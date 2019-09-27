В среднем - на 8 рублей! Почему в минском H&M цены выше российских, нет больших размеров и одежды для подростков?

На радость столичным шопоголикам в субботу, 28 сентября, открылся первый в Минске магазин шведского бренда H&M. Он расположился на первом и втором этажах торгового центра Galleria Minsk. В ассортименте - мужская, женская, детская одежда, аксессуары, обувь. А вот вещей для подростков в новом магазине почти нет.

К слову, как и в других европейских магазинах бренда, покупатель может сдать старую одежду любой марки и получить взамен скидку 15%. И это не единственная экофишка бренда: часть коллекции сделана из переработанного хлопка или пластиковых бутылок.

«Комсомолка» решила узнать, насколько отличаются цены в минском H&M в сравнении с магазинами в соседних странах. Для этого мы выбрали несколько моделей женской, мужской и детской одежды, а цены на них перевели в белорусские рубли по курсу Нацбанка (смотрите «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»).

Результаты оказались неудивительными для любителей шоп-туров в Польшу и Литву. Именно там цены на одежду ниже. Причем разница внушительная: например, цена на мужское полупальто в российском магазине - 191 рубль, в польском - на 35 рублей дешевле! Интересно, что стоимость некоторых вещей в белорусском H&M оказалась выше, чем в российском. К примеру, детская толстовка у нас будет стоить дороже аж на 8 рублей! Почему так происходит?

- Мы стремимся, чтобы цены на нашу одежду во всех магазинах бренда были одинаковые. Но в каждой стране свой курс валют и таможенные пошлины - это и влияет в итоге на цену. В то же время мы стараемся делать наши вещи модными и максимально доступными. Стремимся уравнять цены, чтобы у потребителя не возникло дискомфорта в связи с разницей, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор H&M в Беларуси, России и Казахстане Саэд Эль-Ашкар.

- Почему в минском H&M нет коллекции для подростков?

- Потому что не хватило площади магазина. В следующих магазинах, которые мы откроем в Минске, коллекции для подростков, а также для покупателей размера plus size должны быть представлены в полном объеме. К слову, следующий магазин в Минске планируем открыть в торговом центре Palazzo. Также хотим прийти в регионы. Но для этого сперва нужно понять, какой будет спрос на одежду бренда H&M в Минске.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как отличаются цены на одежду H&M в Беларуси и соседних странах?

Как отличаются цены на одежду H&M в Беларуси и соседних странах?Фото: Ольга ШИЛАК

Цены переведены в белорусские рубли по курсу Национального банка РБ.