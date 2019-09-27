Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше

В драме Дэвида Финчера 2008 года «Загадочная история Бенджамина Баттона» герой Брэда Питта с каждым годом становится моложе. Вот и с некоторыми нашими артистами происходит такая же загадочная история: года прибавляются, а они выглядят все свежее и эффектнее. Да, кое-кому помогает пластика. Но мы расскажем вам о тех, кто молодеет благодаря силе воли, отменному вкусу, здоровому образу жизни и… последним достижениям косметологии.

Сергей Михалок, 47 лет

Сергей Михалок. Фото: ljapis.ru / ЛАСЬКО Дмитрий

Сергей настолько изменился за последние 25 лет, что старые поклонники его порой не узнают. Совсем недавно мы рассказывали о том, как в Украине зрители даже вызвали полицию на концерт - думали, что их обманули и «этот молодой пацан» - никакой не Михалок. Ведь они помнят в меру упитанного мужчину с гармошкой в руках. А сейчас это спортивный, жесткий и очень целеустремленный человек. Михалок предпочитает спортивную одежду и порой даже на сцену выходит в спортивных трусах или шортах.

Лариса Долина, 64

Лариса Долина. Фото: globallookpress.com, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Качели с весом у Ларисы Долиной случаются постоянно. Но последние перемены налицо - минус 10 кг. Лариса Александровна не просто похудела, но и избавилась от второго подбородка, не прибегая к пластике. Так подтянуть овал теперь возможно с помощью аппаратной косметологии, а вытянутые локоны и пучки вместо начесов убирают лет пять минимум.

Искуи Абалян, 48 лет

Искуи Абалян. Фото: личный архив

Если поменять на этих двух снимках «до» и «»после, никто и не заметит подвоха. Искуи за последние 15 лет невероятно похорошела! И дело даже не в том, что она изменила форму носа (певица говорит, что это было сделано не в эстетических, а в медицинских целях). Ее гардероб определенно стал более изысканным и женственным. Да и сама певица излучает счастье и уверенность в себе - она счастлива замужем и растит маленькую дочку.

Сергей Шнуров, 46

Сергей Шнуров. Фото: globallookpress.com, Александр ГЛУЗ

Музыканту придала лоск бывшая жена Матильда. Он развелся, женился заново и все так же уверенно держит марку холеного хулигана. Идеальные зубы, за которыми Сергей ездил аж в Америку, обновленная с помощью дорогих косметологических процедур кожа, модная прическа - так сегодня выглядит рокер-буржуа.

Дмитрий Колдун

Дмитрий Колдун. Фото: личный архив / Виктор ГИЛИЦКИЙ

Певец скоро отметит 15 лет с начала своей карьеры - в 2005 году он дебютировал на телевидении в проекте СТВ «Звездный дилижанс». Тогда Дима был открытым парнем, который запросто общался в соцсетях. А дальше случилась кардинальная перемена имиджа - появилась вороненая челка, нависающая на подкрашенные глаза (в таком виде с подачи стилистов он выступил на «Евровидении-2007»). Сейчас Дмитрий уже не выглядит так готично - разве что в гардеробе по-прежнему одежда преимущественно черного цвета. Ну а выглядит он все так же молодо и уж точно гораздо эффектней, чем 15 лет назад.

Люция Геращенко

Люция Геращенко. Фото: личный архив / Елена ВАЛЬКОВИЧ

Задорной блондинки Люси Лущик, которую можно было встретить с микрофоном и камерой практически на всех ночных тусовках Минска, больше не существует. Изменилось даже имя и фамилия - теперь телеведущая предпочитает, чтобы ее называли Люция Геращенко (это фамилия мужа). На смену рваным джинсам и веселым маечкам пришли более сдержанные и женственные наряды. Люция выросла из «живой барби» и превратилась в эффектную шатенку, которая предпочитает дорогие украшения и улыбается с рекламных билбордов.

Лера Кудрявцева, 48

Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress.com

Нарочитая сексуальность, боевой раскрас, стразы и загар прибавляли Лере лет десять минимум. Рядом с молодым мужем она стала совсем другой: женственные платья, простая прическа и ни грамма лишнего веса. Кудрявцева говорит, что «виновата» ее генетика. Допустим. Но тут явно постарался грамотный стилист.

Анжелика Варум, 50

Анжелика Варум. Фото: globallookpress.com, instagram.com

Певица много лет работает над собой и в итоге выглядит лучше, чем когда-либо. Ежедневный спорт, раздельное питание, исключение из рациона сладкого, жирного, мясных и рыбных бульонов, консервантов, соусов, дрожжей и любых напитков, кроме воды, массаж лица - вот секреты идеального подтянутого тела и кожи Варум.

Пелагея, 33

Пелагея. Фото: globallookpress.com, instagram.com

У певицы появился распахнутый взгляд вместо глаз-щелочек, нос картошкой стал остреньким и аккуратным, щечки пропали, зубы выровнялись в голливудскую улыбку. А все потому, что певица умело пользуется достижениями современной косметологии (сейчас можно менять форму носа и разрез глаз без скальпеля, с помощью инъекций), стоматологии, плюс завела профессионального стилиста. Став замужней дамой с ребенком, Пелагея выглядит привлекательнее, чем в начале карьеры.