2019-09-27T16:35:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Накануне учебного года четверть уволенных учителей не вернулась в школу, зато медиков и айтишников стало больше

Безработица падает, а количество уволенных при этом растет. Как такое возможно?
Таисия ЧЕРНУХО
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Всего с начала этого года предприятия уволили 503 180 работников, а приняли на работу 455 154.Всего с начала этого года предприятия уволили 503 180 работников, а приняли на работу 455 154.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Не успели порадоваться, что в июле 2019 года наконец нарушилась плохая традиция последних месяцев и на работу в Беларуси приняли больше человек, чем уволили (на 890), как в августе все вернулось на круги своя. В последний месяц лета нашли работу 84,8 тысячи человек, а уволились - 92,2 тысячи, сообщает Белстат. Всего же занятых в экономике белорусов, по информации статистов, - 4 млн 334 тысячи.

Больше всего уволенных в августе оказалось среди работников сельского, лесного и рыбного хозяйств. В этих сферах за месяц уволили на 28,7% больше, чем приняли на работу. Но цифра не так катастрофична, как может показаться: эти отрасли в июле были рекордсменами по приросту новых работников. Все дело в сезонности: в самый разгар лета на уборку урожая пришло много временных работников, а к концу лета надобность в них отпала.

Потеряли работников в августе также сферы временного проживания и питания, образования - соотношение уволенных-принятых минус 28% и 25,3% соответственно (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»). Зато число медицинских и социальных работников выросло - приняли аж в 1,5 раза больше работников, чем уволили! Это тоже вполне объяснимо: пришли на работу по распределению вчерашние студенты-медики. По традиции увеличивается и количество айтишников - в августе прирост почти на треть.

Пришли новички в профессиональную, научную и техническую сферы (+28,9%). Прирост в августе был и в традиционно одних из самых низкооплачиваемых сфер - творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе (+11,9%). А вот сфера строительства в августе потеряла одного-единственного работника.

Всего с начала этого года предприятия уволили 503 180 работников, а приняли на работу 455 154. При этом уровень безработицы постоянно снижается. Как такое возможно? Все дело в реструктуризации экономики. Люди уходят с убыточных госпредприятий и переходят в частный бизнес. А Белстат в своей статистике многих из них просто не учитывает - микроорганизации (до 15 работников) и малые организации без ведомственной подчиненности остаются за рамками статистики. При этом люди, которые не нашли новое место работы, не спешат регистрироваться на бирже труда как безработные.

К слову, эксперты говорят, что лето - не лучшее время искать работу. Исключение - аграрии, трактористы, рыболовы и лесники, для которых это самое «рыбное» время. Именно за счет них каждое лето уволенных становится меньше, а принятых - больше. Для всех остальных лето - это традиционный сезон отпусков, когда все процессы и решения затягиваются

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Откуда в августе работники уходили…

Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 28,7%*

Услуги по временному проживанию и питанию - 28%

Образование - 25,3%

…а куда приходили?

Здравоохранение и соцуслуги +54,7%

IT-технологии +32,9%

Профессиональная, научная и техническая сфера +28,9%

Творчество, спорт, развлечения и отдых +11,9%

*По данным Белстат.

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