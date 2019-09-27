В Могилеве пройдет марафон: среди участников чемпионка Олимпиады, музыкальный гость - Nizkiz

6 октября 2019 года с 9.00 до 17.00 в городе Могилеве состоится традиционный «Мебелаин Марафон».

Спортивный праздник пройдет в самом центре города – на площади Славы, участники пробегут по красивейшим местам Могилева. Для участия в марафоне в этом году подали заявки спортсмены из Беларуси, Литвы, Латвии, Украины и России. Главный призовой фонд составит 2 500 бел. рублей.

Надо отметить дизайн медалей марафона в Могилеве.Фото: Владимир КРИУЛИН

Медали марафона в Могилеве 2019.Фото: Владимир КРИУЛИН

В рамках марафона впервые в Беларуси состоится «Марафон на 4х» – командная эстафета: любая команда из 4 участников имеет возможность пробежать четыре круга марафонской дистанции (каждый участник – по одному кругу около 10,5 км). В результате каждого бегун команды окажется причастен к покорению марафонской дистанции.

Победители получат главный приз, а обладателей поощрительных организаторы выберут по окончании эстафеты.

Собственные команды будут у амбассадора марафона Ольги Хижинковой, у олимпийской чемпионки по биатлону Динары Алимбековой и паралимпийского чемпиона Василия Шаптебоя.

Амбассадор марафона Ольга Хижинкова выставит свою команду на эстафету «Марафон на 4х».Фото: Владимир КРИУЛИН

В эстафете примут участие целый ряд известных белорусских спортсменов – чемпионы мира по самбо Владимир Япринцев и Степан Попов, призер олимпийских игр по биатлону Сергей Новиков, его коллега чемпион мира Александр Сыман, призерка чемпионата Европы по баскетболу Наталья Марченко, экс-игроки национальной футбольной сборной Сергей Штанюк и Виталий Родионов, а также члены женской национальной команды по хоккею на траве.

Белорусские СМИ поддержали почин спортивных звезд – на старт выйдут эстафетные коллективы «Комсомольской правды» в Беларуси», Радио «Свобода», журнала «Наш спорт», портала TUT.BY, сборная Белтелерадиокомпании, «Прессбол» и вовсе выставит две команды.

Для самых юных любителей спорта в день марафона пройдет детский забег. В продолжение спортивной части праздника для всех жителей города запланированы различные активации: зоны развлечений как для взрослых, так и для детей, конкурсы и призы, зона фудкорта, детские забеги, мастер-классы, выступления артистов. В завершение праздника на главную сцену выйдет хедлайнер мероприятия – группа NIZKIZ.

Организаторы отмечают, что «Могилевский Мебелаин марафон» становится традиционным масштабным праздником и привлекает с каждым годом все больше спортсменов и гостей в город Могилев, делая важный вклад в его развитие. В подтверждение этих слов и следуя концепции Марафона «Второе дыхание», сотрудники ИООО «Мебелаин» пообещали по его результатам высадить количество деревьев равное количеству покоривших 42 195 метров. Индивидуальные соревнования пройдут по трем дистанциям: 42 км 195 м; 10 км; 4 км.

Все желающие принять участие в марафоне могут предварительно пройти онлайн-регистрацию на сайте. Запись продлится до 5 октября 2019 года. После регистрации в течение семи дней участник обязан уплатить регистрационный (стартовый) взнос в установленном размере. Сумма взноса варьируется в зависимости от даты регистрации и выбранной дистанции. 6 октября регистрация возможна на месте выдачи стартовых номеров только для иногородних участников.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.