Олимпийский чемпион Андрей Арямнов: «Вернулся триумфально, а тем, кто не верил, - печалька»

В 2016 году золотой призер Олимпиады-2008 Андрей Арямнов заявил, что уходит из большого спорта, мол, у него тяжелая травма, а в сборной ему не помогают. Вскоре он стал вести свой канал на YouTube, рассказывая о своем опыте и системе тренировок. В 2018-м удивил тем, что вернулся в большой спорт.

- Остался в гордом одиночестве и лечил свои болячки. Бог помог, даровал мудрое решение. Заработал на подготовку, стал блогером - нашел себя не только в тяжелой атлетике. Теперь я не только спортсмен, теперь я независимый человек, - рассказывал «Комсомолке» Андрей.

Возвращение он начал с первенства области. Затем в апреле этого года выиграл серебро чемпионата Европы, а в минувший четверг стал вторым на чемпионате мира в категории до 109 кг.

В сумме двоеборья Арямнов покорил вес в 426 кг (у золотого призера Симон Мартиросян из Армении - 429 кг). Подняв в рывке 198 кг, белорус установил новый мировой рекорд, правда, вскоре его обновил Мартиросян. В толчке Арямнов взял вес 228 кг - это новый рекорд Беларуси.

Андрей Арямнов - серебряный призер чемпионата мира 2019. Фото: IWF

Если сравнивать с апрельским чемпионатом Европы, по сумме двоеборья он улучшил показатель на 15 кг. На Олимпиаде 2008 года в категории до 105 кг по сумме рывка и толчка тяжелоатлет взял вес 436 кг.

Мы дозвонились до Андрея в Таиланд, где проходил чемпионат мира.

- Андрей, с триумфальным возвращением. Что на душе?

- Все хорошо. Вы сами сказали, что триумфально вернулся. Кто в меня не верил - тому печалька, кто верил - тот молодец. Хотя кто не верил, тем тоже спасибо, потому это замечательно, это мне придало силы.

- Как отметили победу?

- Съездил на рыбалку. Наловил тайских сомов.

Андрей Арямнов ловит тайских сомов. Фото: instagram.com/stories/ariamnovandrei

- Как подкрепились перед выступлением? Ели что-то местное или свое?

- Перед выступлениями люблю есть сладкое.

- До вашего олимпийского показателя 2008 года еще 10 кг. К Олимпиаде-2020 приблизитесь к этой отметке?

- Думаю, еще килограммов 20 могу выдержать.

- Но олимпийскую квалификацию выполнили?

- Пока непонятно, кто поедет на Олимпиаду… Кто бы ни поехал, это будет очень сложно. В психологическом плане не позавидую тому, кто туда поедет. Даже если это буду я.

- Вы очень уверенно выступали, после подходов делали поклоны, все артистично получилось.

- Я поставил мировой рекорд, что я должен был сделать? Вы знаете Таиланд, местные обычаи? Тут люди друг другу кланяются. Я работаю для людей, для Беларуси.

- В общем, ваша цель - Олимпиада-2020?

- Да. К чемпионату миру, по сути, я не готовился (имеется в виду, что не форсировал форму. - Ред.). Готовлюсь к Олимпиаде.

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