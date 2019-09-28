Минчанин, отстоявший сутки перед H&M: «Хотел проверить, хватит ли сил. Покупать ничего не буду, поеду домой спать!»

В полдень, 28 сентября, в торговом центре Galleria Minsk с размахом прошло открытие первого в столице магазина шведского бренда H&M. Чтобы оценить ассортимент, к моменту открытия собралось больше тысячи минчан. Компания еще больше подогрела интерес, объявив, что три первых посетителя получат подарочные сертификаты на 300, 250 и 200 рублей. А первой тысяче человек – на 30 рублей.

Даже тем, кто собрался попасть в тысячу тех, кому дадут скидку, пришлось приехать к магазину очень рано. Будущим посетителям на входе выдавали специальные браслеты, где было отмечено время, выходить из очереди можно было не более, чем на 20 минут. Все серьезно!

Магазин расположен на первом и втором этажах торгового центра Galleria MinskФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Чтобы оказаться в числе первых посетителей, некоторые приходили почти за сутки до открытия. Обладатель главного сертификата на 300 рублей Максим отстоял в очереди 23 часа!

- Я сюда еще в пятницу (27 сентября – Авт.) приехал, никого тут не было. Я понял: либо остаюсь до победного, либо нет. Решил просто проверить себя, хватит ли сил. Мы были абсолютно неподготовленные, даже зарядки для телефонов не взяли с собой. Нам помогали работники торгового центра, кто водой, кто зарядкой. Покупать пока ничего не планирую. Открылся магазин – я поеду домой спать, - улыбается Максим.

Максим (слева) простоял в очереди 23 часа, Артем (справа)21 час!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Вторым после Максима был Артем, он простоял в очереди 21 час. Ребята шутят, мол, до этого знакомы не были, но сейчас – чуть ли не друзья.

- У меня дикая любовь к H&M, знаешь, как пришел, увидел, полюбил. И хорошо, что теперь не надо в Польшу за ним ездить! Мне нравится Евгения Катова - модель бренда. Она очень красивая, надеялся увидеть, думал, что она может приехать на открытие, - рассказывает Артем. - Я работаю в модельной школе, но взял выходной и решил, что буду стоять. Было сложно: сидеть неудобно, пол твердый. Нам разрешали выходить на 20 минут на улицу, размяться, пройтись. Потом в инстарграме Galeria о нас написали, посыпались комментарии, что мы подставные. Но это не так - ну кто согласиться столько отстоять?! Хочу купить пальто, но точно не сегодня – устал.

Желающих попасть в магазин было очень много!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Для ожидающих был бесплатный кофе и даже печенье. Как рассказали нам разносчицы кофе, с 8 утра уже минчане выпили около 2 тыс. чашек американо! К слову, в очереди люди разного возраста – от мала до велика.

- Мы стоим с 10 утра, нам сказали, что, если прийти раньше, будут давать сертификаты, вот и хотим что-то купить на них. Мы пенисионеры, нам в копилочку хорошо будет, правда? – делится с нами Вера. - Ну что на 30 рублей купишь, может, кофточку или носочки.

К слову, как и в других европейских магазинах бренда, покупатель может сдать старую одежду любой марки и получить взамен скидку 15%. Замечаем в толпе маму с дочкой и большими пакетами.

- Кофточку сдадим детскую, чтобы скидку получить. Плюс будет сертификат на 30 рублей. Может, выгодно будет. Пока не знаю, сколько получится потратить, до 100 рублей точно. Я смотрела только женскую одежду, детскую хотела бы и себе платье.

Очередь был и внутри торгового центра, и снаружиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Как только красная ленточка была перерезана, в магазин ринулись первые покупатели. Но интересно, что в первые полчаса работы магазина в основном люди выходили без покупок, объясняя это тем, что лучше воспользоваться сертификатом позже, когда поток покупателей будет меньше.

- Я купил носки 4 пары, стоили 29 рублей. У меня был сертификат на 30 рублей, так что бесплатно достались. Я занял очередь в 6 утра, мама никак не отнеслась, она еще спит. Было трудно последние два часа, но кофе спасал. Хотел третьим прийти, но лучше получить хоть что-что, чем ничего, - говорит школьник Платон.