще содержат полиненасыщенные жирные кислоты и наибольшее среди всех растений количество растительных гормонов лигнанов. Все это положительно влияет на состояние кожи, ногтей и волос, а также нервной и сердечно-сосудистой систем.

А еще в семенах льна содержится в два раза больше калия, чем в бананах, которые раньше считались чемпионами по этому показателю! И хотя кажется, что большей пользы просто уже и быть не может, но если употреблять семена льна вместе с йогуртом, то к свойствам суперфуда добавляются еще и все плюсы натуральных кисломолочных продуктов. Вкусный пример такого сочетания - биойогурт Activia «Черника, 5 злаков и льняные семена», в котором бифидобактерии работают вместе с черникой, льном и пятью видами злаков.

Активиа. Суперфуд.Активиа питьевая - это обогащенный уникальными бифидобактериями Actiregularis йогурт в удобном для вас формате, который отлично подходит для активных, заботящихся о своем пищеварение людей!

Итак, суперфуды - это натуральные продукты с суперсвойствами, несущие максимум пользы. Обратить на них внимание и включить в ежедневное меню надо совершенно не из-за моды: если привычным перекусом станут не булочки или шоколадки, а йогурты, в том числе с суперфудами, это будет тоже вкусно и тоже сытно, и полезно!