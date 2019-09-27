Типичный белорусский пенсионер - городская женщина 74,5 года. Увлекается физкультурой, сидит в соцсетях

Международный день пожилых людей по инициативе ООН отмечается каждое 1 октября с 1991 года. Пожилыми при этом признаются люди старше 60 лет.

Интересно, сколько пожилых людей проживает в официально стареющей Беларуси? Оказывается, почти каждый пятый житель страны! По данным Белстат на начало 2019 года, это 2 миллиона 91 тысяча человек. По прогнозам, к 2025 году количество пожилых людей в стране достигнет уже 28%.

Продолжительность жизни в мире увеличивается, а за нею - и количество пожилых людей. Не исключение и Беларусь - так, за 10 лет пожилых у нас стало на 322 тысячи больше, а живут они теперь в среднем на 4 года дольше.

Традиционно у нас в стране рождается чуть больше девочек, чем мальчиков. К 30 годам это соотношение выравнивается, а к 60 годам доля женщин становится почти вдвое больше. Среди всех пожилых женщин 64,2%, а мужчин - 35,8%. А еще женщины живут в среднем до 79,4 года, что аж на 10 лет больше продолжительности жизни белорусских мужчин.

В отличие от, например, английских старожилов, белорусские пенсионеры предпочитают жизнь в городе (71,6%), а не в деревне.

Шэрон Стоун и Мадонна тоже уже могут отмечать День пожилых людей.

Кстати, почти 8% всех работников страны - люди 60+. Чаще всего их можно встретить в сфере научных исследований и разработок. Каждый пятый ученый оказался пенсионером. Нередко пожилых работников можно встретить в роли риелтора, преподавателя или работника сферы услуг.

Возраст не помеха личной жизни, считают белорусские пенсионеры. Поэтому в 2018 году в почетном возрасте сыграли свадьбы 939 женщин и 1480 мужчин. Для примерно 7% это первый брак.

Судя по статистике, почти каждый четвертый пожилой человек занимается физкультурой и спортом (22,7%), что значительно больше, чем, например, 7 лет назад - тогда доля спортивных пенсионеров была всего 14,7%. Большинство из них активничают не менее четырех раз в неделю. Таких без малого 40%!

Если вы думаете, что белорусские пенсионеры до сих пор считают интернет «нечистой силой», то вот еще немного любопытных цифр. По данным выборочного обследования белорусских семей в 2018 году, среди пожилых 35,8% активно пользуются интернетом. Из них каждый второй сидит в сети ежедневно. Для чего? 89% из них ищут информацию, 67,1% - смотрят или скачивают фильмы или слушают музыку, 65,6% сидят в соцсетях, а 54,3% отправляют и получают почту.

КСТАТИ

В Минском зоопарке 1 октября пройдут обзорные экскурсии для пенсионеров. Группы будут собираться у главного входа в 11.00, 13.00 и 15.00. По пенсионному удостоверению - бесплатный вход. А пенсионеры из Гродно при наличии пенсионного удостоверения и паспорта в этот день смогут получить бесплатную консультацию нотариуса (подробности здесь).