За 15 минут судебного перерыва находчивый вор купил приятелю такой же телефон, какой украл. И получил в два раза меньший срок!

37-летнему безработному жителю Барановичей, обвиняемому в краже, суд вынес приговор, который мог быть более суровый, если бы не его находчивость. Прямо во время суда мужчина погасил ущерб. Причем необычным способом.

Потерпевший выпивал в компании и, видимо, немного перебрал, потому что в какой-то момент положил телефон на табуретку, включил музыку и уснул на диване. Моментом воспользовался его новый знакомый. Тот забрал телефон Xiaomi Redmi 5, стоимость которого почти 400 рублей, и спрятал его в подъезде. По его словам, уже позже он там его не нашел. Милиция быстро выяснила, кто причастен к краже смартфона.

- Прокурор предложил суду назначить обвиняемому наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»), - рассказала «Комсомолке» заместитель Барановичского межрайонного прокурора Инна Данильчик. - В то же время в суде потерпевший потребовал возместить ему причиненный ущерб.

Обвиняемый быстро сориентировался, попросил перерыв на 15 минут. А за это время сбегал и купил потерпевшему новенький телефон - тоже Xiaomi Redmi 5.

Суд приговорил жителя Барановичей к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и применил закон об амнистии, учитывая, что тот возместил ущерб. В итоге мужчина должен отбыть всего 1 год ограничения свободы по своему месту жительства. Это значит, что ему нужно будет соблюдать некоторые ограничения. Например, быть ночью дома и не попадаться на административных правонарушениях.