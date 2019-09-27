2019-09-27T17:00:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Чтобы стал чемпионом, приходилось звонить родителям»

В весовой категории до 102 кг чемпионом мира в тяжелой атлетике стал гомельчанин Евгений Тихонцов
Владимир КРИУЛИН
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Евгений Тихонцов - чемпион мира в тяжелой атлетике 2019. Фото: IWFЕвгений Тихонцов - чемпион мира в тяжелой атлетике 2019. Фото: IWF
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Ему в ноябре исполнится 21 год. В апреле в категории до 96 кг он выиграл золото чемпионата Европы. И вот новое достижение. В двоеборье Тихонцов показал результат 398 кг (180+218) и установил рекорд Беларуси.

- Сначала Женя занимался в школе №57, где есть тренажерный зал, - рассказал нам один из первых тренеров Евгения Юрий Вербицкий. - Потом попал к нам в СДЮШОР «Гомсельмаш». Изначально он занимался у Татьяны Громыко, но когда она ушла из школы, Женя стал тренироваться под моим началом. Он всегда был очень активным, хотел заниматься всем, игровыми видами спорта и не только. Не сказал бы, что у него сразу было особое рвение к тяжелой атлетике - как все мальчики, хотел подкачаться. Интерес появился со временем. В детстве сумасшедшие результаты он не показывал, раскрылся со временем.

- За счет трудолюбия?

- У него есть боевой характер. Это видно и по выступлению. Само собой, есть и физиологические задатки. Знаком с его семьей, у Жени две сестры, мама и папа хорошо их воспитали.

- Он же в этом году еще стал чемпионов Европы, слышал, обещал вам привезти золото.

- Именно обещать - нет. Все-таки это спорт. Но он говорил, что удивит, постарается достичь максимального результата.

- Ему 21 год исполнится в ноябре, в таком возрасте - чемпион Европы и мира. Звездной болезни не будет?

- И я, и тренеры сборной стараемся оградить не ненужных вещей и мыслей. У Жени все должно быть нормально, признаков звездной болезни у него не заметил.

- В юношеском возрасте бывало, что он пропадал, не ходил на тренировки?

- Бывало и такое. В подростковом возрасте ведь хочется всего и сразу. Но это несущественно, надолго он не пропадал, да и, может, это было связано с учебой. Вернулся он сам, хотя где-то пришлось и родителям позвонить. Учился он нормально. Не отличник, но парень не промах, не глупый. С чемпионатов привозит мне майки с логотипом турнира. И сувениры из стран, где бывал. Не забывает.

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