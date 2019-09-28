Соболенко выиграла турнир WTA в Китае и заработала более полумиллиона долларов

Как и год назад Арина Соболенко виртуозно дошла до финала турнира WTA Premier 5 в китайском Ухане, по пути обыграв Кики Бертенс и первую ракетку мира Эшли Барти.

В решающей игре за титул белоруске противостояла 29-летняя американка Элисон Риск. Соболенко ранее дважды ее обыгрывала, причем, однажды в финале, причем, тоже в Китае (в Шэньчжэне).

Соболенко достаточно легко выиграла первый сет: она играла мощно и была стабильная на подаче. Лишь при счете 5:1 расслабилась и позволила американке сделать брейк. Но затем собралась и довела дело до победы в сете – 6:3.

После третьего гейма во втором сете Арина пообщалась со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

- … так все хорошо. Борись! Понятно, она тоже не хочет просто так отдавать матч. Если где-то что-то начинает – возьми паузу, походи, подыши. Так все хорошо. Хорошо играешь. Давай веселее, - сказал Турсунов.

Но дальше Арина смогла взять лишь один гейм. Стабильность пропала, а Риск наоборот прибавила в активности и почти не ошибалась. В итоге 6:3 в пользу американки.

Как и в начале года на турнире в Шэньчжэне все решалось в третьем сете. Его Соболенко провела потрясающе, выиграв 6:1. Решающее очко она выиграла эйсом (18-м за матч!!!).

Соболенко выиграла турнир WTA в Китае. Источник: twitter.com/wuhanopentennis

Перед подачей ее приветствовала местная публика (за игрой наблюдало не менее 13 тысяч зрителей).

Арина Соболенко: "Я просто счастлива". Источник: twitter.com/WTA

Как победительница турнира, Соболенко заработала 520 615 долларов США, Риск как финалистка - 260 310.

- В первую очередь спасибо тебе, Элисон, за игру, - сказала Арина Соболенко во время награждения. - С тобой всегда очень приятно играть. Ты боец. А твои бэкхэнды по линии – это нечто (смеется). Спасибо всем зрителям за поддержку. Моя команда (небольшая пауза)… вам большое спасибо! Это сложный год. Я боялась ехать в Ухань защищать свой титул. И я рада, что мы преодолели это. Я много слов должна сказать, что сейчас тяжело их подобрать.

Идеальные декорации и композиция для тату Арины. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

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