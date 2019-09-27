Александр Лукашенко пообещал пользоваться только белорусской косметикой

В пятницу президент посетил ЗАО «Витэкс». Напомним, это косметическое предприятия с полным циклом производства продукции. Александр Лукашенко подчеркнул, что приехал специально для того, чтобы посмотреть производство и сделать для себя определенные выводы.

- Я тебя в пример всегда привожу как хорошего бизнесмена (директора Виктора Терещенко. - Ред.). Молодец! Люди у тебя очень довольны, особенно отношением, - сказал президент. - Я вот на него (руководителя предприятия. - Ред.) смотрю - сейчас все кричат: «Реформа, давай, разгоняй, дели...». Вот, образно говоря, его не будет, кто заменит, чтобы было так хорошо? Не надо кричать, что вот сейчас мы тут все разделим, сломаем и проведем радикальную реформу.

Президенту подробно рассказали о производстве, показали выпускаемую продукцию. Александр Лукашенко пообещал перейти только на белорусские косметические средства.

- Всю импортную (продукцию. - Ред.) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. - Ред.). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать, - цитирует слова президента БелТА. Также глава государства добавил, что зарубежная продукция в целом не лучше отечественной. - Все оно примерно одинаковое. Но эта - из местного сырья.

А всем женщинам, которые присутствовали на мероприятии, президент распорядился передать какой-то из представленных образцов продукции косметического гиганта. Как подчеркнул президент, сувениры он оплатит сам из собственных денег.

Президент сказал, что надо шире использовать белорусскую косметику в гостиничной сфере, больше ее продавать в магазинах.

- Есть проблемы. Возьмите на контроль и займитесь этим. Чтобы в любом магазине, где он захочет, продавали. Свое надо продавать. У него (на «Витэксе». - Ред.) меньше проблем - экспорт большой. Но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос. Хотелось бы, чтобы мы к нему больше не возвращались, - сказал президент.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Посадите хотя бы елочки»

Президент напомнил городским властям, что зелени в Минске должно быть больше.

- Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать, а у него (в Минске. - Ред.), я специально проехал по городу, эти откосы - они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники (раз в 3 - 5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, - и Минск приобретет другое лицо). Это же витрина. Посадите хотя бы елочки, - сказал Александр Лукашенко, и уточнил, что часть работ надо сделать осенью. - Каждому главе администрации (столичных районов. - Ред.) поручить.